Ngành vật tư xây dựng - Thiếu “an tâm”, thừa rủi ro

Trong ngành xây dựng, để một công trình vững chãi, đẹp về thiết kế và bền về kết cấu, kỹ thuật giỏi là điều kiện cần, nhưng chưa đủ. Yếu tố then chốt, song thường ít được chú ý đúng mức, chính là chất lượng vật tư và sự ổn định, minh bạch trong chuỗi cung ứng. Đây là phần “phía sau hậu trường” nhưng lại quyết định trực tiếp đến độ an toàn, tuổi thọ và hiệu quả đầu tư của cả một dự án.

Trong khi thị trường không ngừng mở rộng, nhu cầu về nhà ở, công trình thương mại, hạ tầng tăng nhanh, thì niềm tin vào hệ thống vật tư lại đang bị bào mòn. Không ít công trình tưởng đã hoàn thiện, nhưng chỉ sau vài tháng đưa vào sử dụng đã phải sửa chữa do rò rỉ nước, hư hỏng thiết bị, nứt tường… mà nguyên nhân sâu xa thường đến từ chất lượng vật tư đầu vào. Khi vật liệu không tốt, mọi tính toán kỹ thuật hay nỗ lực thi công cũng chỉ như “xây lâu đài trên cát”.

Thị trường xây dựng Việt Nam cần một nền tảng phân phối vật tư chuyên nghiệp

Thực tế thị trường cho thấy, nhiều người làm nghề từ kỹ sư, nhà thầu đến chủ đầu tư vẫn đang tìm kiếm hệ thống phân phối chuẩn mực từ nguồn gốc, chất lượng đến giá cả rõ ràng, quy trình đặt hàng - vận chuyển - hậu mãi chuyên nghiệp.

Hệ thống phân phối vật tư dựa trên triết lý kinh doanh của người Nhật

Ra đời với vai trò một đơn vị tiên phong kiến tạo lại tiêu chuẩn cho ngành vật tư xây dựng, MVC & CO không đơn thuần là nhà phân phối vật liệu, mà là một hệ sinh thái khép kín với triết lý hoạt động rõ ràng và cam kết đồng hành sâu sát cùng người làm nghề.

MVC & CO hướng tới việc trở thành nền tảng "một trạm" (one-stop platform) hàng đầu tại Việt Nam

Là thành viên của tập đoàn Mitsui - Nhật Bản, MVC & CO vận hành dựa trên triết lý nền tảng trong văn hóa kinh doanh Nhật: “Anshin” - sự an tâm cho khách hàng, và “Seijitsu” - sự chính trực trong mọi hoạt động.

“Đây không chỉ là lời hứa, mà được thể hiện rõ qua cách doanh nghiệp lựa chọn sản phẩm, kiểm soát quy trình, minh bạch giá cả và hậu mãi đồng bộ. Mọi mắt xích trong chuỗi vận hành đều được kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo rằng khi đến tay người sử dụng, mỗi sản phẩm đều đạt tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng và độ tin cậy”, đại diện MVC & CO chia sẻ.

MVC & CO hợp tác với nhà cung cấp uy tín để đem đến sản phẩm chính hãng, thông tin minh bạch, rõ ràng

Khác với mô hình phân phối truyền thống, MVC & CO phát triển nền tảng “một trạm”, nơi tập hợp đầy đủ các loại vật tư xây dựng trên cùng một hệ thống minh bạch, chuyên nghiệp. Tại đây, vật liệu được tuyển chọn kỹ lưỡng với tiêu chí kép: vừa đảm bảo chất lượng cao, đặc tính vượt trội phù hợp với điều kiện thi công thực tế, vừa tối ưu về chi phí để đem lại hiệu quả đầu tư cao nhất cho khách hàng.

Nhờ mạng lưới đối tác toàn cầu của Mitsui, MVC & CO là đơn vị phân phối trực tiếp nhiều thương hiệu lớn, giúp rút ngắn chuỗi cung ứng, kiểm soát chất lượng đầu vào và giữ mức giá cạnh tranh, một lời giải toàn diện cho bài toán vật tư trong ngành xây dựng Việt.

Những nỗ lực bài bản ấy đang mang lại kết quả rõ rệt: năm 2024, doanh thu của MVC & CO công bố tăng trưởng tới 300% so với năm trước, với hơn 250 dự án lớn nhỏ được triển khai thành công. Hiện tại, nền tảng “một trạm” của công ty đã tích hợp hơn 5.000 sản phẩm từ 100+ nhãn hàng, trở thành địa chỉ đáng tin cậy cho nhà thầu, chủ đầu tư và kỹ sư trên cả nước.

Tuy nhiên, điều khiến MVC & CO được đánh giá cao không đơn thuần ở mô hình kinh doanh hiệu quả hay tốc độ tăng trưởng, mà còn ở triết lý đặt “chữ Tâm” vào từng quyết định. Với doanh nghiệp này, vật tư vừa là sản phẩm vừa là niềm tin, là sự thấu hiểu với từng nỗi lo của người làm nghề, là tinh thần tận tụy và trách nhiệm khi đồng hành trong mỗi công trình.

“Khi xây dựng một công trình không chỉ để hoàn thành, mà để gắn bó, để sinh sống, để an tâm… thì lựa chọn vật tư không còn là chuyện mua bán. Đó là sự lựa chọn nền móng cho cả tương lai. Và MVC & CO đang từng bước đặt lại nền móng đó - bằng sự tận tâm, bằng chuẩn mực, và bằng niềm tin. Khi “tổ ấm” bắt đầu từ sự tận tâm, thì mỗi viên gạch cũng mang theo một cam kết vững chắc”, đại diện MVC & CO nhấn mạnh.

