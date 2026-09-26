Tại sự kiện tháng 9/2026, Apple chỉ giới thiệu iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone màn hình gập iPhone Duo, trong khi iPhone 18 tiêu chuẩn và iPhone 18e hoàn toàn vắng mặt.

Thiết kế iPhone 18 có thể không có nhiều thay đổi so với iPhone 17. Ảnh: Digital Trends

Các nguồn tin hiện cho rằng hai mẫu iPhone giá thấp hơn sẽ xuất hiện vào mùa xuân năm 2027.

Apple chia nhỏ lịch ra mắt iPhone

Tại sự kiện ngày 9/9, Apple đã giới thiệu iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Duo thay vì iPhone 18 và 18e.

Cách làm mới có thể giúp Apple giảm áp lực sản xuất khi hãng ngày càng mở rộng danh mục iPhone. Đồng thời, việc đưa các mẫu cao cấp ra mắt trước cũng giúp Apple tập trung sự chú ý vào nhóm sản phẩm có giá bán cao trong mùa mua sắm cuối năm.

Mùa xuân năm 2027 vì thế có thể trở thành một “mùa iPhone” thứ hai, với sự xuất hiện đồng thời của iPhone 18, iPhone 18e và iPhone Air 2.

Đáng chú ý, một tin đồn khác cho rằng iPhone 18 và iPhone Air 2 thậm chí có thể là cùng một thiết bị. Tài khoản Early Apple trên X cho biết Apple đang cân nhắc sử dụng tên iPhone 18 cho mẫu máy vốn được phát triển như thế hệ tiếp theo của iPhone Air.

Trước đó, Jon Prosser cũng từng đưa ra khả năng Apple sẽ tinh giản dòng sản phẩm xoay quanh iPhone, iPhone Pro và iPhone Duo, trong đó iPhone Air đóng vai trò bước chuyển tiếp.

Chip A20, RAM tăng mạnh

Những thông tin về iPhone 18 hiện vẫn khá hạn chế. Tuy nhiên, sự xuất hiện của A20 Pro trên iPhone 18 Pro đã phần nào hé lộ thế hệ chip mới của Apple.

iPhone 18 và iPhone 18e được dự đoán sẽ sử dụng phiên bản A20 tiêu chuẩn. Chip này có thể tiếp tục được sản xuất trên tiến trình 2nm tương tự A20 Pro, dù Apple chưa công bố thông số chính thức.

A20 được dự đoán vẫn sử dụng CPU 6 lõi giống A19 nhưng cải thiện hiệu năng và khả năng tiết kiệm năng lượng. iPhone 18 có thể sở hữu GPU 5 lõi, trong khi Apple có thể sử dụng cấu hình GPU thấp hơn cho iPhone 18e. Đây mới chỉ là những dự đoán dựa trên cách Apple phân cấp chip hiện nay, chưa phải thông số đã được xác nhận.

Khả năng xử lý AI trực tiếp trên thiết bị cũng được kỳ vọng cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, A20 tiêu chuẩn nhiều khả năng sẽ không hoàn toàn giống A20 Pro, vốn được trang bị Dual 16-core Neural Engine.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất là dung lượng RAM. iPhone 17 hiện có 8GB RAM, nhà phân tích Jeff Pu dự đoán iPhone 18 sẽ tăng lên 12GB. Trong khi đó, Ming-Chi Kuo đưa ra con số khác: 9GB RAM cho cả iPhone 18 và iPhone 18e.

Chi phí bộ nhớ ngày càng tăng khiến phương án 9GB được đánh giá là có khả năng xảy ra, nhưng hiện chưa có sự thống nhất giữa các nguồn tin. Dung lượng RAM cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng sử dụng một số tính năng AI và iOS 27, dù Apple chưa cho biết chính xác những tính năng nào sẽ yêu cầu mức RAM nhất định.

Modem C2 và chip kết nối mới

Apple đã đưa modem C2 vào iPhone 18 Pro. Theo Apple, C2 hỗ trợ mmWave tại Mỹ, cho tốc độ tải lên nhanh hơn C1X và tiêu thụ ít hơn 15% năng lượng.

iPhone 18 và iPhone 18e có thể cũng được trang bị C2, nhưng thông tin này chưa được Apple xác nhận.

