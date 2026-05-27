"Từ sáng sớm, cánh đồng muối ở xã Hoa Lộc đã nhộn nhịp người ra vào thu hoạch. Dưới nền nhiệt ngoài trời có lúc lên tới 40 độ C, những diêm dân vẫn cần mẫn dẫn nước, phơi ruộng và gom từng hạt muối trắng.

Ông Lê Văn Thuần (72 tuổi), người đã hơn 40 năm gắn bó với nghề, cho biết nghề làm muối phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết. Những ngày nắng đẹp là thời điểm người dân tranh thủ ra đồng từ sáng sớm đến tận chiều muộn để kịp thu hoạch.

“Nghề này nhọc lắm, nắng càng to thì chúng tôi càng phải 'đội nắng' ra đồng. Hạt muối kết tinh trắng từng nào thì nông dân chúng tôi đen sạm từng đó”, ông Thuần chia sẻ.

Trên cánh đồng rộng hàng chục hec-ta, hình ảnh những người dân đội nón lá, kéo cào muối giữa nền trắng lóa đã trở nên quen thuộc. Để có được những mẻ muối đạt chất lượng, người làm muối phải trải qua nhiều công đoạn như dẫn nước biển vào ruộng, phơi kết tinh rồi thu gom. Mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ và kinh nghiệm.

Theo người dân địa phương, giá muối những năm gần đây không ổn định, có thời điểm xuống thấp khiến thu nhập của diêm dân giảm đáng kể. Dù vậy, nhiều hộ vẫn kiên trì bám nghề bởi đây là nguồn sinh kế chính của gia đình.

Một số hình ảnh người dân đội nắng làm muối ở Thanh Hóa:

Cánh đồng muối ở xã Hoa Lộc

Người dân đội nắng để thu hoạch muối

Giá muối những năm gần đây không ổn định nhưng người dân vẫn kiên trì bám nghề

Để có được hạt muối thành phẩm, diêm dân phải làm việc nhiều giờ dưới nắng nóng

Để đối phó với nắng nóng, diêm dân phải dùng khăn mặt trùm lên đầu

Dẫn nước biển vào ruộng là một trong những công đoạn vất vả nhất của nghề làm muối

Người dân cải tạo mặt ruộng để dẫn nước vào ô kết tinh

Ảnh: Lê Dương