Viettel góp phần đưa công nghệ Việt Nam sánh vai toàn cầu

Hội nghị Di động Thế giới năm 2025 (MWC) diễn ra từ ngày 3 - 6/3 tại Tây Ban Nha. Sự kiện này thu hút khoảng 100.000 người đến từ 200 quốc gia. MWC có hơn 2.400 công ty nơi các "ông lớn" như: Apple, Samsung, Google, Huawei, Qualcomm, Meta, Microsoft và các nhà mạng toàn cầu như AT&T, Vodafone, Verizon, Viettel... gặp gỡ, giới thiệu công nghệ mới.

MWC 2025 có nhiều điểm nhấn ở các lĩnh vực viễn thông, công nghệ di động, AI, IoT, điện toán đám mây, an ninh mạng, fintech... Cụ thể các công ty công nghệ sẽ tập trung vào 5G nâng cao với tốc độ nhanh hơn, độ trễ cực thấp, giúp tăng cường các ứng dụng như AR/VR, metaverse và IoT. Dù chưa thương mại hóa, nhưng một số công ty sẽ trình diễn công nghệ 6G với tốc độ lên đến 1Tbps và ứng dụng AI vào viễn thông. Sự kiện này các công ty công nghệ sẽ giới thiệu các smartphone thế hệ mới sẽ tích hợp AI mạnh mẽ hơn, giúp tối ưu hóa hiệu suất, chụp ảnh, nhận diện giọng nói và bảo mật. Các công ty như OpenAI, Google và Meta có thể giới thiệu chatbot AI mạnh hơn để cạnh tranh với ChatGPT.

Đây là lần thứ 8 Viettel tham dự và có gian hàng tại sự kiện công nghệ di động lớn nhất hành tinh. Sự hiện diện của Viettel tại MWC không chỉ khẳng định năng lực công nghệ của tập đoàn mà còn góp phần nâng tầm hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tại sự kiện công nghệ lớn nhất toàn cầu. Viettel là đại diện duy nhất của Việt Nam tham gia và có không gian triển lãm, sánh vai cùng các tập đoàn hàng đầu.

Việc tham gia MWC mang lại cho Viettel nhiều lợi ích quan trọng, cả về chiến lược dài hạn lẫn giá trị thực tế ngay tại sự kiện. Viettel không chỉ tham gia MWC như một doanh nghiệp viễn thông mà còn với vai trò của một tập đoàn công nghệ tiên phong, góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên bản đồ công nghệ thế giới.

Bên cạnh hoạt động trưng bày sản phẩm, MWC còn là cơ hội quan trọng để Viettel kết nối với đối tác quốc tế, mở rộng cơ hội kinh doanh và cập nhật những xu hướng công nghệ mới nhất trên thế giới.

Sáng tạo công nghệ vì sự phát triển bền vững

Tại MWC 2025, Viettel mang đến thông điệp “Sáng tạo công nghệ vì sự phát triển bền vững” cùng số lượng sản phẩm lớn nhất từ trước đến nay. Gian hàng của Viettel tại MWC 2025 được thiết kế theo hướng trải nghiệm trực quan, đưa khách tham quan vào một hệ sinh thái số toàn diện với 22 sản phẩm và dịch vụ chia thành ba khu vực chính là hạ tầng mạng lưới 5G, nhóm nền tảng số do Viettel nghiên cứu và phát triển và nhóm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Cụ thể với nhóm hạ tầng mạng lưới với điểm nhấn là trụ cột quan trọng trong hệ sinh thái số, Viettel mang đến những công nghệ 5G hiện đại, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu kết nối tốc độ cao, độ trễ thấp và độ tin cậy cao. Tại MWC 2025, Viettel đã đem các thiết bị 5G Made by Viettel - Giải pháp hạ tầng viễn thông tối ưu, giúp triển khai mạng lưới nhanh chóng và hiệu quả.

