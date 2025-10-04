Lương Gia Huy vừa đảm nhận vai Hoàng - Trung úy thuộc Trường Võ Bị Đà Lạt trong phim Mưa đỏ. Phim mới ngừng chiếu nhưng đã đạt doanh thu hơn 714 tỷ đồng. Đây là một trong 3 nhân vật được nhắc tới nhiều trong nguyên tác của nhà văn Chu Lai.

Trong Bịt mắt bắt nai, Lương Gia Huy vào vai Long - chủ homestay giàu có nhưng biến thái. Nhân vật yêu cầu anh thực hiện nhiều cảnh quay táo bạo, gồm cả không mặc trang phục lẫn thân mật với bạn diễn nữ.

Chia sẻ với VietNamNet, Lương Gia Huy cho biết anh casting Bịt mắt bắt nai 2 lần và nghiên cứu kịch bản kỹ lưỡng. “Tôi không sợ khán giả nhận định về hình thể hay tính cách xấu xa của nhân vật, điều lo lắng nhất là bị đánh giá diễn chưa tốt”, nam diễn viên bộc bạch.

Đáp lại nhận định anh chỉ có lợi thế hình thể, Lương Gia Huy khẳng định phải qua casting và thử thách diễn xuất, không có chuyện được ưu ái.

“Ngoại hình là yếu tố đầu tiên thu hút ánh nhìn nhưng tôi luôn trau dồi kỹ năng võ thuật, thể thao và diễn xuất. Tôi hy vọng khán giả nhìn nhận qua năng lực chứ không chỉ xem tôi như bình hoa di động”, anh chia sẻ.

Nhớ lại các phân cảnh, Lương Gia Huy cho biết từng khiến Thái Trà My bật khóc. Điều này khiến anh lo lắng vì sợ làm tổn thương đồng nghiệp. Tuy nhiên, Thái Trà My giải thích khóc do quá đắm chìm vào cảm xúc nhân vật.

Diễn viên Bích Ngọc, vai Ngọc - vợ Long, cũng thừa nhận những cảnh quay nóng không dễ. “Ở các dự án trước, chỉ cảnh hôn tôi đã thấy ái ngại. Với phim này, tôi phải cân nhắc kỹ và thống nhất cùng đạo diễn về cảnh nào thực sự cần thiết mới đồng ý”, cô nói. Ngoài ra, hai diễn viên Dũng Bino (vai Hiệp) và Thái Trà My (vai Trang) cũng có nhiều phân cảnh nóng.

Phản hồi ý kiến cho rằng cảnh quay táo bạo quá nhiều dễ gây tranh cãi, đạo diễn Hoàng Thơ khẳng định: “Những cảnh nóng đều có ý nghĩa, phù hợp hoàn cảnh từng phân đoạn, không nhằm thu hút khán giả”. Phim được dán nhãn 18+.

Trong quá trình ghi hình, ê-kíp chuẩn bị trang phục bảo hộ kỹ lưỡng, đảm bảo sự chuyên nghiệp và an toàn cho diễn viên.

Phim Bịt mắt bắt nai xoay quanh bi kịch của Trang. Sau khi bị cưỡng bức, cô lo sợ người yêu sẽ rời bỏ nếu biết sự thật nên quyết định đưa Hiệp đến một homestay xa thành phố với hy vọng được cầu hôn.

Tại đây, Trang gặp Long - người có diện mạo giống hệt kẻ từng hãm hại mình và Ngọc - người vợ xinh đẹp nhưng ẩn chứa nhiều bí mật. Mối quan hệ giữa 4 người dần trở thành một “bùng binh” rối rắm.

