Dakota Johnson sinh năm 1989, nổi tiếng toàn cầu với vai Anastasia Steele cùng loạt cảnh nóng táo bạo trong series 50 sắc thái . Ngoài đời nữ diễn viên cũng nổi tiếng với phong cách thời trang sexy nghẹt thở.

Mới đây Dakota Johnson gây sốt khi xuất hiện trong quảng cáo mới của hãng Calvin Klein. Người đẹp xuất hiện trong đồ nội y của hãng khoe vóc dáng nóng bỏng trong clip quảng cáo dài 71 giây thuộc chiến dịch mùa Xuân 2026. Trong một hình ảnh khác, cô thậm chí còn bán khoả thân khi xuất hiện trong căn bếp và bàn billiard khiến fan phát sốt.

Dakota Johnson bán nude trong quảng cáo của CK.

"Khi một phụ nữ ở nhà một mình làm việc nhà, đọc sách hay làm bất cứ việc gì, họ luôn cảm thấy tự do và gợi cảm", Johnson chia sẻ.



Về sở thích mặc những bộ váy khoả thân trên tạp chí Vogue (Đức), Dakota Johnson sexy nghẹt thở. Về sở thích mặc những bộ váy khoả thân trên tạp chí Vogue (Đức), Dakota Johnson nói: "Tôi có cơ hội mặc những chiếc váy tuyệt đẹp và luôn cảm thấy mình thật xinh đẹp trong những chiếc váy đó, vì thế cứ mặc thôi. Đôi khi chúng trông thật đẹp khi tôi mặc lên nhưng cũng có lúc nhìn chúng chẳng đẹp chút nào. Nó phụ thuộc vào kiểu dáng, chất liệu, màu sắc và nhiều thứ khác nữa. Vì thế khi tìm thấy một chiếc váy đẹp mà tôi cảm thấy mặc lên thật thoải mái, dĩ nhiên tôi muốn mặc nó. Thật vui khi có thể mặc một chiếc váy gợi cảm".

Đời tư, Dakota Johnson và ca sĩ Chris Martin duy trì mối quan hệ 8 năm trước khi họ chính thức đường ai nấy đi vào tháng 6/2025.