Ngày 13/6, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình cho biết, do ảnh hưởng của bão số 1, trên địa bàn tỉnh những ngày vừa qua có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, đạt trên 391mm (trạm hồ Vực Tròn, Quảng Trạch).

Tuyến đường tại thị trấn Kiến Giang bị ngập sâu. Ảnh: CTV

Tại ''rốn lũ'' huyện Lệ Thủy, một số xã vùng trũng thấp, nước đã tràn vào sân nhà dân, nhiều tuyến đường liên thôn và ngõ xóm thuộc các xã ven sông Kiến Giang bị ngập từ 30 - 50cm. Một số tuyến đường tại thị trấn Kiến Giang cũng bị ngập sâu.

Người dân đã phối hợp với chính quyền huyện Lệ Thủy chủ động thực hiện các phương án tại chỗ, di dời đồ đạc và sơ tán lên vị trí cao.

Người dân đưa xe máy, ô tô lên cầu để tránh lũ. Ảnh: CTV

Trong đêm qua và sáng nay, nhiều người dân tại huyện Lệ Thủy đã đưa ô tô, xe máy lên những khu vực cao hơn, đặc biệt là tại các cây cầu như Kiến Giang, Phong Xuân và Phong Liên, thuộc thị trấn Kiến Giang.

Để tránh tình trạng tắc đường qua các cây cầu cũng như gây ảnh hưởng đến công tác di chuyển, phòng chống thiên tai, cơ quan chức năng tại huyện Lệ Thủy đã bố trí lực lượng để sắp xếp phương tiện dừng đỗ trên các cầu, không để chắn hết đường.

Người dân đưa ô tô lên cầu Kiến Giang để tránh nước lũ. Ảnh: CTV

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình cho biết, hiện nay, mực nước các sông tại trạm Lệ Thủy là 2,6m (dưới báo động 3 là 0,1m); Kiến Giang 10,49m (dưới báo động 2 là 0,51m); Phong Nha 4,04m (dưới báo động 2 là 0,96m), các sông còn lại dưới báo động 1; hồ chứa trên địa bàn tỉnh đang vận hành bảo đảm an toàn.

Toàn tỉnh có 24 điểm bị ngập lụt, chia cắt, 8 điểm bị sạt lở. Huyện Lệ Thủy đã di dời 17 hộ, 78 nhân khẩu ở bản Tân Ly, xã Lâm Thủy đến nơi an toàn.