Tại ngày hội du học New Zealand diễn ra mới đây, đại diện Cơ quan Di trú New Zealand cho biết, theo thống kê 9 tháng đầu năm, tỷ lệ cấp visa du học cho học sinh, sinh viên Việt Nam là gần 84%, cao hơn mức trung bình toàn cầu. Việt Nam cũng là quốc gia nằm trong nhóm có tỷ lệ visa thành công cao và hồ sơ chất lượng.

Ứng viên xin visa du học cần chứng minh tài chính. Trong đó, học sinh từ lớp 1 tới lớp 13 cần ít nhất 17.000 NZD (khoảng 260 triệu đồng) mỗi năm cho chương trình học kéo dài 36 tuần trở lên, hoặc tính theo tỷ lệ tương ứng nếu khóa học ngắn hơn. Sinh viên cần ít nhất 20.000 NZD (300 triệu đồng) mỗi năm cho chương trình học từ 36 tuần trở lên. (Chương trình học phổ thông ở New Zealand kéo dài 13 năm, trong đó trung học bắt đầu từ lớp 9 đến lớp 13).

“Để tăng độ tin cậy, ứng viên cần nộp sao kê lịch sử giao dịch trong 3-6 tháng gần nhất kèm giấy xác nhận số dư ngân hàng, tuy nhiên cũng không nên gửi quá nhiều. Thực tế có ứng viên nộp tới 1.000 trang sao kê, khiến việc xem xét mất rất nhiều thời gian”, đại diện Cơ quan Di trú New Zealand cho biết.

Ngoài ra, đại diện cơ quan này cũng lưu ý, ứng viên nên nộp hồ sơ visa du học trước kỳ học ít nhất 3 tháng để đảm bảo tiến độ xét duyệt. Cơ quan Di trú New Zealand sẽ không ưu tiên xét hồ sơ theo ngày nhập học.

Sinh viên đại học tại New Zealand. Ảnh: AUT

Hiện nay, Chính phủ New Zealand đang mở rộng chỉ tiêu cho sinh viên quốc tế bậc sau THPT và sau đại học, đặc biệt ở các nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ thông tin, kinh doanh và y tế.

Ông Ben Burrows, Giám đốc khu vực châu Á, Cơ quan Giáo dục New Zealand cho hay chính phủ nước này đã đưa ra danh sách “Green list” - tức danh mục ngành nghề đang thiếu hụt nhân lực, bao gồm Công nghệ thông tin, Nông nghiệp, Kỹ thuật... Sinh viên Việt Nam khi theo học các ngành này ở bậc đại học có thể ở lại làm việc sau tốt nghiệp.

Ngoài ra, ông Ben Burrows cũng thông tin thêm, từ tháng 11/2025, học sinh trung học lớp 12, 13 hoặc sinh viên đại học có thể đi làm thêm tối đa 25 giờ/tuần trong học kỳ, thay vì giới hạn 20 giờ như hiện nay và được làm toàn thời gian trong kỳ nghỉ.

“Chính sách này được kỳ vọng sẽ giúp sinh viên tăng khả năng tự trang trải chi phí trong quá trình du học”, ông nói.

Được xem là “thị trường đầu tư trọng điểm”, hiện nay nhiều trường đại học, học viện kỹ thuật và công nghệ tại New Zealand đã quyết định áp dụng cơ chế tuyển thẳng dành cho du học sinh Việt Nam.

Hầu hết các trường xét tuyển thẳng dựa trên kết quả học tập THPT của ứng viên. Chính sách này áp dụng cho học sinh tốt nghiệp từ mọi trường THPT, không phân biệt chuyên hay không chuyên.

“Việt Nam là một trong số ít thị trường được New Zealand áp dụng chính sách này. Đây là sự công nhận dành cho chất lượng học tập của học sinh Việt Nam”, ông Ben Burrows lý giải.

Theo thống kê, lượng sinh viên Việt Nam tại New Zealand đang tăng nhanh. Ở bậc đại học, con số này đã trở lại mức trước đại dịch năm 2019, trong khi bậc phổ thông tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước.