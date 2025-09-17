Cơ hội sở hữu xe Toyota cùng ưu đãi hấp dẫn tháng 9

Chương trình khuyến mại tháng 9/2025 của Toyota Việt Nam áp dụng cho 5 mẫu xe trải dài từ sedan, SUV đến MPV, mang đến cơ hội sở hữu những mẫu xe bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu, công nghệ hiện đại, giữ giá tốt và được hậu mãi chu đáo cho khách hàng - những yếu tố đã làm nên uy tín của Toyota trong suốt ba thập kỷ qua.

Vios, Veloz Cross và Avanza Premio là những mẫu xe nhận ưu đãi mạnh nhất với mức giảm tương đương 100% lệ phí trước bạ. Cụ thể, mẫu sedan Vios được giảm từ 46 đến 54 triệu đồng. Bộ đôi MPV 7 chỗ được khách cá nhân và dịch vụ ưa chuộng, ưu đãi đến 100% lệ phí trước bạ và tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ, tổng mức hỗ trợ tối đa với Veloz Cross lên tới 75 triệu đồng và Avanza Premio giảm gần 70 triệu đồng.

Giảm trực tiếp tới 75 triệu đồng, bộ đôi BMPV trở thành tâm điểm trong phân khúc

Không kém phần hấp dẫn, hai mẫu SUV đô thị “ăn khách” là Yaris Cross và Corolla Cros cũng được hưởng ưu đãi tương đương 50% lệ phí trước bạ. Với Yaris Cross, khách hàng mua phiên bản xăng và hybrid sẽ nhận mức giảm lần lượt là 42 đến 48,5 triệu đồng cùng 1 năm bảo hiểm thân vỏ. Trong khi đó, Corolla Cross bản hybrid được giảm 46 triệu đồng, còn bản xăng truyền thống được tặng kèm 1 năm bảo hiểm thân vỏ với tổng mức giảm tối đa lên tới 51 triệu đồng.

Song song với chính sách giảm lệ phí trước bạ, Toyota Việt Nam cũng chia sẻ gánh nặng tài chính thông qua ưu đãi vay mua xe lãi suất thấp. Theo đó, một số mẫu xe Toyota bản xăng sẽ được hưởng mức lãi suất chỉ từ 3,49%/năm trong 6 tháng đầu, trong khi tất cả các phiên bản hybrid được áp dụng mức lãi suất thấp hơn, chỉ từ 2,99%/năm trong 6 tháng đầu.

Đại lý ghi nhận nhiều khách hàng tới lái thử và chốt mua xe bất chấp tháng Ngâu

Đặc biệt, Toyota dành tặng chính sách đặc biệt cho nhóm khách hàng có nhu cầu “lên đời” xe mới tại các đại lý hoạt động T-Sures. Với khách hàng bán xe cũ để mua Veloz Cross hoặc Avanza Premio, lãi suất chỉ từ 1,49%/năm trong 6 tháng đầu. Còn nếu lên đời với hybrid như Yaris Cross HEV, Corolla Cross HEV hoặc Innova Cross HEV thì lãi suất chỉ 1,49%/năm hoặc 1 trong 2 lựa chọn khác: 1 năm bảo hiểm Toyota gói Vàng hoặc miễn phí phụ tùng bảo dưỡng trong ba năm hoặc 30.000 km (tùy điều kiện nào đến trước) và phim dán kính. Đây được xem là “đòn bẩy” quan trọng thúc đẩy khách hàng chuyển đổi sang dòng xe xanh thân thiện môi trường. Xe hybrid đang trở thành xu hướng tiêu dùng xanh tại Việt Nam, đồng thời khẳng định cam kết phát triển bền vững của Toyota.

Chính sách đặc biệt dành cho khách “lên đời” với Toyota Hybrid

Trong bối cảnh thị trường ô tô đang chứng kiến sự cạnh tranh mạnh mẽ với nhiều chương trình giảm giá từ các hãng, chính sách khuyến mại của Toyota được đánh giá là thiết thực và khác biệt. “Thay vì điều chỉnh giá bán niêm yết, hãng tập trung giảm trực tiếp chi phí lăn bánh. Cách làm này vừa giúp người mua tiết kiệm hàng chục triệu đồng, mà vẫn giữ giá trị thương hiệu, đồng thời củng cố sức cạnh tranh cho các dòng xe Toyota vốn đã được người tiêu dùng tin tưởng trong nhiều năm qua”, anh Trần Trung Quân - một người dùng theo dõi ngành xe lâu năm chia sẻ.

Chính sách thiết thực, doanh số ổn định

Có mặt tại Việt Nam từ năm 1995, Toyota đã trở thành thương hiệu quen thuộc với hàng triệu gia đình nhờ các mẫu xe bền bỉ, tiết kiệm và được tin tưởng như Vios, Camry, Corolla Cross, Innova Cross… Suốt 30 năm, hãng không chỉ cung cấp những mẫu xe chất lượng, góp phần thay đổi, nâng cao giá trị cuộc sống, mà còn giới thiệu công nghệ hybrid, cùng nhiều chính sách bán hàng linh hoạt, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận và góp phần tăng trưởng doanh số.

Bất chấp biến động thị trường, Toyota vẫn duy trì vị thế hãng xe nước ngoài bán chạy nhất. Tính đến hết tháng 8/2025, Toyota đạt hơn 41.000 xe bán ra (không bao gồm Lexus), tăng 23% so với cùng kỳ; tính riêng tháng 8/2025, đã có 5.406 xe (bao gồm Lexus) được bán ra, trong đó có 708 xe hybrid, gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Chị Yến Ly (32 tuổi, Hà Nội) cho biết vừa quyết định mua Yaris Cross bản hybrid đúng dịp 2/9. “Chiếc xe đáp ứng tốt nhu cầu cá nhân, đặc biệt mình rất thích cảm giác vận hành êm ái và giảm phát thải của bản hybrid. Hơn nữa, chương trình khuyến mại cũng giúp tôi tiết kiệm hàng chục triệu đồng cùng lãi suất trả góp thấp trong 6 tháng đầu, thủ tục lại nhanh gọn và nhận được sự chăm sóc tận tình”, chị chia sẻ.

Thiết kế trẻ trung, tiện nghi hiện đại, Yaris Cross được khách hàng nữ ưa chuộng.

Yaris Cross đang là cái tên nổi bật trong phân khúc SUV đô thị cỡ B vì phù hợp với xu thế gầm cao, đa dụng, nội thất rộng rãi trong khi mức giá dễ tiếp cận. Với thiết kế hiện đại, trang bị an toàn TSS cùng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Yaris Cross ngày càng thu hút sự quan tâm của khách hàng trẻ và góp phần định hình lại cuộc chơi trong phân khúc SUV đô thị tại Việt Nam.

Mừng sinh nhật 30 năm, các đại lý Toyota trên toàn quốc tổ chức lễ ra mắt phiên bản đặc biệt của 3 mẫu xe Vios, Veloz Cross và Yaris Cross cùng nhiều hoạt động giải trí sáng tạo, lái thử xe cùng nhiều phần quà hấp dẫn, mang đến cho khách hàng và gia đình những trải nghiệm thú vị. Sự kiện trưng bày 3 mẫu xe có phiên bản đặc biệt được tổ chức tại Aeon Mall Hà Đông (6-7/9), Aeon Mall Bình Tân - TP.HCM (13-14/9) và tại Aeon Mall Hải Phòng (20-21/9).

Ngọc Minh