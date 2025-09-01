Dự buổi chiêu đãi có Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân; Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân; cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Cùng dự có các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tiêu biểu, Anh hùng Lao động, đại diện các tôn giáo, đồng bào các dân tộc thiểu số, trí thức, nhà khoa học, đại diện văn nghệ sỹ, thanh niên, doanh nghiệp và kiều bào tiêu biểu.

Về phía đại biểu quốc tế có Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen; Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz Canel Bermudez; Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế; Chủ tịch Hạ viện Belarus Igor Sergeenko; Phó Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith; Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga Vladimir Vladimirovich Yakushev; đại diện các chính đảng, chính phủ các nước, các đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu tại buổi chiêu đãi, Chủ tịch nước Lương Cường cho biết ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn bất hủ, trịnh trọng tuyên bố trước toàn thể quốc dân đồng bào và thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam.

Từ đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ kính yêu, toàn thể dân tộc Việt Nam đã đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, vươn lên đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Để có một Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc ngày hôm nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân luôn tưởng nhớ và biết ơn sâu sắc công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; thành kính tri ân các bậc lãnh đạo tiền bối; anh hùng, liệt sĩ; Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công...

Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc sự ủng hộ chí tình, chí nghĩa mà bạn bè quốc tế, các lực lượng tiến bộ và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới đã dành cho Việt Nam.

Chủ tịch nước trân trọng cảm ơn các đại sứ, đại biện, đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam đã không ngừng nỗ lực, đóng góp tích cực vào việc củng cố tình hữu nghị, hợp tác và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước.

Với ý chí, khát vọng cháy bỏng xây dựng đất nước hùng cường cùng trí tuệ và bản lĩnh kiên cường, dân tộc Việt Nam sẽ tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, chủ động hội nhập, thắp sáng, lan tỏa ngọn lửa của tinh thần hòa giải, đoàn kết, hợp tác quốc tế.

Trong một thế giới đầy biến động, Chủ tịch nước nhấn mạnh tương lai, vận mệnh của dân tộc Việt Nam luôn gắn kết mật thiết với tương lai, vận mệnh của các dân tộc trên thế giới. Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực củng cố, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước, đối tác trên thế giới, đóng góp tích cực vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu, nền văn minh nhân loại.

Chủ tịch nước nhắc lại câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Sức mạnh, sự vĩ đại và sự bền bỉ của nhân dân Việt Nam cơ bản là ở sự đoàn kết của nhân dân Việt Nam và sự ủng hộ của nhân dân thế giới. Sự đoàn kết quốc tế có ý nghĩa to lớn với chúng tôi”.

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành, chung tay đóng góp cùng bạn bè quốc tế kiến tạo một thế giới hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững.