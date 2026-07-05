Điểm số không phải tất cả

Chia sẻ tại hội thảo “U.S. Higher Education Trends & Student Readiness in 2026 & Beyond” do IIG Việt Nam phối hợp cùng College Board tổ chức, bà Christina Moreland, Phó Giám đốc kiêm Điều phối tuyển sinh tại Dartmouth College (xếp thứ 13 nước Mỹ) cho hay trong quá trình tuyển sinh, yếu tố đầu tiên các trường xem xét là liệu ứng viên có đủ năng lực để theo đuổi chương trình học hay không.

Theo bà, việc đánh giá khả năng học tập và hoàn thành chương trình là điều rất quan trọng trong mỗi quyết định, đặc biệt tại các trường có mức độ cạnh tranh rất cao.

"Phần lớn ứng viên nộp hồ sơ vào các trường top đầu đều đáp ứng những yêu cầu về học thuật. Khi rất nhiều em đều có năng lực tốt, chúng tôi buộc phải xem xét thêm các yếu tố khác để quyết định sẽ nhận ai", bà Christina Moreland nói.

Bà Christina Moreland, Phó Giám đốc tuyển sinh kiêm Điều phối tuyển sinh tại Dartmouth College.

Theo đó, để đánh giá một bộ hồ sơ, hội đồng tuyển sinh thường xem xét dựa trên hai nhóm yếu tố, gồm “dữ liệu” và “tiếng nói cá nhân”.

"Dữ liệu" là những yếu tố định lượng, bao gồm bảng điểm, kết quả học tập và điểm các kỳ thi chuẩn hóa. Những thông tin này giúp hội đồng tuyển sinh hiểu mức độ chuẩn bị về mặt học thuật của mỗi ứng viên.

“Phần còn lại là tiếng nói cá nhân. Đó là lúc chúng tôi thực sự tìm hiểu con người của mỗi ứng viên và câu chuyện của các em”, bà nói.

Chính vì vậy, bài luận cá nhân, thư giới thiệu, bài luận bổ sung hay hoạt động ngoại khóa đều rất quan trọng, bởi tất cả kết hợp lại mới giúp nhà trường hiểu ứng viên là ai.

Bà Christina Moreland nhấn mạnh không có bất kỳ công thức nào đảm bảo cho việc trúng tuyển vào các đại học Mỹ. Điều quan trọng nhất là học sinh phải giúp nhà trường hiểu mình là ai, thực sự đam mê điều gì và đã lựa chọn chương trình học phù hợp với năng lực của bản thân hay chưa.

Học sinh cũng cần tìm hiểu kỹ từng trường để tự trả lời câu hỏi: "Đây có phải là nơi mình muốn học không?".

“Khi học sinh thực sự thấy mình phù hợp với một ngôi trường, chúng tôi cũng sẽ dễ dàng nhận ra điều đó trong bộ hồ sơ”, bà nói.

Bà Erica Sanders, Phó Hiệu trưởng phụ trách tuyển sinh kiêm Giám đốc điều hành văn phòng tuyển sinh tại Đại học Michigan.

Trong khi đó, bà Erica Sanders, Phó Hiệu trưởng phụ trách tuyển sinh kiêm Giám đốc điều hành văn phòng tuyển sinh tại Đại học Michigan (xếp thứ 20 nước Mỹ), cho biết bà từng từ chối không ít ứng viên có IELTS 8.0 và SAT trên 1.500 điểm.

Theo bà, điểm số cao không đồng nghĩa với việc chắc chắn được nhận vào trường.

“Hội đồng tuyển sinh có thể lựa chọn một ứng viên nổi bật hơn ở một số khía cạnh. Điều đó đôi khi có thể bù đắp cho những hạn chế về mặt học thuật”, bà nói.

Dẫu vậy, điều Đại học Michigan đặc biệt tìm kiếm là sự gắn kết giữa học sinh với ngành học mà các em lựa chọn.

“Những học sinh thực sự có đam mê với lĩnh vực mình muốn theo đuổi thường sẽ dễ thành công hơn. Các em thậm chí có thể phát triển vượt trội hơn những học sinh vốn có điều kiện thuận lợi”, bà Erica Sanders nói.

Ngoài thành tích học tập, hội đồng tuyển sinh cũng xem xét hoàn cảnh sống và mạng lưới hỗ trợ của ứng viên.

Bà Sanders lấy ví dụ, nếu học sinh có anh chị đang học tập hoặc sinh sống tại Mỹ, điều đó đồng nghĩa với việc các em đã có sẵn một hệ thống hỗ trợ khi gặp khó khăn. Đây cũng là một yếu tố giúp nhà trường tin tưởng học sinh có khả năng hòa nhập và phát triển tốt trong môi trường đại học.

Không sử dụng AI để đánh giá hồ sơ tuyển sinh

Đại diện Dartmouth cũng cho biết nhà trường không sử dụng AI trong việc đánh giá hồ sơ tuyển sinh.

“Nếu làm vậy, chắc chắn chúng tôi sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Nhưng thực tế, mỗi hồ sơ đều cần được đọc rất kỹ để xem ứng viên đó có thực sự phù hợp với trường hay không”, bà Christina Moreland nói.

Theo bà, ngay cả những học sinh xuất sắc cùng lúc nộp hồ sơ vào Dartmouth College và Đại học Michigan cũng có thể nhận được những kết quả khác nhau.

"Những học sinh được Dartmouth College đánh giá là ‘cực kỳ phù hợp’ chưa chắc là người được Đại học Michigan lựa chọn. Ngược lại, một học sinh sẽ phát triển rất tốt ở Michigan có thể lại không phù hợp với Dartmouth”, bà Sanders nói.

Lý do là mỗi trường có sứ mệnh và ưu tiên riêng. Chẳng hạn, với một trường không đào tạo cử nhân ngành kinh doanh và cũng không có khoa kiến trúc, dù một học sinh có thành tích rất xuất sắc nhưng mục tiêu học tập không phù hợp thì cũng khó được lựa chọn.

Ngoài ra, mỗi trường cũng sẽ có những mục tiêu khác nhau như tăng quy mô một số khoa, tuyển thêm vận động viên, học sinh có năng khiếu nghệ thuật hoặc xây dựng cộng đồng sinh viên đa dạng hơn về trải nghiệm và góc nhìn. Việc không được nhận vào một trường không có nghĩa là em không đủ giỏi hay hồ sơ của em có vấn đề.

“Đơn giản là mỗi trường đều có những ưu tiên riêng khi xây dựng khóa sinh viên mới. Một học sinh có thể là ứng viên tuyệt vời ở nhiều trường nhưng chưa chắc đã là người phù hợp nhất với một trường cụ thể. Điều này có thể khó chấp nhận đối với nhiều học sinh, nhưng đó là thực tế của tuyển sinh toàn diện”, bà Christina Moreland nói.