Nhận định tình hình khí tượng trên cả nước từ 2-8/11: Khu vực Bắc Bộ Từ 2-3/11: đêm không mưa, ngày nắng, sáng sớm có nơi có sương mù. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét. Từ 4-6/11: có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng đêm 5 ngày 6 có mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Từ ngày 7-8/11: đêm không mưa, ngày nắng, sáng sớm có nơi có sương mù. Đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực Trung Bộ ​Ngày 2/11: có mưa vài nơi, riêng khu vực Nam Trung Bộ có mưa rào rải rải rác và có nơi có giông. Từ 3-5/11: khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa to, cục bộ có mưa rất to và giông. Khu vực Nam Trung Bộ có mưa rào và giông rải rác. Từ đêm 4/11, khu vực Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Từ 6-8/11: khu vực Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa to, cục bộ có mưa rất to và giông; các khu vực khác có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Từ 4-8/11, trên các sông ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ. Mực nước đỉnh lũ trên các sông ở Hạ Tĩnh có khả năng lên mức bão động (BĐ)1, trên các sông khu vực Trung Trung Bộ từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi ở mức BĐ2-BĐ3, có sông trên BĐ3. Từ 6-8/11, mực nước các sông ở Bình Định thuộc khu vực Nam Trung Bộ khả năng có dao động. Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất xảy ra tại khu vực vùng núi, ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ Từ 2-8/11: có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Mực nước trên các sông khu vực Bắc Tây Nguyên có khả năng xảy ra một đợt dao động mạnh từ ngày 4-8/11. Khu vực Hà Nội Từ 2-3/11: đêm không mưa, ngày nắng, sáng sớm có nơi có sương mù. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Từ 4-6/11: có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng đêm 5 ngày 6 có mưa vài nơi. Trời rét. Trong mưa giông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Từ 7-8/11: đêm không mưa, ngày nắng, sáng sớm có nơi có sương mù. Đêm và sáng sớm trời rét. Trên biển: Từ 2-8/11, độ cao sóng khu vực Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), Vịnh Bắc Bộ, khu vực biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có xu hướng tăng dần. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) và Quảng Trị đến Quảng Ngãi sóng cao 4-6m, biển động mạnh. Khu vực Giữa Biển Đông sóng cao 3-5m, biển động. Khu vực Vịnh Bắc Bộ, Bình Định - Ninh Thuận, Nam Biển Đông và quần đảo Trường Sa sóng dao động trong khoảng 2-4,5m, biển động.