Những đợt mưa lớn liên tục trút xuống đảo Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp, Đà Nẵng) khiến nhiều khu vực trên đảo xuất hiện dòng nước chảy xiết. Lực lượng chức năng đã giăng dây, đặt biển cảnh báo, không cho người dân qua các điểm nguy hiểm.

XEM CLIP: Mưa lớn ở Cù Lao Chàm, nước chảy như thác trên đường. (Nguồn: Trần Quý Tây)

Ngày 7/10, UBND xã Tân Hiệp (Cù Lao Chàm, TP Đà Nẵng) cho biết, mưa lớn cục bộ khiến nhiều vị trí trên địa bàn xuất hiện dòng nước chảy mạnh, gây khó khăn cho việc đi lại.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Tân Hiệp ghi nhận 7 điểm có dòng chảy mạnh, tập trung trên tuyến đường từ Bãi Làng xuống Bãi Hương và một số khu vực như hồ Bãi Bìm, vòng xoay tổ 4 thôn Bãi Làng, đầu thôn Bãi Hương, Bãi Chồng.

Tại một số vị trí, nước đổ xuống mặt đường, chảy xiết. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng chưa ghi nhận sạt lở.

Mưa lớn khiến nước chảy như thác tràn xuống đường, khu dân cư ở Cù Lao Chàm. Ảnh: T.H

Để bảo đảm an toàn, chính quyền địa phương đã đặt biển cảnh báo, giăng dây và bố trí lực lượng túc trực, không cho người dân qua các điểm nguy hiểm.

UBND xã Tân Hiệp cho biết sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến mưa, kiểm tra các khu vực xung yếu và chủ động phương án ứng phó với thời tiết xấu.

Nhiều tuyến đường tại xã đảo Tân Hiệp xuất hiện dòng chảy mạnh. Ảnh: Ban CHQS xã Tân Hiệp

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Tân Hiệp căng dây cấm lưu thông ở một khu vực thuộc thôn Bãi Hương. Ảnh: Ban CHQS xã Tân Hiệp

Quân đội ứng trực tại các khu vực xung yếu

Cùng ngày, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại phường Hội An Đông và xã Duy Nghĩa.

Trước nguy cơ mưa lớn kéo dài gây ngập lụt, Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP Đà Nẵng, yêu cầu các địa phương bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại những khu vực xung yếu, nhất là nơi thường xuyên ngập sâu, có nguy cơ bị chia cắt.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP Đà Nẵng kiểm tra vật chất cứu hộ tại xã Duy Nghĩa. Ảnh: Quang Cường

Các địa phương được yêu cầu rà soát những hộ dân ở khu vực nguy hiểm, chủ động phương án sơ tán trước khi nước dâng cao; đồng thời chuẩn bị lương thực, nước uống, thuốc men và nhu yếu phẩm tại chỗ trong trường hợp ngập kéo dài.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh yêu cầu phường Hội An Đông xây dựng phương án ứng phó ngập lụt dài ngày; xã Duy Nghĩa xây dựng kịch bản ứng phó mưa lũ, xác định khu vực trọng điểm và phương án sơ tán phù hợp.

Bộ CHQS TP Đà Nẵng cũng chuẩn bị lực lượng, phương tiện dự phòng, sẵn sàng tăng cường cho các địa bàn khi cần thiết.