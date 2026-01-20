Đài Hà Nội vừa công bố teaser poster và trailer phim Tết Huyền Tình Dạ Trạch lấy cảm hứng từ chuyện tình bất hủ Chử Đồng Tử - Tiên Dung và khai thác chất liệu lịch sử - văn hóa thời kỳ Văn Lang, tiền Đông Sơn.



Cặp diễn viên chính của phim.

Đây là một thông tin hoàn toàn bất ngờ bởi trước đó Đài Hà Nội giấu kín thời gian phát hành nhằm tạo sự tò mò, hồi hộp cho khán giả; đồng thời khiến đường đua phim Tết 2026 đã nóng càng nóng thêm khi có một bộ phim huyền sử gia nhập.



Huyền Tình Dạ Trạch thuộc thể loại huyền sử - lãng mạn do Đài Hà Nội sản xuất sẽ khởi chiếu chính thức trên toàn quốc từ ngày 10/2, tức 23 tháng Chạp, đón đúng hai dịp đặc biệt: Mùa lễ tình nhân (14/2) và mùa phim Tết 2026.

Huyền Tình Dạ Trạch lấy cảm hứng từ truyền thuyết về Chử Đồng Tử - một trong "tứ bất tử" của văn hóa tín ngưỡng Việt Nam (cùng Tản Viên Sơn Thánh, Phù Đổng Thiên Vương và Thánh Mẫu Liễu Hạnh).

Thánh Chử Đồng Tử là biểu tượng của đức tính hiếu thảo, lòng nhân hậu và khát vọng làm giàu bằng con đường thương nghiệp.

Một cảnh trong phim.

Phim điện ảnh Huyền tình Dạ Trạch tái hiện thiên tình sử bất hủ và “có một không hai” giữa công chúa Tiên Dung và chàng trai nghèo Chử Đồng Tử chỉ có một chiếc khố che thân.

Từ trước tới nay, các phim Tết thường khai thác đề tài tâm lý gia đình, tình cảm và mâu thuẫn thế hệ như một công thức khá quen thuộc và thường thành công vì dễ chạm đến cảm xúc sum vầy, gần gũi của khán giả Việt.

Huyền Tình Dạ Trạch không đi vào công thức đó khi đưa chuyện tình Chử Đồng Tử - Tiên Dung cùng những chất liệu nền văn hóa Đông Sơn lần đầu tiên lên màn ảnh rộng. Đồng thời “cú nhảy” bất ngờ của Huyền Tình Dạ Trạch khiến đường đua phim Tết năm nay thêm phong phú và đa dạng; tạo ra một cục diện khó đoán hơn về mặt doanh thu.

Với sự góp mặt của Huyền Tình Dạ Trạch, khán giả không còn bị giới hạn ở drama gia đình hiện đại, tâm lý… thường thấy trong mùa phim Tết. Ngoài tính giải trí, còn có cơ hội trải nghiệm hành trình về cội nguồn và văn hóa thiêng liêng ngay trong những ngày đầu năm mới.

Tạo hình Vua Hùng của NSND Trọng Trinh trong "Huyền Tình Dạ Trạch".

Phim được quay tại nhiều địa điểm mang giá trị cảnh quan - văn hóa đặc sắc. Trong đó nhiều cảnh quay được thực hiện trực tiếp tại Chử Xá (Gia Lâm, Hà Nội) nơi Chử Đồng Tử sinh ra và vùng đất đầm Dạ Trạch (Khoái Châu, Hưng Yên), nơi gắn liền với huyền tích thật sự của hai nhân vật chính là Chử Đồng Tử và Tiên Dung.

Đoạn teaser giới thiệu chỉ có 1 phút 33 giây nhưng mở ra cả một khung cảnh lễ tế mùa xuân rộng lớn, dẫn khán giả trở lại và được thưởng lãm một trong những nền văn minh rực rỡ nhất của Việt Nam là văn hóa Đông Sơn. Ở đó khán giả bắt gặp không ít tập tục, nghi lễ và văn hóa truyền thống từng được đề cập trong sách vở, nay hiện lên sống động trong phim.

Phim cũng hé lộ câu chuyện tình yêu của hai nhân vật chính Chử Đồng Tử và Tiên Dung cũng như cuộc chiến đấu anh hùng bảo vệ đất và nước ở thuở hồng hoang trong lịch sử.

Tổng giám đốc Đài Hà Nội Nguyễn Kim Khiêm chia sẻ Huyền Tình Dạ Trạch “không chỉ là một bộ phim điện ảnh, còn là một dự án văn hóa - sáng tạo, góp phần lan tỏa các giá trị bản sắc dân tộc trong bối cảnh đương đại”. Theo ông Khiêm, khi xây dựng các dự án phim về lịch sử và văn hóa Việt Nam, Đài Hà Nội mong muốn công chúng - đặc biệt là thế hệ trẻ - có thể hình dung một cách trực quan, rõ ràng về những gì cha ông đã tạo dựng, về không gian lịch sử - văn hóa của tổ tiên.

Chiều Xuân trong vai vợ Vua Hùng.

Bên cạnh câu chuyện giàu cảm xúc, thiêng liêng hợp không khí đầu năm mới, Huyền Tình Dạ Trạch còn gây chú ý bởi sự góp mặt của dàn diễn viên thực lực và ê-kíp sáng tạo tâm huyết.

Đứng sau dự án là đạo diễn trẻ Tôn Văn (đạo diễn một phần phim trong chuỗi phim Vì tình yêu Hà Nội - Hà Nội trong mắt em) và biên kịch Vũ Liêm (được biết đến với các phim Đội điều tra số 7, Độc đạo, Biệt dược đen, Tường lửa Tràng An…).

Phim quy tụ dàn diễn viên giàu kinh nghiệm như NSND Trọng Trinh (Vua Hùng), NSƯT Nguyễn Chiều Xuân (vợ Vua Hùng), NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Văn Báu, Viết Liên… cùng dàn diễn viên trẻ: Nguyễn Xuân Phúc (Chử Đồng Tử), Lê Trần Thanh Tâm (Tiên Dung), Hoàng Kim Ngọc, Minh Tiệp, Bảo Anh, Trương Hoàng, Lâm Vỹ Dạ, Hứa Minh Đạt…

Huyền Tình Dạ Trạch sẽ có suất chiếu sớm vào ngày 6/2 và khởi chiếu chính thức trên toàn quốc từ ngày 10/2 này. Do vậy năm nay phim sẽ đối đầu trực tiếp với phim Tết của Trấn Thành và Trường Giang, hứa hẹn đường đua sôi động.