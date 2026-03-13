Lý Nhã Kỳ được mệnh danh là đại gia kim cương của showbiz Việt nhờ bộ sưu tập tích lũy hơn nhiều thập kỷ. Cô từng chia sẻ tài sản đã vượt qua con số thống kê cũ 400 tỷ đồng từ lâu.

Lý Nhã Kỳ được cho là sở hữu những viên kim cương quý hiếm như màu tím oval trị giá 22 triệu USD (tương đương khoảng 560 tỷ đồng) và màu xanh 35 triệu USD (tương đương khoảng 890 tỷ đồng), cùng các bộ trang sức như bộ vườn hồng 10 tỷ, bộ rắn 10 tỷ hay bộ con báo phủ kim cương 300.000 USD (hơn 7 tỷ đồng).

Diễn viên Lý Nhã Kỳ.

Những món kim cương này được cất giữ trong 5 két sắt riêng biệt và cô thường diện chúng tại các sự kiện lớn, chẳng hạn bộ trang sức kim cương trị giá 20 tỷ đồng bao gồm vòng cổ, nhẫn cùng vòng tay độc bản, hoặc bộ hơn 10 tỷ đồng làm từ kim cương, đá quý và vàng, nâng tổng set đồ lên gần 14 tỷ đồng.

Là người đam mê nghiên cứu kim cương từ năm 22 tuổi khi mua viên đầu tiên, Lý Nhã Kỳ coi đây là cách thư giãn đặc biệt, đồng thời kinh doanh mặt hàng này qua cửa hàng phân phối các thương hiệu cao cấp. Cô từng chia sẻ rằng mỗi đêm buồn lại lấy hột xoàn ra đếm để quên đi nỗi cô đơn hay khi bị bệnh thì ngồi nghiên cứu viên 22 triệu USD cho mau khỏe.

Bộ sưu tập còn được bổ sung qua các sự kiện như triển lãm kim cương trưng bày những bộ từng diện tại LHP Cannes, với hơn 200 thiết kế thủ công giá từ 2.000 đến 200.000 USD hay bộ trang sức 600.000 USD kết hợp váy Chanel 100.000 USD tại Cannes 2013.

Đỗ Long đập hộp các bộ trang sức của Lý Nhã Kỳ dự Cannes 2022:

Trong khi đó, ca sĩ Lệ Quyên gây chú ý với phong cách đeo nhiều nhẫn kim cương cỡ lớn trên một bàn tay, thường là 2 đến 3 chiếc mặt tròn hoặc trái tim vài cara sáng lấp lánh, tạo nên bộ sưu tập tiền tỷ khiến khán giả lóa mắt.

Bộ sưu tập của cô bao gồm các set trang sức full kim cương như vòng cổ, hoa tai, nhẫn và dây chuyền, kết hợp đồng hồ nạm kim cương giá hàng chục tỷ đồng, cùng túi xách hàng hiệu đắt đỏ như Hermès.

Ca sĩ Lệ Quyên.

Là tín đồ hàng hiệu thực thụ, cô thường khoe trên mạng xã hội những món phụ kiện hào nhoáng dù đi diễn hay dạo phố, thậm chí dát trọn bộ trang sức cỡ đại tại sự kiện hay đeo kín tay với vài chiếc nhẫn bạc tỷ. Lệ Quyên coi kim cương là minh chứng cho sự thành công và đẳng cấp. Cô đặc biệt ưa chuộng kích thước lớn để nổi bật.

Bộ sưu tập còn mở rộng với nhiều món xa xỉ sau ồn ào Chị đẹp, như tậu nhẫn kim cương khủng đón năm mới, khẳng định vị thế nữ hoàng phòng trà mê kim cương dẫn đầu xu hướng đeo kín tay.

Ca sĩ Thu Minh sở hữu bộ sưu tập nhẫn đính toàn kim cương từ nhiều thương hiệu cao cấp, giá không dưới 2 tỷ đồng mỗi chiếc. Thậm chí nhẫn đính hôn đính đầy kim cương của cô lên đến 6 tỷ đồng.

Thu Minh có 4 đến 5 chiếc nhẫn đắt đỏ, thường kết hợp với túi Hermès tiền tỷ, đồng hồ nạm kim cương và bộ đôi nhẫn tổng giá trị 6 tỷ đồng, hay đeo cùng lúc 3 chiếc nhẫn lấp lánh. Phong cách của cô thể hiện cuộc sống vương giả với khối tài sản khổng lồ bao gồm căn hộ cao cấp, xe sang hơn chục tỷ và hàng hiệu không đếm xuể.

Ca sĩ Thu Minh.

Thu Minh coi kim cương là phần không thể thiếu trong đời sống hàng ngày, thậm chí còn đeo nhẫn ngay cả khi đi ngủ.

Diễn viên Lã Thanh Huyền được mệnh danh là "đại gia kim cương" của showbiz Việt miền Bắc. Sinh năm 1985, cô sở hữu khối tài sản khổng lồ từ kinh doanh bất động sản, chuỗi siêu thị thực phẩm sạch và đam mê sưu tầm trang sức cao cấp. Bộ sưu tập kim cương của cô từng được ước tính khoảng 100 tỷ đồng với nhiều món đồ độc đáo mà cô thường khoe trên mạng xã hội và tại các sự kiện lớn. Lã Thanh Huyền thậm chí giữ vị trí lãnh đạo tại một thương hiệu kim cương.

Lã Thanh Huyền sở hữu nhiều món trang sức đắt giá, nổi bật như bộ set kim cương trị giá khoảng 10 tỷ đồng mà cô diện tại buổi ra mắt phim Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ. Cô thường "đeo nặng tay" với các chiếc nhẫn lớn, trong đó có chiếc lên đến 7 tỷ đồng, kết hợp đồng hồ tiền tỷ và các món full kim cương lấp lánh.

Lã Thanh Huyền sở hữu nhiều trang sức kim cương.

Những món đồ này không chỉ để trưng bày mà còn được sử dụng thường xuyên, giúp cô khẳng định phong cách xa hoa và đẳng cấp. Lã Thanh Huyền từng chia sẻ rằng kim cương là niềm đam mê sâu sắc, mang lại sự thư giãn và giá trị tinh thần bên cạnh giá trị vật chất.

Dù ít hoạt động nghệ thuật rầm rộ gần đây, cô vẫn duy trì hình ảnh người phụ nữ thành đạt, chăm lo con trai học giỏi và tận hưởng cuộc sống viên mãn bên chồng doanh nhân hơn tuổi.

Minh Dũng

Ảnh: Tư liệu