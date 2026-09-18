Nguồn tin chia sẻ độc quyền với Us Weekly: "Họ rất hợp nhau và muốn có sự riêng tư. Vì vậy, Dakota đã liên hệ với Taylor. Taylor nói rằng cô ấy không có ở nhà nên họ có thể sử dụng căn hộ của cô ấy. Có vẻ như Taylor thường cho bạn bè thân thiết mượn nhà mỗi khi cô ấy đi vắng".

Dakota Johnson sinh năm 1989, hơn MGK 1 tuổi. Cả hai bị bắt gặp bước ra từ căn hộ của Taylor Swift hôm 11/9 vừa qua trước khi di chuyển đến khách sạn của nữ diễn viên và sau đó tới nhà hàng Estela ăn tối.

Dakota Johnson và MGK. Ảnh: IGNV

Us Weekly đã liên hệ với đại diện của cả Taylor Swift, Dakota Johnson và MGK nhưng hiện chưa được phản hồi.

Trước khi vướng tin hẹn hò, tháng 10/2025, cặp đôi tham dự sự kiện Vogue World: Hollywood tại Paramount Studios ở Los Angeles. Mới đây nhất, họ cũng cùng xuất hiện tại đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce ngày 3/7. Buổi hẹn hò chính thức đầu tiên của Dakota Johnson và MGK diễn ra sau khi cả hai chia tay người cũ.

MGK (tên thật là Colson Baker) từng có mối quan hệ ồn ào kéo dài 4 năm với 'bom sex' Megan Fox trước khi cặp đôi chính thức chia tay vào tháng 11/2024. "Họ từng có tiến triển tốt nhưng rồi mọi chuyện tan vỡ. Họ liên tục bất đồng quan điểm và cãi nhau dữ dội. Khả năng giao tiếp giữa hai người rất tệ. MGK đã rất nỗ lực để quay lại với Megan nhưng cô ấy không còn hứng thú", một nguồn tin chia sẻ với Us Weekly vào tháng 4.

Dù chia tay trong ồn ào, MGK vẫn công khai khen tình cũ là "người đồng hành tuyệt vời để cùng sinh con, bởi cô ấy là một người mẹ phi thường".

Trong khi đó, Dakota Johnson từng hẹn hò với nam ca sĩ Role Model (29 tuổi) trong 7 tháng trước khi xác nhận chia tay vào tháng trước. Cô cũng từng có mối tình kéo dài 8 năm với ca sĩ Chris Martin từ 2017-2025.

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