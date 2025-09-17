Trong khi xe thể thao (sportbike) buộc người lái cúi gập người về phía trước để tối ưu khí động học, thì các dòng cruiser, touring hay adventure bike lại được ưa chuộng nhờ tư thế ngồi thẳng lưng, giữ nguyên đường cong tự nhiên của cột sống. Đây là yếu tố giúp vai không bị khom, cổ không căng cứng và phần lưng dưới không chịu quá nhiều áp lực khi lái xe lâu dài.

Không ít mẫu xe còn trang bị thêm ghế sưởi, tựa lưng hoặc khoang chứa đồ rộng rãi, biến những cung đường dài thành trải nghiệm đáng nhớ. Dưới đây là danh sách 5 mẫu xe máy có tư thế ngồi thoải mái nhất dành cho đường trường, được giới chuyên gia và nhiều biker đánh giá cao.

Honda Gold Wing

Là mẫu xe touring huyền thoại, Honda Gold Wing đã gắn bó với giới biker hơn 50 năm. Phiên bản Gold Wing Tour 2025 được xem là lựa chọn thoải mái nhất trong dòng xe này nhờ hệ thống treo điều khiển điện tử, hộp số ly hợp kép (DCT), hộp số lùi và khoang chứa đồ lớn và đặc biệt là yên xe siêu thoải mái cho cả người lái lẫn người ngồi sau.

Về sức mạnh, Honda Gold Wing Tour sở hữu động cơ 6 xy-lanh dung tích 1.833cc, công suất 118 mã lực mang đến khả năng vận hành mượt mà. Với chiều cao yên chỉ 715mm, xe mang đến tư thế ngồi vững chắc và thoải mái ngay cả khi đi hàng nghìn km. Với mức giá khởi điểm tại Mỹ từ 28.700 USD (757 triệu đồng), Honda Gold Wing vẫn là lựa chọn hàng đầu cho những ai đam mê phượt xuyên quốc gia.

BMW R1250GS Adventure

Được sinh ra để sử dụng trên đường địa hình, đường mòn và trên nhiều loại địa hình khác nhau, BMW R1250GS Adventure mang trong mình khối động cơ Boxer 2 xi-lanh 1.254cc mạnh mẽ, công suất 136 mã lực và mô-men xoắn 143 Nm. Chiều cao yên xe là 880mm, tuy hơi cao nhưng vẫn mang lại cho người điều khiển tư thế ngồi thoải mái.

Bình xăng có dung tích 30 lít cho phép BMW R1250GS Adventure có thể di chuyển gần 700km chỉ với một lần đổ đầy, biến nó thành “chiến mã” đáng tin cậy trên mọi cung đường, từ cao tốc cho đến đường mòn gồ ghề. Giá bán khởi điểm tại Mỹ từ 20.745 USD (547 triệu đồng). Nếu mua xe cũ, hãy cố gắng mua xe đời sau năm 2021 vì đó là lần nâng cấp lớn cuối cùng.

Yamaha MT-07

Khác với nhiều mẫu sportbike, chiếc nikedbike Yamaha MT-07 được thiết kế theo triết lý “Master of Torque” viết tắt của tên gọi MT. Dù ra mắt từ năm 2017 nhưng mẫu xe này vẫn được bán ở thời điểm hiện tại. Theo các chuyên gia đánh giá, xe mang đến tư thế ngồi thẳng, dễ điều khiển ngay cả trên hành trình dài.

Động cơ 2 xi-lanh 689cc sản sinh công suất 73 mã lực, mô-men xoắn 67 Nm và trọng lượng chỉ 180kg giúp Yamaha MT-07 trở thành lựa chọn tuyệt vời cho cả di chuyển nội đô lẫn đi tour dài ngày. Giá khởi điểm chỉ 8.599 USD (227 triệu đồng) giúp MT-07 trở thành một trong những mẫu xe mô tô “đáng đồng tiền bát gạo” nhất phân khúc.

Harley-Davidson Heritage Classic

Nếu nhắc đến dòng xe máy nào có tư thế ngồi thoải mái nhất, khó có thể bỏ qua Harley-Davidson Heritage Classic. Với thiết kế mang phong cách dòng xe cruiser đặc trưng yên xe to rộng, chỗ để chân thoải mái và tư thế ngồi thẳng lưng, mẫu xe này mang đến trải nghiệm lái thư thái đặc trưng và giúp người lái tận hưởng hành trình dài mà không bị mệt mỏi.

Các mẫu xe thế hệ hiện tại được trang bị động cơ Milwaukee-Eight 1.690cc, với hai xi-lanh xếp theo hình chữ V lớn đi kèm với hệ dẫn động xích, sản sinh mô-men xoắn lớn 134 Nm và truyền tới bánh sau thông qua hộp số 6 cấp. Giá bán của Harley-Davidson Heritage Classic 2025 là 22.999 USD (609 triệu đồng), khá đắt nhưng người dùng có thể mua xe cũ với giá bán rẻ hơn rất nhiều.

Honda Rebel 1100

Khác với nhiều cruiser truyền thống, Honda Rebel 1100 gây ấn tượng với người dùng nhờ thiết kế gác chân thoải mái, tay lái linh hoạt và chiều cao yên chỉ 730mm, giúp cả người mới chơi mô tô cũng dễ dàng làm quen, đem lại cảm giác ngồi thoải mái và dễ kiểm soát ngay cả khi di chuyển đường dài.

Xe được trang bị động cơ 1.084cc, công suất 79 mã lực, mô-men xoắn 89 Nm và truyền sức mạnh đến bánh sau thông qua hộp số 6 cấp. Giá bán khởi điểm từ 11.099 USD (293 triệu đồng) giúp Rebel 1100 trở thành mẫu cruiser hiện đại, tiện dụng nhưng vẫn giữ được phong cách cổ điển.

Với biker, khi lựa chọn xe máy đi đường trường, yếu tố thoải mái luôn phải được đặt lên hàng đầu. Những mẫu xe như Honda Gold Wing, BMW R1250GS Adventure hay Harley-Davidson Heritage Classic đã chứng minh rằng tư thế ngồi thẳng lưng, yên xe rộng và động cơ mạnh mẽ sẽ mang lại trải nghiệm hoàn toàn khác biệt.

Nếu bạn đang tìm một chiếc mô tô thoải mái cho hành trình dài, 5 cái tên kể trên chắc chắn là những gợi ý đáng cân nhắc.

