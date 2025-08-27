Căn cứ vào mực nước sông Nhuệ tại Đồng Quan hồi 2h40 ngày 27/8 là 4,02m (mực nước báo động I là 4,00m), Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự TP Hà Nội ra lệnh báo động I.

Cụ thể, lệnh báo động I trên sông Nhuệ được áp dụng tại các phường, xã: Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Diễn, Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Hà Đông, Kiến Hưng, Đại Thanh, Bình Minh, Ngọc Hồi, Tam Hưng, Thường Tín, Thượng Phúc, Dân Hòa, Phượng Dực, Chuyên Mỹ, Ứng Hòa.

Khu chung cư tại phường Đông Ngạc ngập sâu trong nước. Hình ảnh ghi nhận ngày 26/8.

Tương tự, mực nước sông Đáy tại Ba Thá hồi 2h30 cùng ngày là 5,56m (mực nước báo động I là 5,50m), Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự TP Hà Nội cũng phát lệnh báo động I trên sông Đáy.

Các xã, phường áp dụng mức báo động này gồm: Hát Môn, Quốc Oai, Hưng Đạo, Chương Mỹ, Quảng Bị, Hòa Phú, Phúc Sơn, Hồng Sơn, Mỹ Đức, Hương Sơn, Đan Phượng, Dương Hòa, Sơn Đồng, An Khánh, Yên Nghĩa, Bình Minh, Thanh Oai, Dân Hòa, Ứng Thiên, Vân Đình, Hòa Xá.

Sau 2 ngày mưa lớn, theo Phó Tổng giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội Trịnh Ngọc Sơn, đến 6h sáng 27/8, trên địa bàn thành phố vẫn còn nhiều điểm úng ngập, đọng nước, giao thông đi lại khó khăn.

Dù so với sáng 26/8, Hà Nội đã giảm được 58/82 điểm úng ngập, mức độ ngập đã giảm so với thời điểm 21h ngày 26/8.

Hiện tại, tính đến sáng 27/8, Hà Nội vẫn còn nhiều điểm úng ngập, phương tiện khó đi qua. Cụ thể:

Đường Võ Chí Công (trước Tòa nhà UDIC); Phố Phú Xá (ngã ba Phú Xá - Phúc Hoa); Phố Phan Văn Trường (cổng chợ Xanh - Doanh trại quân đội); Phố Dương Đình Nghệ - Nam Trung Yên (sau Keangnam); Khu đô thị Resco;

Ngõ 89 Lạc Long Quân; Đường 2,5 Đền Lừ (cạnh hồ Đền Lừ); Phố Nguyễn Chính (từ ngõ 74 đến cống hóa mương Tân Mai);

Ngõ 165 Thái Hà; Phố Huỳnh Thúc Kháng (ngã ba Nguyên Hồng - ngõ 14 Huỳnh Thúc Kháng);

Các tuyến phố Nguyễn Văn Trỗi, Cổ Linh (trước và đối diện trường THCS Long Biên), Đàm Quang Trung (trước và đối diện siêu thị Aeon Mall);

Đường Ngọc Lâm (từ ngã ba Long Biên 1 đến XN Môi trường đô thị Gia Lâm);

Gầm chui xe lửa Thiên Đức.

Trên Đại lộ Thăng Long, các hầm chui số 3, số 5, số 6 và Km9+656; cùng các khu vực Triều Khúc (ngõ 97 đến Ao Đình), Khu Tổng cục V - Bộ Công an, Yên Xá, Cầu Bươu (từ Bệnh viện K đến mương Yên Xá)… cũng chưa thoát hết nước.

Ông Trịnh Ngọc Sơn cho biết, các điểm úng ngập rút rất chậm do mực nước trên hệ thống ở ngưỡng rất cao: Sông Tô Lịch tại cầu Cống Mọc mực nước lên tới 4,27m; Sông Tô Lịch tại đập Thanh Liệt mực nước 4,67m; Sông Nhuệ tại Cống Hà Đông mực nước lên tới 5,63m...