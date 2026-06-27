Theo hãng tin CNN, Tổng thống Trump ngày 26/6 đã đăng tải lên mạng xã hội Truth Social bức ảnh hộ chiếu Mỹ phiên bản giới hạn nhân kỷ niệm 250 năm lập quốc, với điểm nhấn là hình ảnh của ông.

"Hộ chiếu mới của Mỹ, với thông điệp 'Chào mừng bạn, nhưng hãy hành xử tử tế'", ông Trump viết.

Phiên bản đặc biệt của hộ chiếu Mỹ nhân dịp kỷ niệm 250 năm Quốc khánh. Ảnh: Truth Social

Theo hình ảnh do Tổng thống Trump đăng tải, một trang của phiên bản hộ chiếu đặc biệt sẽ in hình nhà lãnh đạo Mỹ đứng tựa vào bàn làm việc với gương mặt nghiêm nghị. Trang kế bên được in bức tranh "Tuyên ngôn Độc lập" của họa sĩ John Trumbull, kèm dòng chữ "Nước Mỹ 250 năm".

Theo CNN, mẫu hộ chiếu mới được lãnh đạo Nhà Trắng đăng tải dường như lấy ảnh chân dung của ông Trump từ Bảo tàng Chân dung quốc gia Smithsonian ở Washington, khác với các hình ảnh được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố hồi đầu năm nay.

Nhà Trắng sau đó cũng đăng tải lên mạng xã hội X hình ảnh giống với bài đăng của ông Trump kèm chú thích "Hộ chiếu mới của Mỹ kỷ niệm 250 năm lập quốc". Tuy vậy, khi được hỏi liệu hình ảnh do ông Trump đăng tải có phải là thiết kế cuối cùng hay không, đại diện Nhà Trắng đã không trả lời trực tiếp.

Theo thông báo trước đó của Bộ Ngoại giao Mỹ, mẫu hộ chiếu phiên bản đặc biệt sẽ được cấp ở thủ đô Washington trong thời gian giới hạn, trong khi các điểm cấp khác và hệ thống đăng ký trực tuyến vẫn tiếp tục sử dụng mẫu hộ chiếu hiện hành.