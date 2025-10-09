Xã Mường Giôn, tỉnh Sơn La được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Mường Giôn và Pá Ma Pha Khinh đều đã đạt chuẩn nông thôn mới.

Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, với phương châm “Xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc”, xã tiếp tục phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Ứng dụng công nghệ số trong truyền thông nông thôn mang lại hiệu quả rõ rệt.

Đa dạng hóa phương thức truyền thông, ứng dụng công nghệ số

Trong hành trình xây dựng nông thôn mới, bản Mấc Líu là điểm sáng nổi bật của xã Mường Giôn. Diện mạo bản ngày càng khởi sắc với những tuyến đường nở hoa rực rỡ, hàng rào xanh gọn gàng, sân vườn được chăm chút sạch đẹp.

Bản Mấc Líu có 135 hộ dân (gần 650 nhân khẩu), trên 95% số hộ đã có nhà ở kiên cố. Người dân chủ yếu sống bằng nghề trồng cây ăn quả, nuôi bò sinh sản, kết hợp với các hoạt động thương mại, dịch vụ nhỏ, góp phần đa dạng hóa sinh kế, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống.

Để nâng cao nhận thức, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, xã Mường Giôn đã đa dạng hóa các phương thức truyền thông: từ tuyên truyền trực tiếp qua các cuộc họp bản, hội nghị, đến phát thanh qua hệ thống loa truyền thanh thông minh, mạng xã hội, Zalo nhóm thôn bản.

Việc ứng dụng công nghệ số trong truyền thông nông thôn đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Loa truyền thanh ứng dụng công nghệ IP được lắp đặt tại nhiều bản, giúp truyền tải thông tin kịp thời, nhất là trong điều kiện địa hình phức tạp. Ngoài ra, xã còn sử dụng các nền tảng mạng xã hội để tuyên truyền chủ trương, chính sách, mô hình sản xuất mới, thông tin thời tiết, giá cả thị trường... giúp người dân dễ dàng tiếp cận, tiếp thu.

Nhờ cách làm hiệu quả, mỗi hộ dân đều chủ động, tự giác tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường vào thứ bảy hằng tuần; tích cực hưởng ứng mô hình “Tuyến đường kiểu mẫu”, “Tuyến đường hoa”, thắt chặt tình đoàn kết, nâng cao ý thức cộng đồng. Nhờ đó, bản Mấc Líu nhiều năm liền được công nhận là “Bản văn hóa” tiêu biểu.

Phát triển kinh tế gắn với chuyển đổi số nông nghiệp

Xác định mục tiêu trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới nâng cao là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, xã Mường Giôn chú trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với ứng dụng công nghệ số trong nông nghiệp.

Toàn xã hiện có trên 240 ha cây ăn quả, 700 ha quế và mắc ca, gần 650 ha rừng sản xuất. Chăn nuôi phát triển theo hướng hàng hóa với hơn 18.000 con gia súc, gần 98.000 con gia cầm. Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả được nhân rộng như: trồng dược liệu dưới tán rừng, nuôi bò vỗ béo, trồng cà phê theo tiêu chuẩn hữu cơ... Một số hộ dân đã bắt đầu ứng dụng cảm biến thời tiết, hệ thống tưới tự động, quản lý sản xuất qua app điện thoại, góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả.

Thu nhập bình quân đầu người toàn xã hiện đạt khoảng 48 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn khoảng 10%.

Song song với phát triển kinh tế, xã đặc biệt coi trọng đầu tư hạ tầng – nền tảng cốt lõi nâng cao chất lượng đời sống người dân. Từ năm 2021 đến nay, xã đã huy động nhiều nguồn lực xây dựng, nâng cấp các công trình dân sinh: đường giao thông, trường học, nhà văn hóa bản, trạm y tế...

98% tuyến đường trục xã, liên bản đã được bê tông hóa; gần 98% hộ dân có điện lưới quốc gia; 95% hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố; trường học khang trang, đáp ứng tốt nhu cầu học tập; trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia.

Đến nay, Mường Giôn đã đạt 16/19 tiêu chí nông thôn mới, nổi bật ở các tiêu chí về hạ tầng, giáo dục, y tế, an ninh trật tự và môi trường. Xã đang tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí còn lại như văn hóa, giao thông, bảo hiểm y tế toàn dân..., phấn đấu đến năm 2026 sẽ được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.