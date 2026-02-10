Không ngại vì gần như phải đóng khố suốt phim

Xuân Phúc chia sẻ vai diễn đến với anh khi nam diễn viên đi cinetour phim Tử chiến trên không. Biết thông tin về bộ phim khá lâu nhưng anh bất ngờ khi ê-kíp của đạo diễn Tôn Văn gọi điện mời mình vào vai trước khi phim bấm máy 3 tuần. Sau này tìm hiểu, nam diễn viên mới biết mình được chọn vì gương mặt hợp với hình dung về nhân vật của đạo diễn dù trước đó ê-kíp đã casting khá nhiều người.

Diễn viên Xuân Phúc ngoài đời.

Xuân Phúc cho biết khá đắn đo vì đó là dự án khó với anh. "Dù biết đây là vai khó và phía trước có rất nhiều áp lực nhưng tôi quyết định nhận dù chưa hề được đọc kịch bản của phim. Tôi chỉ có hơn 2 tuần để chuẩn bị. Vì ngày xưa các cụ đều mặc khố và mình phải khoe body nữa nên tôi phải tập luyện căng hơn bình thường và giảm 4-5kg, ép mình để có thân hình 6 múi. Chưa kể phim lấy bối cảnh 4000 năm trước nên cũng khó mường tượng ra thời kỳ đó thế nào và diễn ra sao nên tôi khá lo. Nhưng tôi nghĩ đó là cái duyên và mình cũng muốn thử sức'', Xuân Phúc kể.

Gần như phải đóng khố suốt phim nhưng nam diễn viên nói không ngại ngùng, điều anh bỡ ngỡ chính là đóng phim về một giai đoạn lịch sử quá xa mà mình gần như không biết gì và lo không biết có "tải" được nhân vật không. "Tôi muốn khán giả có góc nhìn mới về một nhân vật huyền sử nhưng phải cân đối để nhân vật không quá nhanh hay quá xa lạ với khán giả hiện nay. Tôi phải cố gắng thoại đúng văn phong thời đó nhưng lại không bị kịch", anh nói.

Nam diễn viên trong tạo hình Chử Đồng Tử.

Ngoài ra, cùng với các diễn viên khác, Xuân Phúc phải nhuộm răng đen suốt quá trình quay và luôn cẩn trọng trong việc ăn uống vì sợ màu nhuộm bay mất. Nam diễn viên cũng phải vẽ kín người bằng mực henna của Ấn Độ để phục vụ cho vai diễn.

Áp lực 1000% và sự cố trên phim trường

Nam diễn viên khẳng định: "Áp lực đóng phim này chắc là 1000%! Đây là vai diễn nặng đô với tôi, vừa nặng về mặt tâm lý, vừa nặng về mặt thương mại. Khi biết nhà sản xuất lựa chọn để phim ra rạp vào thời Tết, tôi cũng hơi lo vì nhiều đối thủ ra rạp dịp này nhưng tôi cũng tự tin vì Huyền tình Dạ Trạch chọn đề tài mới lạ so với thị trường hiện tại. Khán giả đã được thưởng thức nhiều món ngon từ hành động đến tình cảm nhưng thể loại huyền sử thì chưa", anh nói.

Thời gian quay vào mùa đông nhưng Xuân Phúc thường xuyên phải cởi trần, lội nước.

Quay phim vào thời điểm Hà Nội đã lạnh nên đây là thách thức với Xuân Phúc bởi ngay cả khi được khoác lên mình bộ trang phục cầu kỳ ở cuối phim anh vẫn chỉ được mặc khố bên trong thay vì mặc quần áo như bình thường. Nam diễn viên cho biết trong phim anh thường phải hở chân và mông. Việc thường xuyên phải lộ cơ thể trước ống kính khiến Xuân Phúc vô cùng áp lực để giữ dáng.

Quá trình quay, nam diễn viên gặp nhiều cảnh quay khó và khá nặng, đặc biệt là cảnh hành động của Xuân Phúc với diễn viên Bảo Anh khi hai diễn viên phải diễn cảnh đánh nhau trong mưa. Thời điểm quay trời lạnh mà anh chỉ được mặc một chiếc áo váy làm từ vải bao bố trùm từ cổ đến đầu gối. Khi quay cảnh trong mưa, đoàn phim sử dụng vòi nước cứu hoả xối thẳng vào người diễn viên khiến lớp vải dính chặt lên cơ thể. Mỗi lần đạo diễn hô cắt là mỗi lần Xuân Phúc đứng run cầm cập vì quá lạnh.

Xuân Phúc và bạn diễn Thanh Tâm trong vai Tiên Dung.

Nam diễn viên cho biết khi đóng cảnh hành động với Bảo Anh, anh vô tình nhận cùi chỏ của đàn anh vào ngực khá thốn nhưng Xuân Phúc gắng chịu đau để vẫn diễn tiếp. Sau sự cố đó anh liên tục bị nhói đau ở ngực, vết bầm 3 tuần mới đỡ. Tuy nhiên Xuân Phúc chấp nhận vì đó là sự cố khó kiểm soát khi quay cảnh hành động.

Xuân Phúc kể ngoài cảnh đánh nhau dưới mưa với Bảo Anh, anh còn nhớ cảnh quay dưới nước với bạn diễn Thanh Tâm. Quay dưới hồ bơi ở khu liên hiệp thể thao Mỹ Đình đúng hôm mưa lạnh nhưng hai diễn viên phải chấp nhận cắn răng chịu rét, cảm giác không gì tả được do phải diễn dưới nước liên tục với nhiều góc máy khác nhau.

Hai diễn viên tại sự kiện ra mắt phim ở Hà Nội.

Huyền tình Dạ Trạch thuộc thể loại huyền sử - lãng mạn do Đài Hà Nội sản xuất, lấy cảm hứng từ truyền thuyết về Chử Đồng Tử - một trong "tứ bất tử" của văn hóa tín ngưỡng Việt Nam (cùng Tản Viên Sơn Thánh, Phù Đổng Thiên Vương và Thánh Mẫu Liễu Hạnh). Ngoài Xuân Phúc và Thanh Tâm, phim còn có sự góp mặt của các diễn viên: NSND Trọng Trinh, NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Văn Báu, NSƯT Chiều Xuân, Hoàng Kim Ngọc, Minh Tiệp, Bảo Anh, Trương Hoàng, Lâm Vỹ Dạ, Hứa Minh Đạt…

Huyền tình Dạ Trạch khởi chiếu chính thức trên toàn quốc từ ngày 10/2, tức 23 tháng Chạp.

Ảnh, clip: HTV