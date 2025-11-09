Điểm nhấn ấn tượng nhất tại không gian tiệc cưới chính của Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương là sân khấu được trang trí bằng hoa tươi màu trắng xếp tầng lớp, tạo thành những chùm hoa phong lan, cẩm chướng và hoa hồng trắng tinh khôi.

Biển hoa trắng ngập tràn sân khấu.

Đỗ Thị Hà gây ấn tượng với bộ váy cưới ren xuyên thấu tinh tế ôm sát cơ thể. Nàng hậu để tóc đính kèm khăn voan dài chấm xuống sàn, tạo vẻ đẹp cổ điển nhưng không kém phần hiện đại. Cô dâu cũng gây chú ý khi 'dát kim cương' đắt tiền lên người gồm vòng cổ, hoa tai và nhẫn cưới.

Cô dâu trong thiết kế xuyên thấu, chú rể điển trai trong vest trắng.

Ánh mắt hạnh phúc của Đỗ Thị Hà nhìn về phía chú rể khiến ai cũng cảm nhận được tình yêu đong đầy.

Gương mặt điển trai cùng nụ cười ấm áp, chú rể Viết Vương luôn sát cánh bên cô dâu, nắm chặt tay vợ với ánh mắt trìu mến.

Gia đình hai bên sum vầy trong ngày vui.

Bố mẹ hai bên gia đình đều xuất hiện trang trọng. Mẹ chú rể và cô dâu đều chọn áo dài nhung đính họa tiết hoa sen sang trọng. Bố chú rể và bố cô dâu đều mặc vest tối màu lịch lãm.

Siêu mẫu Hoàng Thùy - người chị thân thiết của Đỗ Thị Hà xuất hiện nổi bật trong bộ vest áo crop-top và chân váy ngắn màu vàng gold ánh kim.

Á hậu Phương Anh, Ngọc Thảo, Minh Thư, hoa hậu Đoàn Thiên Ân, Lương Thùy Linh dự tiệc cưới.

Hoa hậu Ngọc Hân và á hậu Thụy Vân ở Hà Nội cũng được mời dự tiệc cưới. Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020 gồm Đỗ Thị Hà, Phạm Ngọc Phương Anh, Nguyễn Lê Ngọc Thảo vui mừng hội ngộ.

Giữa không gian ngập tràn hoa trắng và ánh sáng lung linh như cổ tích, hoa hậu Đỗ Thị Hà trong chiếc váy mới nắm tay chú rể Nguyễn Viết Vương tiến vào lễ đường trong tiếng nhạc du dương và những tràng pháo tay chúc mừng từ quan khách.

Chú rể Viết Vương dành cho cô dâu nụ hôn dịu dàng. Còn Đỗ Thị Hà như nàng công chúa bước ra từ chuyện cổ tích, không kìm được xúc động, đôi mắt rưng rưng và bật khóc.

Hai người cùng nâng ly chúc mừng hạnh phúc mới, trao nhau nụ cười rạng rỡ và những giây phút tràn ngập cảm xúc. Đặc biệt, khoảnh khắc cô dâu Đỗ Thị Hà giơ cao bó hoa cưới trắng trong niềm vui sướng tột cùng đã khiến cả lễ đường vỡ òa trong tiếng reo hò chúc phúc.

Á hậu Phương Anh xúc động chứng kiến Đỗ Thị Hà ôm chồng khóc:

Ảnh: Lê Chí Linh

Video: PA