Steven Nguyễn gây chú ý với ngoại hình ấn tượng trong "Mưa đỏ".

Thường trêu đùa, giỡn cợt và rủ Đỗ Nhật Hoàng đi cà phê

- Trong phim "Mưa đỏ", vai Quang là sĩ quan phản diện có nhiều mâu thuẫn nội tâm - anh chuẩn bị tâm lý và nghiên cứu tư liệu như thế nào để khắc họa nhân vật này?

Đầu tiên, tôi tham khảo tài liệu lịch sử về trận đánh ở thành cổ Quảng Trị và đọc tiểu thuyết Mưa đỏ để hiểu chính xác ý đồ mà nhà văn Chu Lai muốn khắc họa cho nhân vật Quang.

Đồng thời, tôi tìm hiểu về những người lính ở phía bên kia. Đạo diễn Đặng Thái Huyền đã luôn sát cánh cùng tôi ngay từ những ngày đầu làm việc về kịch bản, góp ý rất nhiều để tôi hiểu sâu tính cách nhân vật. Đặc biệt, chị Huyền còn mời các cựu chiến binh - những người thật sự trải qua chiến tranh - để giúp tôi cảm nhận rõ nét nhất hình ảnh người lính ở phía bên kia.

- Phim "Mưa đỏ" lấy bối cảnh trận Thành cổ Quảng Trị 1972 - anh nghĩ vai Quang đại diện cho điều gì trong lịch sử?

Theo tôi, nhân vật Quang đại diện cho bi kịch của chiến tranh. Anh ta không chỉ là sĩ quan ở phía bên kia mà còn là hình ảnh của thế hệ thanh niên bị cuốn vào dòng xoáy lịch sử, phải cầm súng bước vào cuộc chiến vô nghĩa.

Sau khi tìm hiểu kỹ về nhân vật, tôi thấy ở Quang có sự giằng xé giữa lý trí và tình cảm, giữa bổn phận và khát vọng lòng người. Điều đó giúp tôi nhìn Quang không như một phản diện mà như con người mang nỗi đau và mâu thuẫn.

Steven Nguyễn với tạo hình vai Quang trong "Mưa đỏ".

- Anh tương tác với Đỗ Nhật Hoàng hay Lê Hạ Anh thế nào để có sự thể hiện tốt trên màn ảnh?

Hoàng là người có năng lượng mạnh nên mỗi khi đóng cảnh đánh nhau hay hành động, tôi phải dồn hết sức lực vì em nhỏ tuổi hơn và khỏe hơn. Hai anh em thường trêu đùa, giỡn cợt và rủ nhau đi cà phê, nhờ vậy hiểu nhau và rất ăn ý trong diễn xuất.

Còn Hạ Anh rất tinh tế và dễ tạo cảm xúc. Có cảnh Hạ Anh chỉ cần nhìn một cái, tôi thấy hoàn toàn nhập vai vào nhân vật Quang - không còn là diễn nữa mà như đang sống cùng nhân vật.

Nhiều lần đi casting bị loại ngay từ vòng đầu

- Đam mê diễn xuất của anh bắt nguồn từ đâu? Điều gì khiến anh quyết định theo nghề này?

Thành thật mà nói, tôi cũng không rõ đam mê bắt đầu từ đâu, có lẽ được hưởng gen nghệ thuật từ ba mẹ. Hồi xưa ba mẹ hay đi hát, tham gia biểu diễn văn nghệ khi còn trẻ. Tôi cũng vậy, lúc đi học thường xuyên tham gia các hoạt động văn nghệ ở trường: ca hát, diễn kịch... Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi đăng ký ngay vào Đại học Sân khấu & Điện ảnh để học, rồi ra trường theo nghề đến bây giờ.

- Trước khi nổi tiếng với vai Quang trong "Mưa đỏ", anh từng có gần 10 năm loay hoay tìm chỗ đứng trong nghề diễn. Anh nhớ nhất khoảnh khắc thất vọng nào trong giai đoạn đó và bài học giúp anh kiên trì theo đuổi đam mê?

Trước vai Quang trong Mưa đỏ, tôi đã loay hoay 10 năm tìm kiếm cơ hội và có những khoảnh khắc gần như tuyệt vọng. Quá nhiều lần đi casting bị loại ngay từ vòng đầu, về nhà tôi nằm suy nghĩ: không biết mình học có đúng không, có đủ siêng năng chưa, rèn luyện có đủ hay không... tại sao mình lại tệ như vậy?

