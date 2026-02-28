Theo số liệu thống kê mới nhất, tổng lượt xem của các nội dung liên quan đến MV Trộm vía của ca sĩ Vũ Thuỳ Linh đạt 1 tỷ lượt, trong đó phần lớn đến từ nội dung do người dùng sáng tạo (UGC) với 965 triệu lượt xem, bên cạnh 43,3 triệu lượt xem từ nội dung chính thức (PGC). Tổng số video được tạo ra xoay quanh ca khúc đạt hơn 1,5 triệu nội dung, cho thấy mức độ hưởng ứng cao từ cộng đồng mạng.

Vũ Thuỳ Linh bất ngờ trước cách khán giả đón nhận ca khúc một cách tự nhiên và gần gũi. Theo chia sẻ từ nữ ca sĩ, hình ảnh những cô dâu Việt về làm dâu ở nhiều vùng miền khác nhau trong MV được xây dựng nhằm truyền tải thông điệp về sự gắn kết và tinh thần dung hòa văn hóa trong đời sống hiện đại. Với Vũ Thuỳ Linh, giá trị lớn nhất của sản phẩm không chỉ nằm ở những con số ấn tượng mà còn ở việc bài hát được khán giả xem như một phần của những khoảnh khắc đời thường, đặc biệt trong không khí sum vầy đầu năm mới.

Ca sĩ Vũ Thuỳ Linh.

Sự hưởng ứng tự phát từ cộng đồng một phần nhờ bởi Vũ Thuỳ Linh và ê-kíp đã có tính toán khi tổ chức các hoạt động tương tác nhằm khuyến khích khán giả tham gia sáng tạo nội dung xoay quanh ca khúc. Cụ thể giải thưởng Top 10 bản cover ấn tượng và Top 10 bình luận được yêu thích do nữ ca sĩ trực tiếp trao tặng. Ngoài ra, một giải đặc biệt Bông Mai Vàng dành cho bản cover xuất sắc cũng được trao bởi nhạc sĩ Lưu Quang Minh, giám đốc sản xuất Tăng Ngân Hà.

Một trong những yếu tố đặc biệt giúp MV đạt được sức bật lớn chính là thời điểm Tết Nguyên Đán, giai đoạn mà nhu cầu giải trí, chia sẻ cảm xúc và kết nối gia đình của khán giả tăng cao. Trong không khí đoàn viên, những nội dung mang màu sắc tích cực, gần gũi và dễ tạo cảm xúc đồng điệu thường nhận được sự quan tâm lớn hơn.

Vũ Thuỳ Linh sở hữu gương mặt ưa nhìn.

Vũ Thuỳ Linh là giọng ca trẻ triển vọng của dòng nhạc thính phòng và dân gian Việt Nam. Cô tốt nghiệp Cử nhân tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, đồng thời hiện đang theo học chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Với nền tảng thanh nhạc vững chắc cùng niềm đam mê gìn giữ và phát triển các giá trị âm nhạc truyền thống, Vũ Thuỳ Linh kiên trì rèn luyện và học hỏi từ những nghệ sĩ dân gian gạo cội như NSND Thanh Ngoan và NSND Thuý Hường.



Năm 2024, dự án Tơ Đồng Thánh Thót giúp cô trở thành một trong những gương mặt đưa âm nhạc dân gian nguyên gốc đến gần hơn với khán giả trẻ.

MV ''Trộm vía'':

