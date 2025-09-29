Ngày 28/9, phim Mưa đỏ chính thức khép lại hành trình 39 ngày công chiếu tại rạp. Thượng tá Đặng Thái Huyền lặng lẽ đến rạp để ngắm nhìn khán giả tới với những suất chiếu cuối cùng.

Thượng tá Đặng Thái Huyền.

Nữ đạo diễn chia sẻ với VietNamNet: "12h đêm ngày 28/9, tôi cầm điện thoại lướt qua các trang mạng xã hội và hạnh phúc khi đọc lời chia tay của khán giả với Tiểu đội 1, với Mưa đỏ. Tôi không hay hoạt động trên mạng xã hội nhưng vào thả tim hết một lượt. Thời khắc thấy Mưa đỏ biến mất trên trang Box Office Việt Nam khi sang ngày 29/9, tôi có cảm xúc lẫn lộn.

Tôi vui vì mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ nhưng có chút tiếc nuối. Tôi tự hỏi cảm xúc lúc đó của mình tựu chung là gì và đó là hạnh phúc. Đêm qua ê-kíp Mưa đỏ đã không ngủ được, mọi người đều lướt mạng xã hội để đọc lời chia sẻ của khán giả và nói lời tạm biệt. Bình thường một dự án phim chiếu và rời rạp là chuyện tất yếu. Bản thân tôi cũng đã từng có phim ra rạp nhưng việc Mưa đỏ rời đi còn hơn là một bộ phim. Nó giống như một kỷ niệm, một hành trình như một phần máu thịt của mình nên khi Mưa đỏ rời đi nó vừa hạnh phúc vừa nuối tiếc".

Hình ảnh các em học sinh xếp hàng vào xem "Mưa đỏ" cuối tuần qua được nữ đạo diễn ghi lại.

Thượng tá Đặng Thái Huyền nói chị xem 2 suất của Mưa đỏ cuối tuần qua và đến rạp rất sớm để ngắm khán giả. Chị vui vì hầu hết khán giả đến với Mưa đỏ là người trẻ, có người nói Mưa đỏ là một phần ký ức của thanh xuân của mình.

Về lý do phim dừng chiếu, nữ đạo diễn cho biết: "Thời điểm này Mưa đỏ rời rạp là trọn vẹn. Không phải chúng tôi quyết định rời rạp đột ngột mà trước đó chúng tôi có kế hoạch chiếu phim trong tháng 9 đúng sự kiện A80 rồi dừng để chiếu phim trên các nền tảng khác vào tháng 10 nhằm phục vụ bộ đội và nhân dân. Các quân khu và quân binh chủng cũng có nhu cầu xem phim mà không thể ra rạp xem cả đơn vị được. Đó là nhiệm vụ cần ưu tiên nên kế hoạch ban đầu là Mưa đỏ sẽ rời rạp vào cuối tháng 9 và đã đến lúc phải thực hiện nhiệm vụ đó".

Tối qua, các diễn viên Steven Nguyễn, Đình Khang, Hạ Anh, Thân Thuý Hà và Đỗ Nhật Hoàng có buổi gặp gỡ khán giả trong suất chiếu cuối cùng của bộ phim tại rạp ở TPHCM.

Các diễn viên có mặt trong suất chiếu cuối phim "Mưa đỏ" tại TPHCM.

Diễn viên Đỗ Nhật Hoàng (vai Cường) chia sẻ: "Hơn 1 tháng Mưa đỏ đã hoàn thành được nhiệm vụ mà Tổng cục Chính trị đề ra. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn yêu thương, ủng hộ".

Steven Nguyễn (vai Quang) không giấu được xúc động: "Tôi mong dù hành trình Mưa đỏ đã kết thúc nhưng dư âm sẽ ở trong tim của mọi người càng lâu càng tốt".

Diễn viên Thân Thúy Hà (vai mẹ Cường) nói dù vai diễn trong phim không nhiều nhưng chị rất biết ơn vì may mắn được khán giả cũng như dư luận dành một chút tình cảm đặc biệt cho vai diễn của mình.

Diễn viên Lê Hạ Anh (vai Hồng) rơi nước mắt tâm sự: "Tôi hy vọng những khoảnh khắc mà mình có đối với Mưa đỏ đóng băng lâu hơn, để tôi tận hưởng lâu hơn một chút". Cô gửi lời cảm ơn đến đạo diễn, nhà sản xuất và toàn bộ ê-kíp, đồng thời bày tỏ mong muốn Mưa đỏ sẽ còn ở trong tim khán giả rất lâu sau nữa.

Các diễn viên xúc động trong suất chiếu cuối:

Ảnh, clip: HM, FBNV