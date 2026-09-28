Ngay cả camera iPhone tốt nhất cũng có những giới hạn nhất định. Một phụ kiện phù hợp có thể giúp video ổn định hơn, âm thanh rõ hơn, ánh sáng đẹp hơn hoặc tạo ra những hiệu ứng ống kính đặc biệt.

Thậm chí, nếu muốn chụp ảnh dưới nước hoặc biến iPhone thành một bộ máy quay nghiêm túc hơn, những món đồ bổ trợ này có thể tạo ra khác biệt rất lớn.

Camera iPhone 18 Pro Max. Ảnh: Future/ Tom's Guide

Dưới đây là những phụ kiện đáng chú ý dành cho người muốn nâng cấp trải nghiệm chụp ảnh và quay video bằng iPhone.

Ống kính Moment: mở rộng khả năng chụp ảnh của iPhone

Camera iPhone nổi tiếng với chất lượng hình ảnh tốt, đặc biệt trên các thế hệ mới. Tuy nhiên, chúng vẫn chưa thể mang lại sự đa dạng về tiêu cự và hiệu ứng quang học như những hệ thống ống kính chuyên dụng dành cho máy ảnh DSLR hay mirrorless.

Ống kính dành cho iPhone của Moment, Ảnh: Moment

Đó là lúc các ống kính dành cho iPhone của Moment phát huy tác dụng.

Moment cung cấp nhiều loại ống kính chuyên dụng tương thích với các mẫu iPhone khác nhau, từ ống kính macro phục vụ chụp cận cảnh cho đến ống kính anamorphic tạo hiệu ứng điện ảnh.

Người dùng có thể lựa chọn tùy theo nhu cầu chụp ảnh hoặc quay video.

Điểm cần lưu ý là bạn phải chọn đúng loại ốp lưng hoặc hệ thống ngàm tương thích với iPhone và ống kính.

Khi lắp đặt hoàn chỉnh, chiếc smartphone có thể sở hữu thêm nhiều khả năng mà camera tích hợp khó đáp ứng.

ShiftCam ProGrip: biến iPhone thành máy ảnh với báng cầm chuyên dụng

Một trong những vấn đề khá dễ gặp khi chụp ảnh bằng điện thoại là cầm máy không chắc tay.

Điều này càng rõ rệt khi bạn đang ở giữa một sự kiện hoặc phải chụp những chủ thể chuyển động nhanh.

ShiftCam ProGrip bổ sung báng cầm kiểu máy ảnh DSLR. Ảnh: ShiftCam

ShiftCam ProGrip giải quyết vấn đề đó bằng cách bổ sung báng cầm kiểu máy ảnh DSLR cùng nút chụp vật lý cho iPhone.

Thiết bị có thể giữ điện thoại theo cả chiều ngang lẫn chiều dọc, đồng thời tạo cảm giác cầm chắc chắn hơn.

Báng cầm này cũng giúp người dùng chụp ảnh bằng một tay dễ dàng hơn. Đáng chú ý, ProGrip còn tích hợp pin dự phòng, giúp kéo dài thời gian sử dụng iPhone trong những buổi chụp kéo dài.

SmallRig All-in-One: bộ công cụ dành cho người quay video nghiêm túc

Nếu muốn kiểm soát tốt hơn khi chụp ảnh hoặc quay phim bằng iPhone, một hệ thống báng cầm hai tay sẽ hữu ích hơn đáng kể. SmallRig All-in-One Video Kit for Smartphone Creators là một lựa chọn đáng chú ý.

SmallRig All-in-One Video Kit for Smartphone Creators hỗ trợ việc quay video bằng iPhone chuyên nghiệp hơn. Ảnh: SmallRig

Bộ phụ kiện này bao gồm hai tay cầm chắc chắn, chân máy có khả năng xoay 360 độ, microphone định hướng cardioid, các ngàm cold shoe và nhiều vị trí để gắn thêm phụ kiện như đèn flash hoặc pin dự phòng.

Bộ sản phẩm cũng đi kèm hệ thống cáp cần thiết để bắt đầu sử dụng.

Với những người đang muốn nghiêm túc hơn với việc quay video bằng iPhone, đây có thể là bước nâng cấp đáng kể so với việc chỉ cầm điện thoại bằng tay.

SeaLife SportDiver Ultra: đưa iPhone xuống độ sâu 40 mét

Những chiếc iPhone hiện đại đã có khả năng chống nước nhất định, nhưng điều đó không đồng nghĩa người dùng nên dựa hoàn toàn vào khả năng bảo vệ tích hợp khi chụp ảnh dưới nước.

SeaLife SportDiver Ultra giúp iPhone chụp ảnh dưới nước. Ảnh: SeaLife

Đối với nhu cầu lặn biển hoặc quay phim dưới nước nghiêm túc, một vỏ chống nước chuyên dụng sẽ an toàn hơn. SeaLife SportDiver Ultra là một ví dụ.

Sản phẩm được chứng nhận sử dụng ở độ sâu tới khoảng 40 mét. Phụ kiện đi kèm bộ lọc hiệu chỉnh màu, giúp hình ảnh dưới nước có màu sắc tự nhiên hơn. Một hộp chống mờ cũng giúp hạn chế hơi nước ảnh hưởng đến chất lượng ảnh.

SportDiver Ultra còn được thiết kế để dễ cầm và thao tác ngay cả khi người dùng đang đeo găng tay lặn, phù hợp với những chuyến khám phá đại dương.

