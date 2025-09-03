Malaysia: Thủ tướng Anwar Ibrahim gửi thư chúc mừng đến Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính; Quốc vương Al-Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar gửi thư chúc mừng đến Chủ tịch nước Lương Cường.

Lãnh đạo cấp cao Malaysia vui mừng trước việc Việt Nam và Malaysia đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào năm 2024, mốc son lịch sử trong quan hệ và mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng. Lãnh đạo Malaysia trân trọng và đánh giá cao sự phối hợp của Việt Nam trong việc hỗ trợ Malaysia trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2025. Các lãnh đạo Malaysia mong muốn hợp tác chặt chẽ với lãnh đạo cấp cao Việt Nam để quan hệ hai nước đạt được nhiều kết quả thực chất hơn.

Brunei: Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah gửi điện mừng đến Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Phạm Minh Chính. Quốc vương khẳng định Brunei luôn coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam. Quốc vương mong muốn thúc đẩy hơn nữa tình hữu nghị và hợp tác trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam sắp tới.

Indonesia: Tổng thống Prabowo Subianto gửi thư mừng đến Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Phạm Minh Chính. Tổng thống Prabowo khẳng định Indonesia và Việt Nam đã xây dựng mối quan hệ bền chặt, không ngừng trong suốt 7 thập kỷ qua. Hai nước đã nâng cấp quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện và sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ.

Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Ảnh: Phạm Hải

Philippines: Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. gửi thư mừng đến Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chủ tịch Thượng viện Francis Escudero, Chủ tịch Hạ viện Martin Romualdez gửi thư chúc đến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Các lãnh đạo Philippines bày tỏ sự ngưỡng mộ tinh thần đoàn kết và bất khuất của nhân dân Việt Nam. Đó là nguồn cảm hứng cho nhiều quốc gia, trong đó có Philippines. Các lãnh đạo Philippines đánh giá cao hành trình hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế nhanh chóng của Việt Nam. Các lãnh đạo tái khẳng định mối quan hệ gắn bó lâu dài giữa nhân dân Philippines và Việt Nam, đồng thời mong muốn tăng cường quan hệ song phương.

Thái Lan: Nhà vua Maha Vajiralongkorn gửi điện mừng đến Chủ tịch nước Lương Cường, Quyền Thủ tướng Phumtham Wechayachai gửi điện mừng đến Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Lãnh đạo Thái Lan đánh giá cao sự kiên cường và tinh thần đoàn kết của nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp phát triển đất nước. Hai nước vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện, lãnh đạo Thái Lan khẳng định mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác, đặc biệt là thương mại, đầu tư, cơ sở hạ tầng, giáo dục và văn hóa.

Singapore: Thủ tướng, Tổng Thư ký Đảng Hành động nhân dân Singapore (PAP) Lawrence Wong gửi thư mừng đến Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Seah Kian Peng gửi thư mừng đến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Lãnh đạo Singapore đánh giá cao quan hệ hữu nghị, tin cậy chính trị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, khẳng định quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện mới thiết lập sẽ tạo nền tảng vững chắc đưa hợp tác phát triển mạnh mẽ và thực chất hơn. Singapore mong muốn tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn trên tất cả các cấp, các kênh, phối hợp chặt chẽ cả trong hợp tác song phương và đa phương.

Timor Leste: Tổng thống José Ramos-Horta gửi thư mừng đến Chủ tịch nước Lương Cường.

Tổng thống đánh giá cao ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám, đã truyền cảm hứng cho các dân tộc trên toàn thế giới trong công cuộc bảo vệ tự do và chủ quyền quốc gia. Tổng thống đánh giá cao quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, khẳng định mong muốn tiếp tục tăng cường hơn nữa hợp tác trong bối cảnh Timor-Leste đang tích cực chuẩn bị gia nhập ASEAN.

Hàn Quốc: Tổng thống Lee Jae Myung gửi điện mừng đến Chủ tịch nước Lương Cường.

Tổng thống Lee Jae Myung tin tưởng trên cơ sở niềm tin vững chắc và tình cảm sâu đậm giữa nhân dân hai nước, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa lên một mức mới.

Mỹ: Ngoại trưởng Marco Rubio gửi thông điệp với lời chúc chân thành và nồng nhiệt nhất tới và nhân dân Việt Nam. Ngoại trưởng Rubio đánh giá cao sự phát triển ấn tượng của Việt Nam.

