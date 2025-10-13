Mười ngày trước khi nhập viện, ông Đ.Q.T (76 tuổi, ở Hải Phòng) xuất hiện mụn nhọt ở mông trái sau nhanh chóng lan rộng thành nhiều ổ sưng tấy. Người nhà đã mời nhân viên y tế đến trích rạch và tiêm kháng sinh (không rõ loại) tại nhà nhưng tình trạng không thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn.

Vùng tổn thương lan rộng thành nhiều ổ áp xe lớn, sưng nề, tấy đỏ, chảy mủ, khiến bệnh nhân sốt cao, suy hô hấp tăng và hạn chế vận động. Ông T. được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện gần nhà và được chẩn đoán viêm mô bào, sốc nhiễm khuẩn nặng nên lập tức được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội).

Bác sĩ Nguyễn Thị Huân - Trung tâm Hồi sức tích cực cho biết, khi vào viện ông T. trong tình trạng nguy kịch phù toàn thân, suy hô hấp phải thở oxy kính 5l/p, vùng mông đùi trái hoại tử rộng 20x30cm, chảy mủ dịch hôi, chỉ số albumin máu rất thấp, ăn uống kém. Bác sĩ chỉ định dùng kháng sinh liều cao kết hợp thuốc vận mạch và các biện pháp hồi sức tích cực.

Theo bác sĩ Huân, bệnh nhân có tiền sử mắc gout và bệnh đái tháo đường mạn tính nhiều năm nên chỉ một vết thương nhỏ hoặc một nốt mụn nhọt ngoài da cũng có nguy cơ tiến triển nhiễm trùng nặng hơn, hoại tử lan rộng, nguy cơ tử vong cao.

Bệnh nhân được chuyển sang Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình và thần kinh cột sống để cắt lọc vùng khuyết phần mềm mông trái vì có nhiều tổ chức giả mạc và hoại tử. Sau 15 ngày điều trị tích cực và phẫu thuật cắt lọc hoại tử, tổ chức hạt đã hồng trở lại, tiên lượng có thể tiến hành vá da trong thời gian tới.

Bác sĩ Huân khuyến cáo những người có sức đề kháng yếu như người cao tuổi, đái tháo đường, gout, xơ gan, dùng coticoid kéo dài… dễ bị vi khuẩn tấn công. Khi có vết thương ngoài da, cần vệ sinh sát khuẩn ngay, theo dõi cẩn thận và đi khám sớm nếu có dấu hiệu bất thường. Tuyệt đối không tự ý trích rạch trong môi trường không đảm bảo vô khuẩn, không tự ý dùng thuốc mà không có ý kiến của bác sĩ chuyên khoa. Nên đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Nếu vết thương do vật sắc nhọn, dính đất hoặc nghi bẩn, nên kiểm tra lại lịch tiêm vắc xin uốn ván. Nếu đã quá 5-10 năm kể từ mũi nhắc gần nhất (hoặc không nhớ rõ), hãy đến cơ sở y tế để được tư vấn và tiêm phòng kịp thời.