Cũng có vài lần tôi nản chí, nghĩ hay là dừng lại. Nhưng cuối cùng tôi tự nhủ nếu bây giờ dừng lại, tất cả công sức bao năm học tập, rèn luyện coi như đổ sông, đổ bể. Sau những thất bại đó, tôi ngộ ra muốn theo đuổi đam mê phải kiên trì, phải biết đứng dậy sau thất bại. Nhờ vậy, tôi có đủ bản lĩnh đi đến ngày hôm nay.

Steven Nguyễn phải tập luyện vất vả mỗi ngày để duy trì vóc dáng.

- Có bạn bè nào từ những ngày đi nghĩa vụ quân sự chia sẻ cảm nhận với anh về vai diễn mới trong phim? Thời gian đi nghĩa vụ quân sự đã ảnh hưởng như thế nào đến cách anh nhìn nhận về cuộc sống và có câu chuyện hài hước hoặc xúc động ngày đó?

Tôi đi nghĩa vụ từ năm 2012, đến nay khá lâu rồi nên mất liên lạc gần hết bạn bè lúc đó. Nhưng nhờ Mưa đỏ, một số bạn nhận ra và tìm lại Facebook của tôi. Các bạn khá bất ngờ, thậm chí thấy thú vị khi tôi vào vai người lính ở phía bên kia. Có người còn cợt đùa: "Hồi đó đi lính mà sao giờ đóng vai phía bên kia?"

Thời gian trong quân ngũ cho tôi rất nhiều kỹ năng sống. Tôi hiểu được sự kỷ luật, tình đồng đội và quan trọng nhất là nhận ra không có gì là không thể khi thật sự quyết tâm.

Hình ảnh Steven Nguyễn đóng cảnh hành động trong "Mưa đỏ:

Bí mật thân hình "soái ca", thích ca hát, ráp mô hình Gundam

- Hình ảnh "tổng tài body chiến" đang viral trên mạng xã hội nhưng đằng sau vẻ ngoài ấy, quá trình tập luyện duy trì hình thể của Steven Nguyễn thế nào?

Hình ảnh "tổng tài body chiến" mọi người hay nói chắc chỉ chọc vui thôi. Để giữ hình thể như này, tôi vẫn phải tập luyện đều đặn mỗi ngày, kết hợp gym và cardio. Những giai đoạn cần siết cân hoặc chuẩn bị vai diễn, tôi còn phải cân từng trăm gram để ăn đúng theo chế độ thầy đưa ra, không dám ăn bậy.

Nhiều khi thèm đồ ngọt, thèm dầu mỡ lắm nhưng phải kìm miệng lại. Hầu hết phim tôi tham gia đều có cảnh hành động nên việc duy trì tập luyện cũng giúp tôi có đủ sức khỏe, thể lực hoàn thành tốt những cảnh quay đó.

Steven Nguyễn ngoài đời giản dị với những sở thích "con nít".

- Ngoài diễn xuất, anh có sở thích hoặc đam mê nào khiến anh cảm thấy thoải mái và cân bằng tinh thần? Cuộc sống hàng ngày của anh ngoài ánh đèn sân khấu thế nào?

Ngoài diễn xuất, tôi còn thích ca hát. Không dám nhận là hay đâu nhưng đủ để bạn bè nghe mà không khó chịu. Thời gian rảnh tôi đi tập gym - đây gần như thói quen mỗi ngày, vừa rèn luyện sức khỏe vừa rèn tính kỷ luật.

Tôi có sở thích khá "con nít" là ráp mô hình Gundam, xuất phát từ lúc nhỏ đến bây giờ vì thích chơi đồ chơi. Mỗi lần ngồi ráp, cảm thấy thời gian trôi rất nhanh. Cảm giác kiên nhẫn với những chi tiết nhỏ làm tôi cảm thấy cân bằng, thoải mái sau những giờ làm việc áp lực.

Giờ tôi cũng có sở thích tập đàn guitar, lâu lâu cầm đàn lên đánh, vừa đánh vừa hát. Thật ra tôi đàn không giỏi, chỉ là sở thích nhỏ vậy thôi.

- Có kỷ niệm hoặc câu chuyện nào về gia đình của anh, đặc biệt là sự ủng hộ hay phản đối về con đường sự nghiệp?

Tôi thật sự cảm thấy may mắn và biết ơn ba mẹ. Ngay từ những ngày đầu theo nghề, ba mẹ chưa bao giờ cấm cản, luôn đứng đằng sau ủng hộ dù không biết sau này con có thành công hay không. Nhiều lúc tôi mất thăng bằng, ba mẹ an ủi, trở thành chỗ dựa cho tôi.

Bây giờ tôi cũng có được chút thành công dù chưa có gì lớn lao nhưng tôi cảm nhận được ba mẹ đang rất vui và tự hào về mình.

Nam diễn viên tại sự kiện ra mắt "Mưa đỏ" ở TPHCM.

Ảnh: FBNV