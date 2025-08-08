Thông cáo do Bộ Tài chính Mỹ phát đi ngày 7/8 cho biết, các lệnh trừng phạt lần này nhằm vào những cá nhân và thực thể đã “tham gia vào nhiều hoạt động tài chính và thanh toán được thiết kế đặc biệt để giúp Iran lách các biện pháp trừng phạt và cho phép Tehran thu được doanh thu bất hợp pháp từ việc xuất khẩu, nhất là dầu mỏ”.

Hai tàu chở dầu được cho là thuộc ‘hạm đội bóng tối’ của Iran. Ảnh: CBS News

Trong một tuyên bố cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nhấn mạnh: “Bộ Tài chính Mỹ sẽ tiếp tục phá vỡ các kế hoạch nhằm lách lệnh trừng phạt của Iran, ngăn chặn các nguồn doanh thu và khiến nguồn vốn dành cho các chương trình vũ khí của Tehran bị teo hẹp lại nhằm bảo vệ cho người dân Mỹ”.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với giới truyền thông, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo, Washington sẽ cản trở mọi nỗ lực phát triển vũ khí hạt nhân của Tehran.

“Chúng tôi đã ngăn chặn được nhiều cuộc xung đột ở Trung Đông bằng việc cản trở Iran có được vũ khí hạt nhân. Tehran nói họ sẽ bắt đầu lại mọi thứ. Sẽ rất nguy hiểm nếu họ làm như vậy, bởi chúng tôi sẽ hành động nếu họ làm thế”, ông Trump khẳng định.