Viettel đã trình diễn hệ sinh thái ORAN 5G. Theo Analysys Mason, công ty tư vấn quản lý toàn cầu trong lĩnh vực công nghệ, truyền thông và viễn thông: “OPEN RAN có thể giúp các nhà mạng tiết kiệm TCO lên đến 30% với chiến lược nền tảng và kỹ năng phù hợp. Hệ sinh thái ORAN 5G của Viettel có giao diện mở, phần cứng mở, phần mềm mở, tối ưu chi phí đầu tư và vận hành nhờ hợp tác với các đối tác lớn như Qualcomm, Intel, Keysight, Dell, HP…

Bên cạnh đó, Viettel cũng giới thiệu sản phẩm mạng lõi 5G (5G core) được xây dựng trên nền tảng đám mây nguyên bản (cloud-native) và công nghệ microservices, tích hợp mạng lõi 4G và 5G trên một nền tảng đa truy cập. Hệ thống này hỗ trợ cả 5G và 4G hiệu quả, tuân thủ kiến trúc 3GPP mới nhất, giúp triển khai 5G nhanh chóng, đồng thời tối ưu tốc độ kết nối, độ trễ thấp, băng thông cao và độ tin cậy vượt trội. Tại sự kiện này, Viettel giới thiệu hệ thống 5G Private cung cấp giải pháp linh hoạt và tùy chỉnh cao, cho phép triển khai mạng riêng với đầy đủ chức năng để phục vụ các tổ chức và doanh nghiệp có yêu cầu đặc thù, bao gồm các công ty vừa và lớn, nhà máy, cảng biển, cơ sở dầu khí, trạm thu phí, ứng dụng quốc phòng, ứng cứu khẩn cấp. Bên cạnh đó, Viettel cũng giới thiệu loạt giải pháp trạm thu phát sóng trên không được ứng dụng trong các tình huống ứng cứu thông tin khẩn cấp như thiên tai, hỏa hoạn và các sự cố an ninh quy mô lớn.

Lần đầu tiên tại sự kiện này, Viettel giới thiệu chip RF-SoC (Radio Frequency System-on-Chip) là một loại SoC (Hệ thống trên chip) chuyên dụng, được thiết kế cho các ứng dụng truyền thông không dây, tích hợp cả thành phần số và tương tự trên một chip duy nhất. Đây là thành phần cốt lõi và phức tạp nhất trong hệ sinh thái 5G, đóng vai trò không thể thiếu trong việc triển khai mạng viễn thông thế hệ mới.

Nền tảng số: Nền tảng số đóng vai trò hạ tầng công nghệ, giúp các doanh nghiệp và tổ chức xây dựng, tối ưu hóa và bảo vệ dữ liệu số. Điểm nhấn là hệ thống sa bàn thành phố tương lai và trải nghiệm tương tác thực tế ảo (VR) với tình huống giả định tấn công an ninh mạng. Cụ thể, Viettel Threat Intelligence cung cấp dịch vụ cập nhật tri thức nguy cơ an ninh mạng toàn diện, giúp doanh nghiệp chủ động phát hiện, phân tích và ứng phó với các mối đe dọa an ninh mạng.

Một trong những giải pháp khá ấn tượng của Viettel là hệ thống quản trị trung tâm dữ liệu (VDCIM) cho phép tích hợp không giới hạn các thông số với độ tin cậy cao, giúp người vận hành dễ dàng quan sát và xử lý sự cố kịp thời. Giải pháp này ứng dụng công nghệ AI để phát hiện bất thường và đánh giá độ ổn định của thiết bị hạ tầng trung tâm dữ liệu.

Ứng dụng số: Viettel phát triển các ứng dụng số nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng thời mở ra cơ hội kinh doanh mới cho doanh nghiệp. Điểm nhấn là mô hình Future Home, nơi mọi nhu cầu của người dùng được đáp ứng thông qua các công nghệ IoT, trợ lý pháp luật, kết nối và giải trí TV360. Đây là sản phẩm toàn cầu với gần 15 triệu người dùng tại Việt Nam, Peru và Campuchia, và dự kiến mở rộng sang Myanmar trong thời gian tới.

Tại sự kiện này, Viettel giới thiệu tổ hợp Robot Logistics thông minh là giải pháp tự động hóa hiện đại, giúp tối ưu hóa toàn bộ quy trình logistics với độ trễ thấp, tính chính xác và năng suất cao. Hệ thống này bao gồm nhiều loại robot tiên tiến, được tích hợp công nghệ 5G để đảm bảo hoạt động hiệu quả và linh hoạt đã được triển khai tại Việt Nam và đem lại hiệu quả tăng 40% công suất tại các trung tâm vận hành của Viettel Post thông qua cải thiện độ chính xác và tốc độ phân loại. Với hơn 1,4 triệu bưu kiện được xử lý mỗi ngày, hệ thống giúp Viettel Post đáp ứng 50% nhu cầu thương mại điện tử của Việt Nam. Sản phẩm này đã đạt giải thưởng Công nghệ Châu Á xuất sắc - Hạng mục Robotics - Logistics cho khu vực Việt Nam.

Thu Loan