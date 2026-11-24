Bệnh viện ghi nhận nhiều ca nguy kịch vì mụn nhọt biến chứng sưng to như bát ăn cơm, tạo ổ áp xe lớn chỉ từ một sai lầm dễ mắc.

Vì sao mụn nhọt lại biến chứng nguy hiểm

Khoảng 30% bệnh nhân đến khám mỗi ngày tại Khoa Da liễu – Thẩm mỹ Da (Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM) bị biến chứng do xem nhẹ mụn nhọt. Không ít người đã nguy kịch vì nốt mụn nhọt âm thầm nhiễm trùng, biến chứng to như bát ăn cơm vì sai lầm dễ mắc phải. Thạc sĩ, bác sĩ Thái Thanh Yến – Khoa Da liễu – Thẩm mỹ Da, Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM cảnh báo, liên tiếp ghi nhận các trường hợp nguy kịch do tâm lý chủ quan với mụn nhọt.

Mới đây, nam bệnh nhân tên P.V.D., 44 tuổi, ngụ tại Xã Bình Hưng, tới khám trong tình trạng có khối áp xe sưng to với đường kính lên tới 12 cm ở sau lưng (to như chiếc bát ăn cơm úp ngược).

Anh D. nguy kịch vì mụn nhọt biến chứng thành khối áp xe to như bát ăn cơm. Ảnh: Thanh Huyền.

Theo chia sẻ của anh D., ban đầu, lưng anh đã có một cục mụn gồ cứng to bằng hạt đậu nhưng không hề đau nhức. Suốt 10 năm qua, bệnh nhân vẫn sống chung với cục mụn đó và cảm nhận khối gồ cứng âm thầm to lên. Cách đây 3 tuần, tự dưng cục u đó sưng viêm, vùng da xung quanh cũng tấy đỏ khiến bệnh nhân không thể ngủ nghỉ.

Người bệnh sốt cao, ớn lạnh tới ngày thứ 3 thì đành đến bệnh viện khám. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy chỉ số bạch cầu tăng cao phản ánh cơ thể đang bị nhiễm trùng nặng.

Anh D. được bác sĩ cho thuốc kháng sinh và kháng viêm, kèm thuốc bôi để khu trú tổn thương. Sau 1 tuần, bệnh nhân được rạch ổ nhọt, bên trong là các vách bao xơ và hốc mủ ăn sâu tới tận sát phần cơ, lan rộng với đường kính 10 x 12 cm.

Bác sĩ phải bơm rửa tổn thương, đưa dụng cụ vào nạo sạch cách vách xơ dính, giả mạc, bã mủ rồi đặt gạc dẫn lưu mủ. Phải mất cả tháng, bệnh nhân mới hồi phục hoàn toàn.

Trường hợp của anh D. là u bã lâu năm biến chứng thành áp xe do bị “bỏ quên” nên không được điều trị kịp thời.

Bác sĩ cảnh báo sai lầm dễ mắc làm mụn nhọt biến chứng nặng

Thêm một trường hợp khác là nam bệnh nhân tên N.V.S., 18 tuổi, ngụ tại phường Vườn Lài, tới khám trong tình trạng biến dạng, phù nề cả môi trên và môi dưới, sốt cao vì biến chứng do mụn nhọt.

Bệnh nhân kể rằng, khi cạo râu đã làm xước da ở cằm. Sau đó, vết xước có vài nốt mủ trắng li ti. Anh S. đã nặn những nốt mủ này ra. Ai ngờ tình trạng không thuyên giảm mà các nốt mụn to dần lên, nhiễm trùng sưng tấy và biến chứng.

Chỉ từ một nốt mụn nhọt đơn giản mà bệnh nhân bị biến chứng nghiêm trọng do tâm lý chủ quan. Ảnh: Thanh Huyền.

Bác sĩ Yến nhấn mạnh, chỉ cần chậm trễ hơn chút nữa là người bệnh có nguy cơ nhiễm trùng máu, đe dọa tính mạng.

Ngoài ra, bác sĩ Yến lưu ý thêm về tình trạng bệnh nhân tự ý dùng thuốc kháng sinh khi bị mụn nhọt làm triệu chứng bệnh bị che lấp. Điều này khiến họ tưởng bệnh đã khỏi nên không được can thiệp y tế kịp thời.

Ngày 23/11, bác sĩ Yến tiếp nhận nam bệnh nhân 65 tuổi, quê ở tỉnh Cà Mau. Bệnh nhân có khối áp xe đường kính 10 x 10 cm ở vùng lưng. Nam bệnh nhân có tiền sử mắc đái tháo đường.

Ban đầu, ông tưởng mình bị viêm nang lông đơn thuần. Sau 2 tuần, vị trí tổn thương tiến triển to dần, âm ỉ nhức. Ông đã tự mua thuốc kháng sinh về uống thì thấy bớt sưng và đinh ninh bệnh đã giảm. Ai ngờ được một thời gian, ổ nhọt lại tái viêm trở lại và nặng nề hơn.

Theo bác sĩ Yến, trường hợp này không thể tự khỏi được. Ngoài dùng thuốc, bác sĩ còn phải chỉ định rạch nhọt, đặt gạc dẫn lưu vô khuẩn để lấy hết ổ nhiễm trùng, dịch mủ bên trong.

Qua những ca bệnh kể trên, bác sĩ Yến lưu ý người dân tuyệt đối không được tự ý nặn, lể mụn nhọt. Khi có dấu hiệu sốt, mọi người cần tới cơ sở y tế để được thăm khám và chẩn đoán, có hướng xử trí phù hợp.

Vì nguyên nhân gây mụn nhọt ở mỗi người khác nhau, việc tự ý dùng kháng sinh không những không khỏi bệnh mà còn gây lờn thuốc, làm che lấp triệu chứng và khiến việc điều trị bị chậm trễ. Nếu chủ quan, một nốt mụn nhọt tưởng chừng đơn giản hoàn toàn có thể biến chứng thành nhiễm trùng máu, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.







