Thay đổi này giúp việc gửi và nhận tệp tin không dây giữa các thiết bị Samsung và Apple ở gần nhau diễn ra liền mạch hơn.

Bản cập nhật bắt đầu được phát hành tại Hàn Quốc từ hôm nay (23/3), sau đó sẽ đến Mỹ vào cuối tuần và tiếp tục mở rộng ra châu Âu, Đông Nam Á, Bắc Mỹ cùng các thị trường khác. Trong giai đoạn đầu, tính năng mới chỉ khả dụng trên thế hệ Galaxy S26.

Đại diện Samsung cho biết hãng có kế hoạch mở rộng hỗ trợ sang các thiết bị Galaxy khác trong thời gian tới nhằm cải thiện khả năng tương thích chéo giữa các hệ điều hành.

Để kích hoạt tính năng, người dùng cần truy cập mục Cài đặt (Settings), chọn Thiết bị kết nối (Connected Devices), mở Chia sẻ nhanh (Quick Share) và thiết lập Chia sẻ với thiết bị Apple (Share with Apple Devices).

Sự kiện này đánh dấu bước tiến mới nhưng không phải là lần đầu tiên hệ sinh thái Android mở cửa với giao thức chia sẻ của Apple. Vào tháng 11/2025, Google đã tiên phong đưa tính năng tương thích AirDrop lên dòng điện thoại Pixel 10.

Vào thời điểm đó, ông Eric Kay, Phó chủ tịch phụ trách kỹ thuật Android của Google, khẳng định hãng sẽ mở rộng nền tảng tích hợp này cho nhiều thiết bị hơn trong năm 2026. Mục tiêu cốt lõi là giúp người dùng iPhone dễ dàng chuyển đổi sang Android mà vẫn giữ nguyên được mọi dữ liệu từ thiết bị cũ.

Các hãng công nghệ khác như Nothing và nền tảng phần cứng Qualcomm cũng từng bày tỏ sự hào hứng với việc đưa chuẩn tương thích AirDrop lên các thiết bị của họ.