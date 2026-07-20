Màn trình diễn bùng nổ của Shakira giữa hai hiệp đấu World Cup giữa Argentina và Tây Ban Nha trở thành tâm điểm chú ý trên toàn cầu. Dù đã ở độ tuổi tiệm cận 50, nữ ca sĩ gốc Colombia vẫn khiến công chúng ngỡ ngàng bởi vóc dáng săn chắc, đường cong quyến rũ cùng nguồn năng lượng trình diễn cuồng nhiệt.

Những hình ảnh cuốn hút của cô nhanh chóng phủ kín mạng xã hội, nhận về mưa lời khen nhờ diện mạo vô cùng nóng bỏng và sự dẻo dai bất chấp thời gian.

Màn lắc hông kinh điển của Shakira tại chung kết World Cup 2026 thu hút cả tỷ khán giả.

Dù sở hữu chiều cao 1,57m, Shakira lại đốn tim người hâm mộ nhờ tỉ lệ cơ thể cân đối với số đo 3 vòng ấn tượng (87-61-94cm). Vòng 3 săn chắc, đầy đặn cùng eo thắt lưng con kiến chính là lợi thế giúp nữ ca sĩ luôn nổi bật trong những trang phục bó sát mang sắc thái kim loại phóng khoáng đậm chất Latinh.

Điểm nhấn làm nên thương hiệu của cô suốt hơn 2 thập kỷ qua chính là vũ đạo uốn hông (belly dance) điêu luyện. Sự kết hợp giữa giọng hát ma mị, khỏe khoắn, những bước nhảy quyến rũ và thần thái tự tin ngút ngàn khiến các màn xuất hiện của cô đều trở thành một đại tiệc thị giác mãn nhãn.

Shakira luôn đốt cháy sân khấu bằng những bộ cánh sexy và vũ đạo nóng bỏng. Ảnh: Ảnh: Instagram/ Shakira

Bắt đầu sự nghiệp từ rất sớm, Shakira đã ghi tên mình vào lịch sử âm nhạc thế giới với hàng loạt bản hit kinh điển như Hips Don't Lie, Whenever, Wherever và bộ sưu tập giải thưởng danh giá như Grammy, Latin Grammy. Ca khúc Waka Waka hiện đã vượt mốc 4,6 tỷ lượt xem với hơn 10 triệu lượt tải về giúp cô giữ vững danh hiệu nữ nghệ sĩ Latinh có lượng xem cao nhất lịch sử.

Danh xưng "mỹ nhân World Cup" không chỉ gắn liền với Shakira qua các màn trình diễn thăng hoa tại các kỳ World Cup (2006, 2010, 2014, 2026) mà còn gắn liền với câu chuyện tình cảm tốn nhiều giấy mực của giới truyền thông.

Chính tại kỳ World Cup 2010, định mệnh đã tác hợp cô và trung vệ - cựu tuyển thủ Tây Ban Nha Gerard Piqué. Mối tình chênh lệch 10 tuổi từng kéo dài hơn một thập kỷ và đem lại cho cặp đôi hai người con trai kháu khỉnh là Milan (sinh năm 2013) và Sasha (sinh năm 2015). Đáng tiếc là cả hai đã đường ai nấy đi vào năm 2022 sau hơn 11 năm gắn bó.

Shakira chứng minh vị thế của một biểu tượng âm nhạc toàn cầu, một "mỹ nhân World Cup" hot nhất thế giới mà khó ai có thể thay thế. Ảnh: Instagram/ Shakira

Bên cạnh sự cống hiến hết mình cho nghệ thuật và là một người mẹ đầy bản lĩnh, nữ ca sĩ sinh năm 1977 còn sở hữu khối tài sản ròng ước tính khoảng 300 đến 350 triệu USD (8.500 tỷ đồng). Thu nhập của cô đến từ doanh thu bán đĩa, các tour diễn toàn cầu và các thương vụ kinh doanh mát tay.

Trích đoạn ca khúc "Dai Dai" của Shakira:

Vy Uyên