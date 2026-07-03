Theo tờ Straits Times, cơ quan phụ trách kỷ niệm Quốc khánh Mỹ America250 ngày 3/7 đã thông báo về việc chôn một hộp thời gian vào ngày 4/7 tại địa điểm gần nơi ký Tuyên ngôn độc lập ở thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania.

"Hộp thời gian nặng 400kg và sẽ chỉ được mở sau 250 năm nữa, tức năm 2276. Toàn bộ 50 tiểu bang, 5 vùng lãnh thổ của Mỹ cùng nhiều tổ chức thể thao và văn hóa đều đóng góp hiện vật cho dự án. Chiếc hộp sẽ thể hiện rõ một bức tranh đại diện về nước Mỹ ở tuổi 250", Chủ tịch America250 Rosie Rios cho biết.

Hộp thời gian kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ. Ảnh: America250

Trên thực tế, Mỹ đã từng thực hiện nhiều dự án tương tự trước đây. Một hộp thời gian được chôn vào năm 1876 đã được khai quật vào năm 1976. Một hộp thời gian khác được tạo ra nhân dịp kỷ niệm 200 năm lập quốc vào năm 1976 hiện được lưu giữ tại Cơ quan Lưu trữ quốc gia Mỹ và dự kiến được mở vào năm 2076.

Theo truyền thông Mỹ, bên trong chiếc hộp có những đồ vật vô cùng độc đáo nhằm đại diện cho văn hóa và lịch sử của mỗi tiểu bang. Cụ thể, bang Wisconsin gửi một chiếc lông của con đại bàng đầu trắng nổi tiếng "Old Abe", vốn là linh vật của quân đội Liên bang trong hơn 30 trận đánh thời Nội chiến Mỹ.

Bang Ohio đóng góp một mảnh vải từ cánh chiếc máy bay do anh em nhà Wright chế tạo, nhằm kỷ niệm chuyến bay có động cơ đầu tiên trong lịch sử năm 1903. Bang Maine gửi một mẫu xương của cá voi Bắc Đại Tây Dương, loài vật đang có nguy cơ tuyệt chủng. Bang California lại gửi một bản trả lời của công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) Claude cho câu hỏi "California sẽ ra sao sau 250 năm kể từ ngày 4/7/2026?".

Một số đồ vật đặc biệt khác trong hộp thời gian bao gồm một viên kim cương từ bang Arkansas, công thức bánh quy của bang New Mexico, huy hiệu của đội bóng rổ Oklahoma City Thunder, một chiếc iPhone đời mới màu cam và một chai Coca-Cola phiên bản đặc biệt.