Cửa hàng MUJI lớn nhất tại Việt Nam

Đây là cửa hàng lớn nhất cả nước và lớn thứ ba trong khu vực Đông Nam Á của MUJI. Sự kiện cũng đồng thời đánh dấu cột mốc kỷ niệm 5 năm thương hiệu bán lẻ uy tín đến từ Nhật Bản có mặt, đồng hành và hoà nhịp sống Việt Nam.

Trong lần nâng cấp cửa hàng flagship này, MUJI Việt Nam cũng đem đến thông điệp “Thiết kế tại Nhật Bản - hòa nhịp sống Việt Nam”, khẳng định tinh thần hòa nhịp cùng đời sống của người tiêu dùng Việt Nam thông qua sự lắng nghe, quan sát và thấu hiểu, để từ đó mang đến những trải nghiệm tiêu dùng trọn vẹn với các sản phẩm được “thiết kế tại Nhật Bản” - tinh tế, giản đơn, gần gũi và bền vững.

MUJI Lê Thánh Tôn là cửa hàng MUJI lớn nhất tại Việt Nam với không gian hơn 3.300m²

Đến với MUJI Lê Thánh Tôn, khách hàng có thể cảm nhận sâu sắc về một không gian không chỉ để mua sắm, mà còn để cảm nhận tinh thần “thiết kế tại Nhật Bản - hoà nhịp sống Việt Nam” thông qua cách trưng bày và bố trí sản phẩm. Nổi bật trong hành trình trải nghiệm có thể kể tới:

MUJI Labo: khu vực trưng bày các thiết kế trang phục thể nghiệm và định hướng sáng tạo tương lai của MUJI. Các sản phẩm ra đời từ sự kết hợp những kỹ thuật truyền thống của ngành may mặc cùng cách tiếp cận có trách nhiệm trong tuyển chọn chất liệu, mang kiểu dáng tinh tế, đơn giản và ứng dụng cao trong đời sống.

MUJI Cafe: Tọa lạc tại tầng 2 của cửa hàng, tầm nhìn bao quát cung đường đắc địa khu trung tâm thành phố với không gian mở tạo cảm giác thư giãn và tinh tế.

MUJI Cafe sở hữu tầm nhìn hướng ra cung đường đắc địa trung tâm TP.HCM

Cũng trong dịp này, MUJI Việt Nam triển khai chuỗi chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm, diễn ra trong 17 ngày đầu tiên (28/11 - 14/12/2025):

Quà tặng xếp hàng: Dành cho 1.000 khách hàng đến sớm nhất trong 3 ngày khai trương đầu tiên (28/11 - 30/11).

Ưu đãi giá: Áp dụng đối với hàng trăm sản phẩm chọn lọc từ 28/11 đến 7/12.

Quà tặng mua hàng: Phiếu mua hàng trị giá 200.000 VNĐ tặng kèm mỗi đơn hàng có giá trị trên 1.000.000 VNĐ từ 28/11 đến 14/12/2025.

Cam kết bền vững trên nền tảng bản địa hoá sâu sắc

MUJI đã âm thầm và nỗ lực quan sát, lắng nghe và nghiên cứu những đặc trưng về lối sống, văn hoá, thói quen sinh hoạt, bài trí không gian sống của người Việt nhằm điều chỉnh thiết kế, thành phần sản phẩm và cách tiếp cận phân khúc. Từ đó, MUJI Việt Nam đã và đang hợp tác trực tiếp với nhiều nhà cung cấp trên khắp cả nước để tìm kiếm và khai thác nguồn cung nguyên liệu địa phương ổn định và chất lượng cho sản xuất. Kết quả là nhiều dòng sản phẩm dành riêng cho thị trường Việt Nam đã ra đời, có thể kể đến sản phẩm nội thất phòng ăn và phòng khách làm từ gỗ cao su, Áo mưa và Mũ bảo hiểm MUJI thuộc Bộ sưu tập MUJI to BIKE cùng dòng sản phẩm nông sản bản địa.

MUJI to BIKE - bộ sưu tập được phát triển từ nguồn nguyên liệu nội địa, dành riêng cho hành trình di chuyển của người Việt

Nằm trong kế hoạch của MUJI Việt Nam trong tương lai gần, Đà Nẵng, thành phố trọng điểm thứ tư tại miền Trung đang được chọn là điểm đến tiếp theo, tiến đến con số 20 cửa hàng bán lẻ vào năm 2026.

Đại diện MUJI và các khách mời thực hiện nghi thức truyền thống của người Nhật "đập rượu Sake" với ý nghĩa mong muốn một khởi đầu mới nhiều điều tốt đẹp

Ông Tetsuya Nagaiwa - Tổng Giám đốc MUJI Việt Nam, đại diện MUJI khẳng định: “Sự kiện tái khai trương cửa hàng MUJI Lê Thánh Tôn không chỉ đánh dấu một cột mốc mới trong hành trình phát triển của MUJI tại Việt Nam, mà còn thể hiện tinh thần ‘thiết kế tại Nhật Bản - hòa nhịp sống Việt Nam’. Chúng tôi không mang thiết kế từ Nhật Bản đến Việt Nam để giữ nguyên bản, mà để thấu hiểu, thích ứng và hòa nhịp sống Việt. Đó cũng chính là cách mà chúng tôi thể hiện cam kết đồng hành cho sự phát triển bền vững tại Việt Nam, cùng người Việt Nam. Thông qua những nỗ lực trong việc nghiên cứu đặc trưng về lối sống, hợp tác với nông dân và nhà cung cấp nội địa, chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển các sản phẩm dành riêng cho thị trường Việt Nam, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp và xây dựng một tương lai tốt đẹp cho tất cả mọi người.”

Ông Tetsuya Nagaiwa - Tổng Giám đốc MUJI Việt Nam phát biểu tại sự kiện ra mắt cửa hàng MUJI Lê Thánh Tôn, đánh dấu một cột mốc mới trong hành trình phát triển của MUJI tại Việt Nam

(Nguồn: MUJI Việt Nam)