Hai mẫu máy mới cũng được dự đoán sử dụng chip kết nối không dây N1 của Apple, hỗ trợ Wi-Fi 7, Bluetooth 6 và Thread. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là dự đoán đối với những thiết bị chưa được công bố.

Camera iPhone 18 được nâng cấp đáng kể?

Camera trước là một trong những bộ phận có khả năng được Apple nâng cấp trên iPhone 18. Sau khi giới thiệu camera Center Stage 18MP trên thế hệ iPhone 17, Apple được cho là đang cân nhắc camera selfie 24MP cho iPhone 18.

iPhone 17e. Ảnh: Macworld

Độ phân giải cao hơn có thể giúp ảnh selfie chi tiết hơn, đồng thời tạo thêm không gian cho các thuật toán xử lý ảnh tính toán và cắt khung hình.

Ở phía sau, iPhone 18 nhiều khả năng tiếp tục sử dụng hệ thống camera kép 48MP, gồm camera chính và camera góc siêu rộng. Đây là cấu hình tương tự iPhone 17.

Trong khi đó, iPhone 18e có thể tiếp tục sử dụng một camera chính 48MP. Camera trước của mẫu máy giá rẻ hơn vẫn chưa rõ ràng. Một báo cáo của J.P. Morgan từ tháng 11/2025 cho rằng iPhone 18e sẽ tiếp tục dùng camera trước 12MP.

Apple cũng có thể đơn giản hóa nút Camera Control trên iPhone 18. Theo nguồn tin Instant Digital trên Weibo, nút này vẫn giữ khả năng nhận biết lực nhấn nhưng có thể loại bỏ cảm ứng điện dung hiện tại nhằm giảm độ phức tạp và chi phí sản xuất. iPhone 18e được cho là không có Camera Control.

Giới hạn màn hình 60 Hz

iPhone 18 được dự đoán sở hữu màn hình tương tự iPhone 17, với độ sáng SDR thông thường lên tới 1.000 nit, HDR tối đa 1.600 nit và độ sáng ngoài trời lên tới 3.000 nit.

iPhone 18e có thể nhận được thay đổi đáng chú ý hơn. Mẫu máy hiện tại sử dụng màn hình cũ với độ sáng khiêm tốn và thiết kế tai thỏ thay vì Dynamic Island. Một số nguồn tin cho rằng Apple có thể đưa Dynamic Island lên iPhone 18e, nhưng thông tin này vẫn còn gây tranh cãi.

Điểm có khả năng cao hơn là Apple tiếp tục giới hạn màn hình 18e ở tần số quét 60 Hz. Theo Digital Chat Station, máy sẽ sử dụng tấm nền OLED LTPS 60 Hz thay vì LTPO hỗ trợ ProMotion. Điều này đồng nghĩa iPhone 18e có thể chưa được trang bị màn hình 120 Hz hoặc Always-On Display, ngay cả khi các tính năng này ngày càng phổ biến trên những mẫu iPhone khác.

Giá iPhone 18 và 18e có thể tăng

Giá bán sẽ là một trong những yếu tố đáng chú ý nhất khi iPhone 18 và 18e xuất hiện.

Sau khi iPhone 18 Pro ra mắt vào tháng 9, giá khởi điểm tại Mỹ của iPhone 17 được điều chỉnh từ 799 USD lên 899 USD, trong khi iPhone 17e tăng từ 599 USD lên 699 USD. iPhone 18 Pro và 18 Pro Max cũng lần lượt có giá từ 1.199 USD và 1.299 USD, cao hơn 100 USD so với thế hệ trước.

Chi phí DRAM và NAND tăng được cho là một trong những yếu tố gây áp lực lên giá iPhone, dù Apple không quy toàn bộ mức tăng giá cho một nguyên nhân cụ thể.

Áp lực có thể tiếp tục kéo dài sang năm 2027. DigiTimes cho biết Apple đã chấp nhận mức giá bộ nhớ cao hơn từ Samsung đối với nguồn cung dành cho đầu năm 2027. Nếu chi phí linh kiện tiếp tục tăng, việc Apple giữ nguyên giá khởi điểm của iPhone 18 và iPhone 18e sẽ trở nên khó khăn hơn.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn quá sớm để xác định Apple có tiếp tục tăng giá hai mẫu máy này hay không và nếu có thì mức tăng sẽ là bao nhiêu.

(Theo Macworld, DigiTimes, Digital Trends)