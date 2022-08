Đại úy Phong 'Đấu trí' tiết lộ về bà xã bằng tuổi

Xuân Phúc sinh năm 1992, cao 1m80, nặng 75 kg. Anh lần đầu vào vai công an trên màn ảnh.

- Điều gì ở vai Phong trong 'Đấu trí' khiến anh gác lại mọi công việc ở TP.HCM chấp nhận xa vợ và con nhỏ ra Hà Nội đóng phim?

Với tôi đây là dự án rất đặc biệt và rơi đúng vào thời điểm thiên thời địa lợi nhân hòa. Cách đây vài năm tôi đã nhận lời mời tham gia một vài dự án của VFC nhưng vì vướng công việc trong Sài Gòn, rồi lại xảy ra dịch bệnh, xong vợ tôi sinh con nên tôi không thể sắp xếp ra Bắc làm phim được. Khi vừa hoàn thành công việc ở TP.HCM tôi nhận được cuộc gọi từ đạo diễn Nguyễn Danh Dũng. Dù khi đó tôi chưa nhận được kịch bản chi tiết nhưng khi được trao đổi qua về nội dung tôi nhận thấy Phong là vai diễn hay và thú vị. Bên cạnh các vai diễn công an và nhân vật phản diện tôi thấy Phong có màu sắc mới mẻ, không chỉ của phim mà còn là sự mới mẻ của bản thân tôi khi quay trở lại với màn ảnh phía Bắc.

- Từng là diễn viên phía Bắc nhưng sau đó hoạt động chủ yếu trong TP.HCM với môi trường rất khác, khi quay lại Hà Nội tham gia 'Đấu trí' khi việc làm phim đã khác 7 năm trước rất nhiều, anh có gặp bất cứ khó khăn nào?

Tôi thấy việc làm phim ở cả hai miền không khác nhau là mấy, về thời gian cũng như cường độ ngoài HN vẫn đỡ căng hơn. Tôi đã phải sắp xếp công việc rồi chuyện gia đình để ra ngoài này. Cũng có nhiều khó khăn, đặc biệt là về mặt gia đình. Tôi phải để lại vợ con một mình tự chăm sóc lẫn nhau. Lúc tôi ra Hà Nội làm Đấu trí thì con mới tròn 1 tuổi.

- Anh có nghĩ việc xa vợ con đi làm phim dài ngày là một sự hy sinh?

Tôi nghĩ đó cũng là một sự hy sinh. Nhưng may mắn là vợ tôi cực kỳ tâm lý. Thêm nữa ba vợ tôi cũng trong ngành công an nên khi biết con rể làm phim này ông rất vui và ủng hộ tôi. Mặc dù cũng lo vì tôi phải xa vợ con nhưng ba vợ tôi cũng động viên. Vợ tôi vừa vui vừa lo vì chồng làm phim liên quan đến công việc của ba mình. Cô ấy an ủi và động viên tôi cố gắng bởi không phải lúc nào cũng có cơ hội để làm một dự án đặc biệt như vậy. Đó cũng là động lực để tôi chấp nhận hy sinh thời gian bên vợ con để từ TP.HCM ra HN làm phim.

- Thời gian đầu anh có phải tìm cách nào đó để thuyết phục vợ đồng ý cho mình làm phim xa nhà như vậy vì vợ nào chả lo mất chồng?

Cũng hơi khó khăn một chút bởi lúc đầu chưa có thông tin cụ thể, tôi cũng chưa có kịch bản tổng thể trong tay khiến mọi thứ chưa chắc chắn. Điều này cũng khiến vợ tôi lo lắng. Tuy nhiên khi mọi thứ đã rõ ràng, tôi đã ký hợp đồng rồi cô ấy cũng yên tâm hơn để tôi ra ngoài này làm phim vài tháng.

Khoảnh khắc hạnh phúc của Xuân Phúc cùng vợ và con trai.

- Có yên tâm thật không hay cô ấy sẽ phải thường xuyên gọi điện để kiểm soát việc chồng làm phim ngoài này như thế nào?

Kể cả vợ tôi có không kiểm soát thì tôi cũng tự giác gọi điện về vì nhớ vợ nhớ con. Cứ đi quay về hoặc không phải đi quay tôi lại gọi điện về cho vợ con. Đến hôm nay là tôi đã xa con được hơn 2 tháng rồi.

- Khán giả cũng quan tâm về bà xã của anh. Hai người quen nhau như thế nào?

Chúng tôi cùng tuổi. Lúc vào lập nghiệp trong Sài Gòn chúng tôi có quay chung 1 quảng cáo và vô tình vào vai cô dâu chú rể. Hồi đó tôi cũng không có ý định yêu, chỉ nghĩ đơn giản là đồng nghiệp nhưng không ngờ lúc xong quảng cáo đó là dính với nhau. Cô ấy không cùng nghề, thời điểm đó chỉ đi đóng quảng cáo như một việc làm thêm chứ công việc chính là làm văn phòng.

