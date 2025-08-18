Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa chào mừng 70 năm thành lập Petrolimex (12/01/1956 - 12/01/2026).

Petrolimex tiên phong pha chế và cung ứng SAF tại Việt Nam

SAF là nhiên liệu hàng không được sản xuất từ các nguồn nguyên liệu tái tạo, thay thế cho nhiên liệu hóa thạch truyền thống và có khả năng giảm tới 80% lượng phát thải CO₂ so với nhiên liệu hàng không truyền thống. Đây được xem là giải pháp then chốt của ngành hàng không toàn cầu để giảm phát thải, hướng tới mục tiêu Net Zero - phát thải ròng bằng 0 - vào năm 2050.

Petrolimex là đơn vị tiên phong tại Việt Nam nhập khẩu hydrocarbon được tổng hợp từ nguyên liệu có nguồn gốc sinh học/tái tạo (synthetic blending components - SBC) và làm chủ công nghệ pha chế SAF từ SBC tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt như EI 1533, ASTM D7566, DEF STAN 91-091... và Tiêu chuẩn Việt Nam - TCVN 14414:2025. Sản phẩm SAF đã được Petrolimex Aviation cung cấp, tra nạp thành công cho các chuyến bay thương mại trong nước.

Lễ gắn biển công trình chào mừng 70 năm thành lập Petrolimex tại Hệ thống phối trộn Nhiên liệu hàng không bền vững (SAF)

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Văn Thanh - Chủ tịch HĐQT Petrolimex cho biết: “Petrolimex chủ động đầu tư, nghiên cứu, làm chủ công nghệ pha chế SAF tại Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè. Petrolimex cũng là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam nhập khẩu SBC dùng để pha chế SAF. Thành công này thể hiện cam kết mạnh mẽ của tập đoàn trong hành trình chuyển đổi xanh, đồng hành cùng Chính phủ, các hãng hàng không và toàn xã hội hướng tới phát triển bền vững”.

Chủ tịch HĐQT Petrolimex Phạm Văn Thanh phát biểu tại sự kiện

Ông Uông Việt Dũng - Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam đánh giá cao Petrolimex và Petrolimex Aviation đi đầu trong việc triển khai nghiên cứu, pha chế và cung ứng SAF. Ông Dũng nhấn mạnh:“Việc ra mắt sản phẩm SAF không chỉ có ý nghĩa về mặt thương mại mà còn mang ý nghĩa chiến lược lâu dài, tạo tiền đề xây dựng chuỗi cung ứng SAF bền vững trong nước; đáp ứng yêu cầu của thị trường quốc tế; khuyến khích hợp tác giữa các hãng hàng không, đơn vị cung cấp nhiên liệu, cơ quan quản lý và các tổ chức tài chính nhằm mở rộng quy mô sử dụng SAF tại Việt Nam”.

Hệ thống cung ứng, tra nạp nhiên liệu hàng không của Petrolimex Aviation đạt chứng nhận quốc tế ISCC EU và ISCC CORSIA - các tiêu chuẩn hàng đầu về tính bền vững và giảm phát thải carbon, được công nhận tại hơn 130 quốc gia.

Ông Nguyễn Văn Học - Tổng Giám đốc Petrolimex Aviation chia sẻ, việc được cấp chứng nhận quốc tế uy tín nêu trên là minh chứng cho năng lực và tính chuyên nghiệp của Petrolimex trong triển khai SAF. Petrolimex Aviation sẵn sàng đồng hành cùng các đối tác trong và ngoài nước hướng tới ngành hàng không xanh, an toàn và bền vững.

Chủ tịch Petrolimex Aviation Phạm Huy Thông và Tổng Giám đốc Petrolimex Aviation Nguyễn Văn Học nhận chứng nhận ISCC (Chứng nhận Bền vững và Carbon Quốc tế) từ Tổ chức đánh giá SGS

Ký kết thỏa thuận hợp tác tiêu thụ SAF với Vietjet và AEG Fuels

Tại sự kiện, Petrolimex Aviation ký kết thỏa thuận hợp tác tiêu thụ SAF với Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (Vietjet). Theo thỏa thuận, Petrolimex Aviation sẽ tra nạp toàn bộ 1.200 m³ SAF đầu tiên được pha trộn tại Việt Nam cho các chuyến bay của Vietjet, đồng thời chuyển giao Bằng chứng Bền vững – Proof of Sustainability (PoS) theo tiêu chuẩn ISCC EU. Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định cam kết của hai bên trong việc giảm phát thải khí carbon và phát triển ngành hàng không xanh tại Việt Nam.

Ký kết thỏa thuận hợp tác tiêu thụ SAF giữa Petrolimex Aviation và Vietjet

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Petrolimex Aviation ký kết hợp tác với AEG Fuels - đối tác quốc tế chiến lược hàng đầu trong lĩnh vực cung ứng SAF. Sự hợp tác này mở rộng mạng lưới kết nối của Petrolimex Aviation ra thị trường toàn cầu, tạo tiền đề để SAF sản xuất tại Việt Nam tiếp cận khách hàng quốc tế và thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh của ngành hàng không.

Ký kết thỏa thuận hợp tác tiêu thụ SAF giữa Petrolimex Aviation và AEG Fuels

Hồng Anh