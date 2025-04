Mua nhà sang, rinh “bộn” quà

Trong không khí cả nước chào mừng kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất, chủ đầu tư An Phú Invest đặc biệt tung chính sách quà tặng gia dụng cao cấp cho khách mua căn hộ dự án The Fibonan từ nay tới hết tháng 5/2025.

Cụ thể, tất cả khách hàng đặt cọc thành công thời điểm này được tặng ngay Máy lọc không khí Samsung trị giá 10 triệu đồng, là một trong những hành động thiết thực của chủ đầu tư góp phần kiến tạo chuẩn sống xanh, trong lành cho cư dân.

Khách mua The Fibonan còn nhận ngay bộ quà tặng gia dụng cao cấp đến từ thương hiệu Samsung với các sản phẩm thiết thực như máy lọc không khí, tủ lạnh, máy giặt, tivi, máy sấy quần áo (áp dụng cụ thể theo chính sách bán hàng).

Đặc biệt, khách giao dịch từ nay đến hết 31/5 này sẽ được tham gia bốc thăm may mắn với tổng gía trị giải thưởng lên tới hàng tỷ đồng, có cơ hội trúng ô tô VF6S, xe máy điện Evo, rô bốt hút bụi lau nhà Xiaomi cùng nhiều phần quà giá tại sự kiện tri ân dự kiến tổ chức vào ngày 31/5 tới.

The Fibonan hiện là dự án được quan tâm và đánh giá cao bậc nhất khu đông Hà Nội nhờ hội tụ đầy đủ các yếu tố “xanh” mà cư dân Thủ đô mong cầu, đồng thời nâng tầm khái niệm “căn hộ xanh” lên tiêu chuẩn mới là “căn hộ nghỉ dưỡng” 5 sao.

Resort Living hay Staycation - nghỉ dưỡng tại gia những năm qua trở thành phong cách sống được đông đảo cư dân thành thị theo đuổi, đặc biệt là tại các thành phố có mật độ dân số cao, chất lượng không khí thấp như Hà Nội.

Chất lượng sống đáng báo động tại nội đô Hà Nội khiến nhu cầu nhà ở xanh tăng cao

Nhu cầu tìm kiếm nhà ở đáp ứng các tiêu chí sống xanh như không gian nhiều cây cối, mặt nước, không khí trong lành, yên tĩnh… ngày càng trở nên cấp thiết. Theo khảo sát của Batdongsan về tâm lý khách hàng công bố cuối năm 2024, 86% người tham gia khảo sát quan tâm đến việc mua một ngôi nhà xanh và 88% người sẵn sàng trả thêm tiền cho ngôi nhà xanh. Trong khi đó, số lượng dự án đạt chuẩn lại không có nhiều.

Do đó, quỹ căn giới hạn của The Fibonan đang nhận được sự quan tâm săn đón của đông đảo khách hàng Thủ đô và lân cận.

Sống xanh toàn diện, tiện nghi vượt trội

Tổ hợp căn hộ cao cấp The Fibonan được chủ đầu tư An Phú Invest dày công kiến tạo trên quỹ đất vàng ngay trung tâm “thành phố triệu cây xanh” Ecopark và ba đại đô thị Vinhomes Ocean Park 1-2-3.

Toà tháp gồm 3 tầng hầm, 32 tầng nổi, cung cấp ra thị trường tổng 656 căn hộ cao cấp đã tạo được tiếng vang lớn kể từ khi ra mắt năm 2024 với chuẩn sống xanh, sống tiện nghi đẳng cấp.

Trong tương lai, cư dân dự án còn được tận hưởng tầm view “triệu đô” 360 độ thu trọn vào tầm mắt sông Bắc Hưng Hải uốn lượn, hệ thống công viên 4 mùa, công viên hồ Thiên Nga… là những lá chắn xanh tự nhiên giúp thanh lọc khói bụi và tiếng ồn.

Cảnh quan xanh “đắt giá” bao bọc xung quanh toà tháp The Fibonan. Ảnh phối cảnh dự án

Ngay trong nội khu dự án cũng dành tới hơn 60% diện tích dành cho cảnh quan xanh như: khuôn viên dạo bộ, vườn cafe, vườn yoga, vườn thiền, đồi thư giãn…

Tiêu chí “Vật liệu xanh” được thể hiện ở việc chủ đầu tư lựa chọn kỹ lưỡng các vật liệu hoàn thiện như công nghệ ván khuôn tòa nhà hạn chế bụi; sàn gỗ sử dụng vật liệu không chứa formaldehyde; hệ thống cửa logia, cửa sổ sử dụng hệ kính low-e chạm trần ngăn tia hồng ngoại, tia cực tím và tiết kiệm điện năng chiếu sáng.

Yếu tố "Thiết kế Xanh" được ứng dụng tối đa trong thiết kế toà nhà và căn hộ. Cụ thể, công trình The Fibonan được thiết kế tối ưu hóa việc đón ánh sáng và luồng khí tự nhiên, ứng dụng hệ thanh lam đứng vừa đảm bảo thẩm mỹ vừa là hệ thống hấp thụ nhiệt chống nóng tối đa.

Theo chủ đầu tư, căn hộ The Fibonan được thiết kế theo phong cách mở, có ít nhất 2 logia rộng thoáng, tất cả các phòng đều có mặt thoáng đón ánh sáng và không khí thiên nhiên.

Không chỉ đạt đến tiêu chuẩn cao của một căn hộ xanh toàn diện, dự án The Fibonan còn đem đến chuẩn sống tận hưởng cao cấp nhất dành riêng cho cư dân tinh hoa với đa tầng tiện ích đẳng cấp.

Trước hết, trong tương lai, cư dân The Fibonan thừa hưởng hàng nghìn tiện ích ngoại khu từ trường học quốc tế, bệnh viện quốc tế, trung tâm thương mại, dịch vụ tiện nghi đầy đủ. Đặc biệt, mỗi ngày đều đong đầy những trải nghiệm sống trọn vẹn: thư giãn trong không gian xanh an yên ngay dưới chân nhà; giải trí bất tận tại Grand World, công viên nước VinWonders Wave Park và VinWonders Water Park; đắm mình trong không gian văn hoá trầm lắng của làng gốm Bát Tràng…

Nếu không muốn đi ra ngoài thì ngay trong toà căn hộ The Fibonan được tích hợp sẵn các tiện ích chuẩn resort như tổ hợp aqua-sport center, bể bơi sinh thái công nghệ Bio Design từ nước Ý, tổ hợp “chill rooftop” nơi tích hợp sân golf mini, đài thiên văn, rạp chiếu phim ngoài trời…

Bể bơi sinh thái Biodesign ứng dụng công nghệ diệt khuẩn hiện đại Microban. Ảnh phối cảnh dự án

Cư dân tương lai cũng không cần lo lắng về những vấn đề cơ bản như an ninh, thang máy, đỗ xe hay phòng cháy bởi The Fibonan được trang bị an ninh 6 lớp, 10 thang máy cao cấp, 3 tầng hầm đỗ xe với khu vực Lady Parking dành riêng cho phái nữ, hệ thống phòng cháy chữa cháy tân tiến nhất. Dự án The Fibonan hứa hẹn mang đến chuẩn sống như nghỉ dưỡng cao cấp ngay tại tổ ấm.

Bích Đào