Có bố vợ trong ngành công an nên Xuân Phúc có nhiều lợi thế khi vào vai đại úy Phong,

- Có bố vợ trong ngành, anh có được trợ giúp hay tư vấn nhiều về nghiệp vụ hay tác phong khi lần đầu đảm nhiệm vai công an?

Ba vợ tôi làm ở công an quận Tân Phú nhưng chỉ có chia sẻ vài điều với con rể trước khi làm phim này thôi bởi vai diễn của tôi đặc thù là công an kinh tế. Ông động viên là chính và nói tôi tham khảo thêm các anh ở C03 (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - trực thuộc Bộ Công an) vì đó là những người có chuyên môn nên sẽ chỉ bảo cho tôi tốt hơn. Vì đây là vai diễn đặc biệt nên tôi rất chăm chút cho nó từ ngoại hình đến lời thoại, hành động cử chỉ.

- Nhân vật Phong mới xuất hiện nhưng đã gây chú ý vì hình ảnh nam tính với phong cách mặc áo ba lỗ khoe body rắn chắc, đây là tạo hình quy định trong kịch bản hay cách xây dựng nhân vật Phong của riêng anh?

Đây là chủ đích xây dựng tạo hình nhân vật của riêng tôi vì trong kịch bản chỉ viết chung chung. Tôi tự tưởng tượng và đầu tư cho nhân vật Phong theo cách của mình. Tôi cũng nghiên cứu các phim hình sự trước đây của VFC, xem các diễn viên đóng phản diện, chính diện, công an, trinh sát ăn mặc thế nào để tự phân loại và chọn lọc. Tôi né tất cả các phong cách cũ và mặc một mình một kiểu, nói chung là không đụng hàng. Cái áo ba lỗ đó là điểm nhấn về ngoại hình của vai Phong.

Tôi để ý các phim hình sự trước đây mọi người sẽ luôn theo phong cách hơi bụi bặm một chút nhưng tôi muốn làm khác đi. Vì công an kinh tế với đặc thù tiếp xúc nhiều với các đối tượng doanh nghiệp, thành phần có tiền. Tôi muốn khán giả thấy nhìn bề ngoài nhân vật Phong thể hiện mình là một dân chơi. Nhìn vào đồ tôi mặc ra vẻ là một tay chơi, thậm chí là một badboy. Tôi để ý các diễn viên khác hay mặc đồ jeans nên tôi sẽ ít dùng trang phục này.

Xuân Phúc tự xây dựng cách ăn mặc cho nhân vật Phong sao cho khác biệt.

- Khán giả cũng đoán anh Phong ngoài đời chắc phải tập luyện kỹ càng mới có được ngoại hình rắn rỏi cơ bắp như thế?

Tập luyện là chuyện không thể thiếu với tôi. Tôi tập hàng ngày, trừ hôm nào đi quay bận quá mới nghỉ còn cứ rảnh là tôi dành thời gian tập. Tôi cũng tập võ nhiều hơn.

- Khi thấy chồng trên phim bà xã và ba vợ có nhận xét gì về vai diễn mới này của anh?

Vợ tôi nhận xét là nhìn tôi mặc bộ đồ công an trông rất chững chạc, rất người lớn. Ở nhà, với vợ tôi chỉ là một chàng trai ngây thơ hồn nhiên thôi (cười). Còn ba vợ tôi rất vui và hài lòng khi tôi làm một nhân vật liên quan đến lực lượng công an nên rất hưởng ứng phim Đấu trí và vai diễn của tôi.

Xuân Phúc (thứ hai từ phải qua trái) cùng các bạn diễn ở hậu trường 1 cảnh quay.

- Với những phân đoạn đã quay, cảnh nào đến nay gây ấn tượng nhất với anh?

Đến thời điểm này, cảnh ấn tượng với tôi có lẽ là phân đoạn tôi đi bắt tội phạm buôn lậu quay ở cửa khẩu tỉnh Lào Cai. Đó là đại cảnh huy động của công an tỉnh, lực lượng cơ động và biên phòng để vây bắt xe container buôn lậu. Tôi được lái xe để thực hiện cảnh truy bắt tội phạm trên đường đèo nguy hiểm. Tuy vậy tôi lại thấy sướng vì mình được lái xe thực hiện cảnh hành động vốn là sở trường của mình. Tôi mong khi lên phim khán giả sẽ thấy được nó cũng là điểm mới so với các phim hình sự trước đây.

Xuân Phúc trong trích đoạn phim 'Đấu trí'