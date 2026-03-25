Lệnh cấm áp dụng với "tất cả các bộ định tuyến (router) tiêu dùng được sản xuất ở nước ngoài". Các nhà sản xuất có thể nộp đơn xin miễn trừ, nhưng tính đến nay, chưa có thiết bị nào được cấp Phê duyệt Có điều kiện trên trang web của FCC.

Đây là một biến động mang tính bước ngoặt đối với thị trường bộ định tuyến Wi-Fi tại Mỹ. Gần như mọi thiết bị đang được bán tại quốc gia này đều có ít nhất một phần được sản xuất bên ngoài lãnh thổ Mỹ, bao gồm cả các tên tuổi như TP-Link, Asus và Netgear.

Mỹ cấm nhập khẩu các bộ định tuyến Wi-Fi sản xuất ở nước ngoài. Ảnh: iStock

Theo danh sách câu hỏi thường gặp do FCC công bố, một bộ định tuyến sẽ bị coi là sản xuất ở nước ngoài nếu "bất kỳ giai đoạn chính nào của quá trình chế tạo thiết bị, bao gồm sản xuất, lắp ráp, thiết kế và phát triển" diễn ra bên ngoài nước Mỹ. Lệnh cấm này không áp dụng đối với các bộ định tuyến hiện có mà FCC đã cấp phép trước đó.

Chủ tịch FCC Brendan Carr tuyên bố: "Tôi hoan nghênh quyết định về an ninh quốc gia này của Cơ quan Hành pháp. Việc FCC bổ sung các bộ định tuyến sản xuất ở nước ngoài - vốn được xác định là gây ra rủi ro an ninh quốc gia không thể chấp nhận được - vào Danh sách cấm là một bước đi cần thiết".

Người dùng hiện tại không cần phải thay thế thiết bị đang dùng. FCC làm rõ rằng lệnh cấm không áp dụng hồi tố đối với các bộ định tuyến đã được mua trước đó. Tuy nhiên, người tiêu dùng sẽ không thể mua các bộ định tuyến mới nếu chúng chưa được FCC cấp phép trước ngày lệnh cấm được ban hành.

Riêng thương hiệu TP-Link đã lọt vào tầm ngắm của chính phủ Mỹ trong hơn một năm qua do các mối liên hệ với Trung Quốc. Vào cuối năm 2025, hơn nửa tá cơ quan và bộ ngành Mỹ đã lên tiếng ủng hộ một lệnh cấm dành riêng cho hãng này. Tuy nhiên, hành động mới nhất của FCC đã vượt xa phạm vi của TP-Link và sẽ tác động đến gần như mọi công ty sản xuất bộ định tuyến trên thị trường.

(Theo Cnet)