Các đại sứ quán Mỹ trên khắp châu Âu đã đồng loạt phát cảnh báo an ninh đối với công dân nước này, báo động nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công khủng bố khi mùa lễ hội đang đến gần.

Mỹ ban bố cảnh báo an ninh mùa lễ hội trên khắp châu Âu. Ảnh: Shutterstock

Theo hãng tin Anadolu, Đại sứ quán Mỹ tại London phát cảnh báo an ninh dành cho Anh và các nước còn lại ở châu Âu như sau: “Công dân Mỹ cần cảnh giác với môi trường xung quanh, thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cá nhân và duy trì sự nhạy bén trước các tình huống”.

Cảnh báo cho biết các cuộc tụ tập đông người và sự kiện công cộng có thể trở thành “mục tiêu thuận lợi cho các nhóm khủng bố và tội phạm”. Các vụ tấn công khủng bố có thể nhắm vào những địa điểm du lịch như chợ, đầu mối giao thông, trung tâm thương mại, nơi thờ cúng và các khu vực công cộng khác.

“Công dân Mỹ cần đặc biệt cảnh giác tại các lễ hội, sự kiện dịp nghỉ lễ và những địa điểm tập trung đông người”, thông báo nhấn mạnh.

Đại sứ quán Mỹ cũng cho biết nguy cơ gián đoạn hoạt động đi lại và sinh hoạt thường ngày vẫn hiện hữu trên khắp châu Âu trong mùa lễ hội. Cơ quan này đồng thời lưu ý những vụ đe dọa đánh bom giả nhằm vào ngành hàng không dân dụng tại nhiều quốc gia châu Âu trong tháng này, đã gây gián đoạn các chuyến bay.

“Người Mỹ nên theo dõi tin tức địa phương trong thời gian đi du lịch nước ngoài vào dịp nghỉ lễ để kịp thời nắm bắt các sự kiện hoặc diễn biến có thể gây gián đoạn giao thông và sinh hoạt thường ngày”, thông báo nêu rõ.

Đại sứ quán Mỹ cũng khuyến nghị tất cả công dân nước này đang ở nước ngoài đăng ký tham gia Chương trình đăng ký du khách thông minh (STEP) để nhận những cập nhật an ninh mới nhất về các điểm đến của mình.