Bệnh nhân nhập viện với các triệu chứng sưng, nóng, đỏ, đau và biến dạng bầu vú phải. Khoảng một tháng trước, với mong muốn có vòng một căng tròn, quyến rũ, người bệnh đã đến một cơ sở không rõ tên tuổi để tiêm filler HA vào ngực.

Sau tiêm khoảng hai tuần, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện các khối cứng trong ngực, sau đó tình trạng sưng đau ngày càng tăng, kèm nóng đỏ rõ rệt.

Sau khi thăm khám lâm sàng và thực hiện các chỉ định cận lâm sàng cần thiết, bệnh nhân được hội chẩn và chẩn đoán áp xe vú phải sau tiêm filler - biến chứng nghiêm trọng của việc tiêm chất làm đầy không đúng chỉ định.

Các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật cấp cứu cho người bệnh, tiến hành bỏ tổ chức mô tuyến vú, mô mỡ hoại tử và hút khoảng 150ml dịch mủ cùng tổ chức hoại tử. Đồng thời, bệnh nhân được đặt dẫn lưu và bơm rửa khoang áp xe. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định và tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Không có phương pháp làm đẹp nào vừa rẻ vừa nhanh lại an toàn tuyệt đối

Trao đổi với PV VietNamNet, TS.BS Nguyễn Hữu Quang, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho hay, nhu cầu cải thiện vòng một là mong muốn chính đáng của nhiều phụ nữ.

Tuy nhiên, trước khi quyết định can thiệp thẩm mỹ, người dân cần tìm hiểu kỹ về cơ sở thực hiện, người trực tiếp làm thủ thuật, phương pháp áp dụng cũng như nguồn gốc, tiêu chuẩn của sản phẩm sử dụng.

“Tiêm filler nâng ngực từng được quảng cáo là nhanh, không phẫu thuật, không đau và không cần nghỉ dưỡng. Nhưng trên thực tế, đây là phương pháp tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ biến chứng nguy hiểm, thậm chí ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe”, bác sĩ Quang nhấn mạnh.

Các chuyên gia cho biết, ngực là vùng mô lớn, có cấu trúc phức tạp với nhiều mạch máu, hệ bạch huyết và đặc biệt là mô tuyến vú. Chất làm đầy không được thiết kế để tiêm với khối lượng lớn vào vùng này.

Rước họa vì tiêm filler nâng ngực. Ảnh: VNN

Hơn nữa, phần lớn filler được sử dụng để nâng ngực trên thị trường hiện nay là sản phẩm trôi nổi, không được cấp phép, như silicone lỏng, filler công nghiệp hoặc các chất làm đầy không rõ nguồn gốc. Việc kiểm soát sự lan tỏa của filler trong mô ngực gần như không thể, dẫn đến nguy cơ vón cục, biến dạng và viêm nhiễm kéo dài.

Thực tế lâm sàng đã ghi nhận nhiều biến chứng nghiêm trọng liên quan đến tiêm filler nâng ngực. Phổ biến nhất là tình trạng vón cục, khiến ngực cứng, lồi lõm, mất dáng tự nhiên và đau khi chạm.

Nặng hơn, người bệnh có thể bị viêm nhiễm, áp xe, hoại tử mô, buộc phải phẫu thuật nạo vét tổ chức viêm như trường hợp nói trên. Một số trường hợp filler còn di chuyển sang các vùng khác như nách, bụng, lưng, gây biến dạng cơ thể nghiêm trọng và rất khó xử lý.

Đặc biệt nguy hiểm là nguy cơ tắc mạch, hoại tử da, có thể đe dọa tính mạng nếu không được can thiệp kịp thời. Ngoài ra, filler trong mô ngực còn gây cản trở các phương pháp tầm soát ung thư vú như siêu âm, nhũ ảnh, làm khó phát hiện sớm các tổn thương ác tính. Ngay cả khi phẫu thuật, việc lấy filler ra hoàn toàn cũng rất khó, không đảm bảo phục hồi hình dạng và chức năng như ban đầu.

Theo các bác sĩ, hiện nay phương pháp nâng ngực an toàn và được khuyến cáo là đặt túi gel silicone đạt chuẩn y khoa. Thủ thuật này cần được thực hiện tại các bệnh viện, cơ sở y tế được cấp phép, do bác sĩ phẫu thuật tạo hình có chứng chỉ hành nghề trực tiếp thực hiện, với quy trình vô trùng nghiêm ngặt, theo dõi và chăm sóc hậu phẫu rõ ràng.

TS.BS Nguyễn Hữu Quang khuyến cáo: “Không có phương pháp làm đẹp nào vừa rẻ, vừa nhanh, không phẫu thuật mà lại an toàn tuyệt đối. Với nâng ngực, yếu tố an toàn phải được đặt lên hàng đầu. Đừng vì những lời quảng cáo hấp dẫn mà đánh đổi sức khỏe, thậm chí là tính mạng của bản thân”.