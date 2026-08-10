Theo Sing Tao Headline, tháng 7 vừa qua, Bành Tường Linh chính thức thông báo chia tay TVB, khép lại 9 năm gắn bó với đài truyền hình này. Xuất hiện tại buổi tiệc ra mắt phim Phi phận chi tội - tác phẩm cô tham gia diễn xuất, người đẹp trải lòng về quyết định rời đi, cho biết nguyên nhân chính là hợp đồng vừa đáo hạn, cộng thêm những cân nhắc về tuổi tác và thực tế cuộc sống.

Trên trang cá nhân, diễn viên viết lời chia tay đầy cảm xúc, nhắc đến hành trình nhiều thăng trầm để theo đuổi giấc mơ diễn xuất.

Bành Tường Linh. Ảnh: HK01

Theo HK01, vốn yêu thích lái xe, Bành Tường Linh từng nhận lái taxi làm công việc bán thời gian để trang trải cuộc sống trong những giai đoạn ít vai diễn. Sau khi rời TVB, cô chuyển hẳn sang lái xe toàn thời gian, đôi khi kết hợp nhận cả khách vẫy đường lẫn khách đặt qua ứng dụng Uber để tăng thu nhập. Trừ chi phí thuê xe và xăng dầu, mỗi ngày cô kiếm được khoảng 2.000 HKD (khoảng 6,7 triệu đồng).

So với thời còn đóng phim, người đẹp cho biết mức thu nhập này giúp cuộc sống dư dả hơn hẳn, đủ để "mua thêm vài bộ đồ làm đẹp cho bản thân". Bành Tường Linh thường chạy xe 20 ngày mỗi tháng, dành 10 ngày còn lại để nghỉ ngơi, cân đối sức khỏe.

Gia nhập làng giải trí qua một khóa đào tạo diễn xuất của TVB, Bành Tường Linh để lại dấu ấn với vai ma nữ áo đỏ trong chương trình truyền hình thực tế về đề tài tâm linh, đây cũng là lần đầu cô đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình. Gương mặt của cô từng gây chú ý vì nét giống diễn viên Lâm Hạ Vy.

Trong sự nghiệp gần 1 thập kỷ, người đẹp tham gia nhiều tác phẩm nhưng chủ yếu đóng vai phụ, trong đó có Giải quyết sư, Bước qua ranh giới, Mê võng và mới nhất là Phi phận chi tội - phim truyền hình trinh thám ra mắt năm nay.

Bành Tường Linh trong khi làm việc. Ảnh: HK01

Về câu chuyện thái độ phục vụ vốn hay gây tranh cãi trong giới tài xế taxi Hong Kong (Trung Quốc), Bành Tường Linh cho rằng phần lớn phụ thuộc vào tâm thái của người lái, chỉ cần cư xử lễ độ mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn. Cô khẳng định từ trước đến nay chưa từng gặp khách hàng vô lý. Khi làm việc, người đẹp thường đeo khẩu trang nhưng thi thoảng vẫn bị hành khách hoặc tài xế xe buýt nhận ra. Mỗi lần như vậy, cô đều chủ động chào hỏi và cảm ơn họ đã ủng hộ.

Câu chuyện của Bành Tường Linh nằm trong xu hướng chung của nhiều nghệ sĩ Hong Kong chuyển sang lao động chân tay khi cơ hội đóng phim ngày càng thu hẹp. Tài tử Thái Kỳ Tuấn từng gây chú ý khi cùng vợ mở sạp bán chân gà ở chợ đêm, còn diễn viên Dương Kỳ chọn công việc bảo vệ tại một trường đại học. Tài tử Đới Diệu Minh, khi chuyển sang làm nhân viên phục vụ quán ăn, từng chia sẻ trên mạng xã hội rằng bản thân không thấy xấu hổ vì đó là công việc chân chính.

Minh Phi