Insta360 Flow 2: giải pháp cho video rung lắc

Nếu thường xuyên gặp tình trạng video bị rung, một chiếc gimbal có thể tạo ra khác biệt rất lớn. Insta360 Flow 2 là một trong những lựa chọn đáng chú ý dành cho iPhone.

Insta360 Flow 2 là giải pháp cho video rung lắc. Ảnh: Insta360

Thiết bị sử dụng hệ thống chống rung 3 trục nhằm giữ smartphone ổn định và giúp những đoạn video chuyển động mượt mà hơn. Flow 2 còn tích hợp gậy selfie, chân máy và pin dự phòng trong cùng một thiết bị.

Khả năng theo dõi nhiều người và thu phóng bằng phần mềm giúp chủ thể luôn nằm trong khung hình. Người dùng thậm chí có thể sử dụng Apple Watch làm nút chụp và hỗ trợ căn khung.

Với những người thường xuyên quay các chủ thể chuyển động hoặc thực hiện video ngoài trời, đây là một phụ kiện đáng cân nhắc.

DJI Mic 3: nâng cấp âm thanh cho video iPhone

Hình ảnh đẹp nhưng âm thanh kém vẫn có thể khiến một video trở nên thiếu chuyên nghiệp. Vì vậy, nếu thường xuyên phỏng vấn, quay nội dung mạng xã hội hoặc tự xuất hiện trước camera, một microphone chuyên dụng là khoản đầu tư đáng giá.

DJI Mic 3 có thiết kế nhỏ gọn. Ảnh: DJI

DJI Mic 3 có thiết kế nhỏ gọn và sử dụng kẹp nam châm để gắn nhanh vào quần áo. Hệ thống chống ồn chủ động với hai mức giúp hạn chế ảnh hưởng từ môi trường xung quanh.

Sản phẩm cũng hỗ trợ timecode tích hợp phần mềm và định dạng 32-bit float, những tính năng đặc biệt hữu ích với người làm hậu kỳ video. Dù có kích thước nhỏ, DJI Mic 3 được thiết kế hướng tới nhu cầu ghi âm chuyên nghiệp.

ShiftCam SnapStudio Light: không lo khi chụp ảnh thiếu sáng

Camera iPhone đã cải thiện đáng kể khả năng chụp đêm trong những năm gần đây, nhưng vẫn có những tình huống ánh sáng quá yếu khiến ảnh không đạt như mong muốn.

ShiftCam SnapStudio Light cải thiện đáng kể khả năng chụp đêm của iPhone. Ảnh: ShiftCam

ShiftCam SnapStudio Light có thể giải quyết vấn đề này bằng cách gắn trực tiếp vào khu vực MagSafe trên iPhone.

Thiết bị cung cấp độ sáng tối đa 600 lumen và cho phép điều chỉnh nhiệt độ màu từ 2.500K đến 6.000K.

Phụ kiện còn tích hợp tay cầm có thể sử dụng như chân máy. Đèn có khả năng xoay 180 độ, phù hợp cả khi chụp selfie hoặc quay video với nhiều góc sáng khác nhau.

Polaroid Hi·Print 4×6: biến ảnh iPhone thành ảnh in thực tế

Ảnh đẹp chụp bằng iPhone sẽ thú vị hơn nếu không chỉ nằm trên màn hình điện thoại. Máy in ảnh Polaroid Hi·Print 4×6 cho phép người dùng biến những bức ảnh kỹ thuật số thành ảnh giấy kích thước 4×6 inch.

Máy in ảnh Polaroid Hi·Print 4×6. Ảnh: Polaroid

Chỉ cần kết nối iPhone với ứng dụng Polaroid Hi-Print, lắp giấy tương thích vào máy và bắt đầu in. Người dùng cũng có thể thêm chữ, khung hình, emoji hoặc những hiệu ứng khác trước khi in ảnh.

Đây là cách đơn giản để đưa những khoảnh khắc trên iPhone trở lại thế giới ảnh vật lý, có thể đóng khung hoặc chia sẻ với bạn bè theo phong cách hoài cổ.

App Store cũng có nhiều công cụ đáng giá

Không phải lúc nào muốn chụp ảnh và quay video tốt hơn cũng cần mua thêm thiết bị. Bản thân iOS đã cung cấp nhiều công cụ hữu ích.

Chế độ Chân dung có thể tạo hiệu ứng xóa phông và độ sâu trường ảnh, đồng thời cho phép chỉnh sửa sau khi chụp.

Nếu sở hữu Apple Watch, người dùng có thể sử dụng đồng hồ như một nút chụp từ xa, rất tiện lợi khi chụp ảnh nhóm.

Bên cạnh đó, iOS 27 còn bổ sung các công cụ chỉnh sửa ảnh dựa trên AI. Nếu muốn vượt ra ngoài hệ sinh thái ứng dụng mặc định của Apple, người dùng cũng có thể tìm đến hàng loạt ứng dụng chụp ảnh và quay video chuyên nghiệp trên App Store như Halide, (Not Boring) Camera, CapCut hay Blackmagic Camera.

Với sự kết hợp giữa phần cứng bổ sung và phần mềm phù hợp, iPhone ngày nay hoàn toàn có thể trở thành một công cụ nhiếp ảnh và quay phim mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những gì một chiếc smartphone thông thường có thể làm.

(Theo Macworld, Tom's Guide)