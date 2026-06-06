Không chỉ giúp làm đẹp không gian sống, nhiều loại cây nội thất còn được ưa chuộng nhờ ý nghĩa may mắn và khả năng thích nghi tốt trong môi trường trong nhà. Dưới đây là 5 loại cây phù hợp để bố trí tại phòng khách, vừa tạo điểm nhấn xanh mát vừa mang ý nghĩa tích cực theo quan niệm phong thủy.

Cây thiết mộc lan

Cây thiết mộc lan với dáng đứng thẳng, tán lá xếp tầng như những đám mây xanh, toát lên vẻ uy nghi và vững chãi.

Loại cây này thường được đặt ở phòng khách của những gia đình làm kinh doanh, bởi theo quan điểm phong thủy thiết mộc lan tượng trưng cho sự quyền uy, thăng tiến và bền vững.

Thiết mộc lan với dáng thẳng, tán lá xếp tầng, tượng trưng cho thăng tiến và bền vững, phù hợp với phòng khách gia đình. Ảnh: Baidu

Thiết mộc lan có sức sống mãnh liệt, càng để lâu càng có giá trị. Cây ưa ánh sáng nhẹ, không cần tưới nhiều, rất phù hợp với người bận rộn nhưng vẫn muốn không gian phòng khách thêm phần sang trọng.

Ngoài ra, cây còn có khả năng thanh lọc không khí, loại bỏ các chất độc hại, mang lại bầu không khí trong lành cho cả gia đình.

Cây trầu bà lá xẻ

Cây trầu bà lá xẻ nổi bật với những chiếc lá to, xẻ thùy độc đáo, tạo hiệu ứng nghệ thuật ấn tượng cho phòng khách.

Trong phong thủy, loài cây này tượng trưng cho sức khỏe, trường thọ và tài lộc dồi dào. Lá cây to, xanh bóng có khả năng hút bụi và thanh lọc không khí, loại bỏ các chất ô nhiễm, mang lại bầu không khí trong lành cho cả gia đình.

Cây có thể trồng trong chậu đặt ở góc phòng hoặc treo trên cao cho nhánh rủ xuống mềm mại, tạo điểm nhấn xanh mát và đầy sức sống cho không gian tiếp khách.

Cây rất dễ chăm sóc, mỗi tuần chỉ cần tưới nước một lần và tránh ánh nắng trực tiếp.

Cây cau cảnh

Cây cau cảnh (cau vàng, cau Nhật) là loại cây được yêu thích trong các phòng khách biệt thự hay nhà phố nhờ dáng đẹp, thanh cao và tán lá xòe rộng, xanh mát, tạo cảm giác sang trọng và thư thái.

Trong phong thủy, cau cảnh có tác dụng "gom lộc, giữ lộc", mang lại sự bình an và thịnh vượng cho gia đình.

Theo quan niệm phong thủy, tán lá mềm mại của cau cảnh thường được cho là giúp tạo cảm giác hài hòa cho không gian sống. Ảnh: Baidu

Cây ưa sáng nhưng vẫn sống tốt trong bóng râm, có thể đặt ở cạnh cửa sổ hoặc góc phòng khách mà không lo cây héo úa.

Tán lá xòe rộng còn có tác dụng che chắn những góc nhọn trong nhà, hóa giải sát khí một cách nhẹ nhàng.

Cây rất dễ chăm sóc, chỉ cần tưới nước mỗi tuần một lần và lau lá thường xuyên để cây luôn xanh tốt.

Cây lan hồ điệp

Cây lan hồ điệp là loài hoa mang vẻ đẹp quý phái, thanh nhã, thường được đặt trên bàn tiếp khách hoặc kệ tủ trong phòng khách.

Lan hồ điệp lý tưởng cho phòng khách, vừa sang trọng vừa mang lại tài lộc và bình an.

Với nhiều màu sắc khác nhau, lan hồ điệp không chỉ làm đẹp không gian mà còn mang nhiều ý nghĩa phong thủy tốt lành.

Màu vàng tượng trưng cho thịnh vượng, màu hồng và đỏ tượng trưng cho may mắn và tình yêu, màu trắng tượng trưng cho sự tinh khiết và bình an.

Lan hồ điệp là món quà tuyệt vời để tặng bạn bè, đối tác trong các dịp đặc biệt, thể hiện sự trân trọng và lời chúc tốt đẹp.

Cây kim tiền

Cây kim tiền là lựa chọn hàng đầu cho phòng khách nhờ vẻ đẹp sang trọng và ý nghĩa phong thủy sâu sắc.

Những chiếc lá xanh bóng, mọc đối xứng trên thân như những đồng tiền xếp chồng lên nhau tượng trưng cho sự thịnh vượng, giàu sang và tài lộc dồi dào.

Cây kim tiền có thể phát triển tốt trong điều kiện ánh sáng yếu, rất phù hợp để đặt ở góc phòng khách hoặc cạnh bộ sofa.

Đặc biệt, cây được cho là có khả năng góp phần cải thiện chất lượng không khí trong nhà.

Gia chủ cần lưu ý rằng không nên đặt quá nhiều cây (tối đa 3-4 chậu lớn hoặc 5-6 chậu nhỏ) để tránh rườm rà, rối mắt. Ưu tiên cây có kích thước phù hợp diện tích phòng khách và bảo đảm đủ ánh sáng để cây phát triển ổn định.

Cây cần được cắt tỉa lá vàng, lá héo thường xuyên để giữ năng lượng luôn tươi mới. Nên đặt cây ở góc phòng hoặc cạnh sofa, tránh chắn lối đi và tầm nhìn ra cửa chính.