Mưa đỏ trở thành tác phẩm ăn khách nhất lịch sử phòng vé hiện nay. Thành công của dự án giúp tên tuổi của các diễn viên như Đỗ Nhật Hoàng, Steven Nguyễn, Phương Nam, Đình Khang… được biết đến rộng rãi.

Nhiều khán giả mong đợi vai diễn mới của các diễn viên trong những dự án phim sắp tới.

Steven Nguyễn tham gia phim "Trại buôn người".

Mới đây, Steven Nguyễn tiết lộ góp mặt trong dự án điện ảnh Trại buôn người.

Trong phim, anh vào vai 1 người nông dân hiền lành, chất phác. Nhân vật đòi hỏi những kỹ năng đặc biệt và có tạo hình, tính cách hoàn toàn khác biệt.

Để chuẩn bị cho vai diễn, nam diễn viên dành thời gian giảm cân, nghiên cứu kịch bản và sự chuẩn bị kỹ lưỡng về thể lực, tinh thần. Anh cũng về vùng Châu Đốc - An Giang tập luyện đua bò để phục vụ cho 1 số cảnh quay.

Steven Nguyễn nói luôn cố gắng làm mới bản thân, không cho phép giậm chân tại chỗ. Mỗi lần nhận dự án mới, anh xem đó là thử thách để tạo sự mới lạ.

Diễn viên được săn đón nhưng cũng chịu nhiều áp lực sau thành công của "Mưa đỏ".

“Tôi muốn mọi người thấy được sự khác biệt của mình hơn là vẻ to khỏe, bặm trợn trong các vai diễn trước đây", anh nói.

Hiệu ứng vượt trội của Mưa đỏ khiến cuộc sống và sự nghiệp Steven Nguyễn nhiều thay đổi.

“Tôi được mọi người biết đến, đón nhận được nhiều tình cảm hơn. Đây cũng là nguồn động lực để phấn đấu mỗi ngày”, anh chia sẻ.

Diễn viên thừa nhận sự yêu mến và ủng hộ của khán giả với tác phẩm cũng tạo áp lực cho anh khi nhận dự án mới.

Dù vậy, anh xem đó là nguồn động lực để cố gắng hoàn thành tốt vai diễn, không phụ lòng những người đã yêu thương, tin tưởng mình.

NSND Như Quỳnh (giữa) góp mặt trong dàn diễn viên.

Trại buôn người do Toni Bảo Anh đạo diễn, nhà sản xuất Bích Trang. Ngoài Steven Nguyễn, phim có sự góp mặt của NSND Như Quỳnh, Quách Ngọc Ngoan, á hậu Minh Kiên, Quách Ngọc Tuyên, Khánh My. Diễn viên Long Điền (Bụi đời Chợ Lớn) cũng từ Mỹ về sau hơn 10 năm định cư để tham gia cùng dự án.

Á hậu Minh Kiên thừa nhận việc diễn xuất bên cạnh những cái tên thực lực khiến cô lo lắng. Cô xem đây là dịp học hỏi, tận dụng cơ hội này để trải nghiệm công việc diễn viên tốt hơn.

Á hậu Minh Kiên, diễn viên Trương Ngọc Ánh tại lễ cúng khai máy.

Trong lễ khai máy, diễn viên Trương Ngọc Ánh cũng xuất hiện để ủng hộ nhà sản xuất và đạo diễn.

"Đây là bộ phim đầu tay và có đề tài rất thời sự. Hy vọng bộ phim sẽ được nhiều người ủng hộ", cô cho biết.

Phim lấy cảm hứng từ cuộc vượt ngục tại Tịnh Biên năm 2022 - nơi những nạn nhân buôn người tự mình phá tung rào kẽm để thoát thân.

Ê-kíp giới thiệu đây là dự án phim hành động sinh tồn mang đậm bản sắc văn hoá Việt. Tác phẩm dự kiến công chiếu tháng 3/2026.

Ảnh, clip: HK, ĐPCC