Việt Nam là đối tác quan trọng ở khu vực, ngày càng đóng vai trò đi đầu trong xử lý các thách thức chung toàn cầu. Năm 2025 là mốc kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mỹ, Ngoại trưởng Rubio tự hào về những tiến triển đạt được trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước, đồng thời tái khẳng định cam kết tăng cường quan hệ nhằm thúc đẩy hoà bình, thịnh vượng và an ninh.

Nhật Bản: Chủ tịch Đảng cầm quyền Dân chủ tự do (LDP), Thủ tướng Ishiba Shigeru gửi thư mừng đến Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính; Nhà vua Naruhito gửi điện mừng đến Chủ tịch nước Lương Cường; Chủ tịch Hạ viện Nukaga Fukushiro và Chủ tịch Thượng viện Sekiguchi Masakazu gửi thư mừng đến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Lãnh đạo Đảng cầm quyền, và Quốc hội Nhật Bản bày tỏ kính trọng sâu sắc đối với những đóng góp hết mình của các lãnh đạo Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, hoan nghênh công cuộc cải cách hướng tới kỷ nguyên mới của Việt Nam.

Các lãnh đạo Nhật Bản vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực, trở thành hai đối tác không thể thay thế. Nhật Bản mong muốn tăng cường hợp tác kinh tế, an ninh quốc phòng, hợp tác nghị viện, giao lưu nhân dân...

New Zealand: Toàn quyền Cindy Kiro gửi thư mừng đến Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Christopher Luxon gửi thư mừng đến Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Gerry Brownlee gửi thư mừng đến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Các lãnh đạo New Zealand nhấn mạnh cột mốc kỷ niệm ngày 2/9 năm nay là minh chứng cho hành trình phát triển đầy ấn tượng của Việt Nam trong suốt tám thập kỷ qua. Những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội tiếp tục truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng quốc tế.

Năm 2025 cũng mang ý nghĩa đặc biệt đối với quan hệ Việt Nam – New Zealand khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Các lãnh đạo New Zealand tin tưởng quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - New Zealand tiếp tục phát triển trên cơ sở tình hữu nghị bền chặt, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và cam kết chung.

Australia: Toàn quyền Samantha Mostyn gửi thư mừng đến Chủ tịch nước Lương Cường.

Toàn quyền nhấn mạnh đây là “cột mốc đánh dấu tám thập kỷ xây dựng đất nước, phát triển kinh tế - xã hội, với tinh thần đổi mới sáng tạo vượt bậc và sự kiên cường của nhân dân Việt Nam". Australia và Việt Nam là những đối tác bền vững, quan hệ hai nước được xây dựng trên nền tảng tin cậy chiến lược. Hai bên đang tiếp tục hiện thực hóa tầm nhìn và cam kết trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện, trong đó kết nối giao lưu nhân dân là nền tảng đặc biệt quan trọng.

Toàn quyền mong muốn sớm được thăm và chứng kiến sự phát triển của Việt Nam.

Pháp: Tổng thống Emmanuel Macron gửi thư mừng đến Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng François Bayrou gửi thư mừng đến Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Các lãnh đạo Pháp nhấn mạnh việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 10/2024 đã tạo xung lực mới cho quan hệ song phương. Trên nền tảng sự tin cậy đã được thiết lập, hai nước sẽ cùng xây dựng quan hệ đối tác đầy tham vọng giữa Việt Nam và Pháp, cũng như với các đối tác EU và ASEAN.

Các lãnh đạo Pháp tái khẳng định cam kết tiếp tục thúc đẩy quan hệ gần gũi với Việt Nam, đồng thời nỗ lực xây dựng “một liên minh độc lập” giữa Châu Âu và Châu Á với EU và ASEAN là trọng tâm.

Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn gửi thư chúc mừng đến Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Tổng Thư ký ASEAN đề cao những đóng góp quan trọng của Việt Nam trong 30 năm tham gia ASEAN, góp phần củng cố đoàn kết, vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN và hội nhập khu vực.

Tổng Thư ký cũng nêu bật vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 và thành công, ý nghĩa của Diễn đàn Tương lai ASEAN đối với nỗ lực định hình chiến lược của ASEAN...