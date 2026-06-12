Người Hàn Quốc mê muối tôm sấy của Việt Nam

Sức hút từ người tiêu dùng Hàn Quốc đang phản ánh rõ trong kết quả kinh doanh của sản phẩm.

Tại kênh bán lẻ hiện đại (MT) tại thị trường Việt Nam, sản lượng Muối Tôm Sấy Dh Foods tăng trưởng tới 183,6% trong năm 2024 và tiếp tục tăng thêm 189,98% trong năm 2025. Doanh số cũng ghi nhận mức tăng tương ứng 185,6% và 187,57% trong hai năm liên tiếp.

Dh Foods dần có được lượng khách hàng trung thành từ tệp khách hàng nước ngoài

Những con số này cho thấy gia vị Việt Nam không chỉ còn là sản phẩm phục vụ cộng đồng người Việt ở nước ngoài mà đang dần tiếp cận nhóm khách hàng bản địa của Hàn Quốc, vốn được xem là thước đo quan trọng cho khả năng phát triển bền vững tại thị trường quốc tế.

Tại nhiều điểm bán phục vụ khách du lịch Hàn Quốc ở Đà Nẵng, đặc biệt khu vực gần Lotte Mart, nhân viên bán hàng đã quen với những câu hỏi như: “Muối tôm có hình con tôm trái tim ở đâu?”

Hình ảnh con tôm đỏ cách điệu thành trái tim trên bao bì đã trở thành dấu hiệu nhận biết quen thuộc đối với nhiều du khách Hàn Quốc sau khi trải nghiệm sản phẩm tại Việt Nam.

Sản phẩm Muối Tôm Sấy được nhiều người Hàn ưa chuộng

Theo ghi nhận từ các nhà bán lẻ, không ít thời điểm Muối Tôm Sấy Dh Foods rơi vào tình trạng hết hàng do nhu cầu mua làm quà tặng và mang về Hàn Quốc tăng mạnh.

Điều đáng chú ý là nhu cầu này xuất phát từ chính người tiêu dùng. Họ tìm kiếm sản phẩm sau khi thưởng thức các món trái cây chấm muối tôm, hải sản nướng hoặc các món ăn đường phố Việt Nam.

Trong ngành hàng tiêu dùng, đây được xem là tín hiệu rất tích cực bởi sản phẩm được thị trường đón nhận một cách tự nhiên, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào hoạt động phân phối hay quảng bá.

Từ đặc sản địa phương đến đơn hàng từ Hàn Quốc

Một trong những tín hiệu đáng chú ý nhất đến từ việc Emart - một trong những hệ thống bán lẻ lớn của Hàn Quốc đã lựa chọn Dh Foods làm đối tác sản xuất OEM cho dòng sản phẩm muối tôm mang nhãn hàng riêng của mình. Dòng nhãn hàng riêng này sẽ được bán tại các chuỗi cửa hàng Emart tại Hàn Quốc. Không dừng ở đơn hàng đầu tiên, phía đối tác Hàn Quốc đã tiếp tục phát sinh đơn đặt hàng mới nhờ kết quả kinh doanh khả quan.

Sản phẩm OEM của Dh Foods xuất hiện trong chuỗi Emart - Hàn Quốc

Diễn biến này cho thấy muối tôm Việt Nam không còn xuất hiện như một sản phẩm thử nghiệm mà đang từng bước tìm được chỗ đứng thực sự trong hệ thống phân phối hiện đại tại Hàn Quốc. Đối với các doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm, việc một sản phẩm gia vị đặc trưng của Việt Nam được các nhà bán lẻ lớn nước ngoài tiếp nhận là tín hiệu tích cực về tiềm năng mở rộng thị trường.

Hàn Quốc hiện là một trong những thị trường có mức độ quan tâm cao đối với ẩm thực Đông Nam Á. Sự phổ biến của món ăn Việt Nam, từ phở, bánh mì đến các loại nước chấm và gia vị đặc trưng, đang mở ra cơ hội mới cho ngành chế biến thực phẩm Việt Nam.

Gia vị Việt được người Hàn đánh giá cao tại sự kiện triển lãm Seoul Food

Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của Dh Foods tại các triển lãm quốc tế, điển hình tại triển lãm Seoul Food diễn ra trong tháng 6 này, không chỉ mang ý nghĩa quảng bá thương hiệu mà còn là cơ hội để giới thiệu những hương vị Việt Nam đến các nhà nhập khẩu, nhà phân phối và người tiêu dùng quốc tế.

Câu chuyện Muối Tôm Sấy Dh Foods cho thấy một xu hướng đáng chú ý: những sản phẩm mang đậm bản sắc địa phương hoàn toàn có thể chinh phục thị trường toàn cầu nếu đáp ứng được yêu cầu về chất lượng, sự tiện lợi và trải nghiệm vị giác.

Khi người tiêu dùng Hàn Quốc chủ động tìm mua một loại gia vị Việt Nam bằng cách nhớ đến biểu tượng con tôm hình trái tim trên bao bì, đó có lẽ là minh chứng rõ ràng nhất cho việc một đặc sản Việt đang từng bước vượt qua ranh giới địa lý để trở thành một phần trong trải nghiệm ẩm thực quốc tế.

Dh Foods nổi bật tại triển lãm Seoul Food

Trong bối cảnh đó, từ ngày 9 đến 12/6/2026, Dh Foods cùng 27 doanh nghiệp Việt Nam có mặt tại Hội chợ Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Seoul Food 2026, tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Kintex (Goyang, Hàn Quốc).

Với Dh Foods, sự kiện lần này không chỉ mang ý nghĩa quảng bá thương hiệu mà còn là cơ hội để trực tiếp giới thiệu những hương vị Việt Nam đến các nhà nhập khẩu, nhà phân phối và người tiêu dùng quốc tế.

Thanh Loan