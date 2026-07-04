Hãng thông tấn CNN dẫn lời một số quan chức an ninh Mỹ giấu tên cho hay, trong dịp kỷ niệm Quốc khánh 4/7 lần này, nhân viên thuộc nhiều cơ quan an ninh liên bang Mỹ đã được điều động để bảo vệ những buổi tụ tập ăn mừng diễn ra ở thủ đô Washington và các bang California, Pennsylvania và New York.

Không quân Mỹ tập dượt đảm bảo an ninh trong dịp 4/7. Ảnh: ABC News/NORAD

Một nhân viên thực thi pháp luật có quyền tiếp cận kế hoạch an ninh cho dịp 4/7 tiết lộ: “Thủ đô Washington là một trường hợp khá đặc biệt khi nói đến an ninh quy mô lớn. Chúng tôi đều biết quy trình thực hiện việc này. Từ sự kiện Tổng thống Mỹ đọc Thông điệp Liên bang, lễ nhậm chức hoặc tang lễ của tổng thống. Đó là những sự kiện thường xuyên diễn ra ở Washington. Đó là những sự kiện có mức an ninh cao nhất”.

Các quan chức giấu tên khác tiết lộ an ninh dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump trong dịp này sẽ ở mức cao khi nhiều biện pháp bảo vệ đã được tính đến, khi ông Trump dự kiến có bài phát biểu trước công chúng.

Cụ thể, xung quanh bục phát biểu sẽ được lắp đặt nhiều tấm kính chống đạn; các lều bạt được dựng lên với vai trò “hàng rào” che tầm nhìn từ nhiều mái nhà và vị trí quan sát gần đó. Ngay cả khoảng cách giữa bục phát biểu và vị trí đoàn xe hộ tống tổng thống cũng được tính đến.

Trong một đoạn video được đài ABC công bố tối 3/7 giờ Mỹ (sáng 4/7 giờ Việt Nam), phóng viên của đài này đã có dịp tiếp cận và ghi lại hình ảnh về các lực lượng quân sự và dân sự Mỹ tập dượt đảm bảo an ninh trong dịp Quốc khánh 4/7 lần này. Các phi đội tiêm kích và trực thăng tham gia các bài huấn luyện giả định đánh chặn máy bay lạ trên bầu trời, trong khi lực lượng Tuần duyên Mỹ được giao nhiệm vụ tuần tra những đoạn sông ở thủ đô Washington.

Trực thăng Mỹ tập dượt tuần tra trên không. Ảnh: ABC News

Xuồng cao tốc của Tuần duyên Mỹ đi tuần tra. Ảnh: ABC News

Video: ABC News