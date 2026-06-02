Người tuổi Tý là những người sinh vào các năm Giáp Tý (1924, 1984) - mệnh Kim; Bính Tý (1936, 1996) - mệnh Thủy; Mậu Tý (1948, 2008) - mệnh Hỏa; Canh Tý (1960, 2020) - mệnh Thổ; Nhâm Tý (1972) - mệnh Mộc.

Cây kim tiền

Kim tiền là một trong những loại cây được nhiều người tuổi Tý lựa chọn trong các loại cây phong thủy. Trong phong thủy, cây kim tiền thường được xem là loại cây đặc biệt phù hợp với người tuổi Tý, bởi nó giúp phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm yếu của họ.

Cây kim tiền có những chiếc lá xanh bóng, mọc đối xứng trên thân như những đồng tiền xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho sự thịnh vượng và giàu sang.

Cây kim tiền giúp người tuổi Tý thu hút tài lộc và khắc phục điểm yếu trong quản lý tiền bạc. Ảnh: Baidu

Đặc biệt, loại cây này có thể phát triển tốt trong điều kiện thiếu sáng và không cần tưới nước thường xuyên, rất phù hợp để trong phòng khách hoặc văn phòng làm việc.

Trồng cây kim tiền trong nhà được cho là giúp gia chủ thuận lợi hơn về tài lộc và công việc.

Cây lưỡi hổ

Cây lưỡi hổ là lựa chọn tuyệt vời cho người tuổi Bính Tý, sinh năm 1936 và 1996, thuộc mệnh Thủy.

Với những chiếc lá cứng cáp vươn thẳng đứng như thanh kiếm, lưỡi hổ mang năng lượng mạnh mẽ, có tác dụng bảo vệ gia chủ khỏi những tác động xấu từ môi trường bên ngoài.

Theo phong thủy, người mệnh Thủy hợp với cây có màu xanh thẫm như lưỡi hổ. Cây còn nổi tiếng với khả năng thanh lọc không khí vượt trội và thải ra oxy vào ban đêm.

Ngoài ra, người tuổi Bính Tý cũng có thể trồng các loại cây thủy sinh hoặc cây thuộc mệnh Kim (vì Kim sinh Thủy) để hỗ trợ cho bản mệnh của mình.

Một lưu ý quan trọng là nên tránh các cây có màu nâu, vàng thuộc hành Thổ vì Thổ khắc Thủy, dễ gây thất thoát tiền bạc.

Cây hồng môn

Cây hồng môn với sắc đỏ rực rỡ là lựa chọn hàng đầu cho người tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 và 2008, thuộc mệnh Hỏa.

Màu đỏ của hoa hồng môn chính là màu bản mệnh của hành Hỏa, giúp tăng cường năng lượng, sự tự tin và nhiệt huyết cho gia chủ.

Cây hồng môn với sắc đỏ rực rỡ là màu bản mệnh của Hỏa, giúp người tuổi Mậu Tý tăng cường năng lượng, sự tự tin và nhiệt huyết. Ảnh: Baidu

Theo ngũ hành tương sinh, Mộc sinh Hỏa, vì vậy người tuổi Mậu Tý cũng có thể chọn các cây thuộc hành Mộc có màu xanh lá để hỗ trợ thêm cho bản mệnh.

Những loại cây phù hợp khác cho người mệnh Hỏa bao gồm: cây phú quý, cây vạn lộc, cây đa búp đỏ, cây đuôi công tím, cây trầu bà đế vương đỏ và cây phong lộc.

Trong quan niệm phong thủy, các gam màu thuộc hành Thủy có thể không phù hợp với người mệnh Hỏa.

Cây bạch mã hoàng tử

Cây bạch mã hoàng tử là lựa chọn lý tưởng cho người tuổi Giáp Tý, sinh năm 1924 và 1984, thuộc mệnh Kim.

Cây có thân màu trắng ngà, lá to với gân trắng nổi bật trên nền xanh bóng, toát lên vẻ thanh lịch và quý tộc, rất phù hợp với người mệnh Kim vốn hợp với màu trắng, ánh kim.

Người tuổi Giáp Tý thường là những người học giỏi, kiến thức sâu rộng nhưng dễ bị lao tâm khổ tứ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Cây bạch mã hoàng tử với gân trắng nổi bật thuộc hành Kim, mang lại sự thăng tiến và may mắn cho người tuổi Giáp Tý. Ảnh: Baidu

Trồng cây bạch mã hoàng tử trong nhà hoặc trên bàn làm việc được tin là mang lại sự thuận lợi trong công việc, giúp gia chủ thăng tiến và bảo vệ sức khỏe.

Ngoài bạch mã hoàng tử, người tuổi Giáp Tý cũng có thể chọn các cây như cây kim ngân, cây ngọc ngân, cây lan ý, cây trầu bà đế vương hoặc cây hạnh phúc. Cần tránh các cây có màu đỏ, hồng, cam, tím thuộc hành Hỏa vì Hỏa khắc Kim.

Cây ngọc bích

Cây ngọc bích là loại cây mọng nước nhỏ gọn với những chiếc lá dày, mọng và có màu xanh dịu mắt, rất phù hợp với người tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972 thuộc mệnh Mộc.

Màu xanh lá của cây chính là màu bản mệnh của hành Mộc, mang lại sinh khí dồi dào và sự phát triển bền vững.

Trong phong thủy, ngọc bích tượng trưng cho sự bình an, ổn định và tài lộc. Người mệnh Mộc thường có tính cách hoạt bát, năng động, gần gũi và ham tìm tòi, khám phá.

Ngoài ngọc bích, người tuổi Nhâm Tý có thể trồng các cây như: cây vạn niên thanh, cây kim ngân, cây cau tiểu trâm, cây ngũ gia bì, cây tùng la hán, cây trầu bà đế vương xanh hoặc sen đá nâu.

Một lưu ý quan trọng rằng người mệnh Mộc nên tránh các cây có màu trắng thuộc hành Kim vì Kim khắc Mộc, dễ gây hao tài, tốn của.

Để phát huy tối đa hiệu quả phong thủy cho người tuổi Tý, nên đặt cây ở hướng Đông Nam (góc tài lộc) trong phòng khách hoặc phòng làm việc.

Với những người tuổi Canh Tý (1960, 2020), thuộc mệnh Thổ, hợp với những màu như vàng, nâu, đỏ, cam và tím nên trồng lan quân tử, sen đá nâu, lưỡi hổ vàng, vạn lộc được cho là sẽ hỗ trợ cho bản mệnh.