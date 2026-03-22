Apple đã lùi lại để các đối thủ cạnh tranh dốc sức xây dựng chatbot trí tuệ nhân tạo (AI). Sau đó, khi thị trường định hình, hãng thu phí chính các công ty này để tiếp cận người dùng thông qua App Store, mang về gần 1 tỷ USD chỉ trong năm ngoái từ các ứng dụng như ChatGPT và Claude.

Theo dữ liệu từ công ty phân tích thị trường di động AppMagic cung cấp cho Wall Street Journal, Apple buộc các ông lớn AI như OpenAI, Google, Anthropic và xAI phải trả "thuế kho ứng dụng", tương đương 30% phí đăng ký trong năm đầu và 15% cho các năm tiếp theo. AppMagic ước tính các ứng dụng AI tạo sinh đã nộp cho Apple 900 triệu USD tiền phí trong năm 2025.

Khoảng 75% doanh thu này đến từ ChatGPT. Doanh thu từ ứng dụng AI của Apple tăng từ khoảng 35 triệu USD vào tháng 1/2025 lên mức đỉnh 101 triệu USD vào tháng 8. Dữ liệu cho thấy doanh số sau đó đã sụt giảm, một phần do lượt tải xuống ChatGPT chững lại.

Tờ báo dự báo Apple sẽ vượt mốc 1 tỷ USD doanh thu AI trong năm nay chỉ nhờ phí App Store. Vị thế "người gác cổng" của hơn 2,5 tỷ thiết bị hoạt động cho phép hãng kiếm lời mà không cần tự tạo ra các đột phá AI.

Mức chi tiêu cho AI của Apple rất nhỏ gọn so với các đối thủ. Amazon, Alphabet, Meta và Microsoft đã chi tổng cộng gần 400 tỷ USD cho cơ sở hạ tầng AI trong năm 2025. Trong khi đó, Apple chỉ chi khoảng 12,72 tỷ USD. Tổng doanh thu năm tài chính 2025 của Apple đạt 416 tỷ USD, tăng 6,4% so với năm trước. Trung bình mỗi tuần, App Store có 850 triệu người dùng toàn cầu.

Nỗ lực nâng cấp Siri bằng AI của Apple đang gặp trở ngại. Theo hãng tin tài chính Bloomberg, do thách thức trong phát triển và thử nghiệm, Apple đã lùi đợt đại tu AI của Siri đến cuối năm nay. Các thử nghiệm cho thấy Siri mất quá nhiều thời gian để xử lý và đôi khi thất bại khi phản hồi các truy vấn.

Phiên bản Siri tích hợp AI sắp tới sẽ có khả năng nhận thức ngữ cảnh tốt hơn, hiểu các câu hỏi nối tiếp và xử lý nội dung bên trong ứng dụng bằng giọng nói. Apple và Google cũng xác nhận Gemini AI sẽ hỗ trợ các tính năng của Apple Intelligence, bao gồm cả Siri phiên bản mới.

Cùng lúc, Apple đang đối mặt với sự cạnh tranh từ OpenAI ở mảng thiết bị. Tháng 5/2025, OpenAI đã thâu tóm startup thiết bị AI có tên 'io' với giá 6,5 tỷ USD. Đáng chú ý, 'io' được sáng lập bởi Jony Ive, cựu thiết kế trưởng của dòng iPhone và iPad. Ông cùng đội ngũ 55 nhân sự đã gia nhập OpenAI để phát triển một thiết bị phần cứng AI bí mật có khả năng thay thế điện thoại thông minh.

Tháng trước, OpenAI báo cáo ChatGPT đã cán mốc 900 triệu người dùng hoạt động hàng tuần.

(Theo Entrepreneur)