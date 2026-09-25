Theo PageSix,Dakota Johnson trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại sự kiện ra mắt phim Verity ở xứ sở sương mù. Người đẹp 37 tuổi để tóc mái bằng và chọn chiếc đầm ren màu be của Colleen Allen lên thảm đỏ. Trang phục xuyên thấu khiến cô lộ nội y đen trên thảm đỏ nhưng cũng giúp Dakota Johnson khoe vóc dáng vạn người mê.

Dakota Johnson tại sự kiện.

Đây không phải lần đầu tiên nữ diễn viên khiến công chúng chú ý khi xuất hiện trong trang phục xuyên thấu táo bạo bởi lâu nay cô được coi là bậc thầy của phong cách này. Dakota Johnson thường xuyên chọn những trang phục hở bạo hoặc xuyên thấu tại sự kiện. Trước đó vài ngày, nữ diễn viên sinh năm 1989 diện mốt ngực trần với váy xuyên thấu, hội ngộ dàn sao ở sự kiện của Vogue vào tối 22/9 tại Ý.

Tại buổi ra mắt phim Madame Web tại Los Angeles năm 2024, cô gây choáng ngợp trong bộ trang phục lưới đính đá cao cấp của Gucci được thiết kế riêng theo chủ đề bộ phim phối cùng nội y màu da.

Dakota Johnson thường xuyên mặc đồ xuyên thấu hở bạo.

Sau khi chia tay Chris Martin vào tháng 6/2025, Dakota Johnson xuất hiện tại New York trong bộ bodysuit màu đen xuyên thấu của Nensi Dojaka kết hợp cùng chân váy midi bằng vải tulle đồng điệu.

Tháng 9/2025, cô chọn váy ren đen thêu hoa lộ nội y tone-sur-tone tại sự kiện của Quỹ Kering và lần khác xuất hiện trong chiếc váy ren xuyên thấu màu tím nổi bật của Gucci tại LHP Zurich.

Tháng 12/2025, nữ diễn viên tiếp tục thể hiện gu thời trang tinh tế của mình trong chiếc váy ren màu trắng ngà xẻ sâu cổ quyến rũ của nhà mốt Chloé tại LHP Red Sea.

Nữ diễn viên khoe vóc dáng hoàn hảo.

Khi được hỏi các bộ váy của mình có "quá gợi cảm" hay không, Dakota Johnson chia sẻ với tờ Vogue Đức rằng cô không bận tâm. "Tôi đã có cơ hội khoác lên mình những chiếc váy đẹp nhất và tôi thấy đẹp khi mặc chúng" cô nói.

Dakota Johnson sinh năm 1989, là con gái của diễn viên nổi tiếng Melanie Griffith. Cô được khán giả toàn cầu biết đến với vai Anastasia Steele trong series phim ngập cảnh nóng 50 sắc thái cùng các phim The Social Network, Materialists, Madame Web ...

Ảnh: SplashNews

Video: Vogue