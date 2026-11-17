Cuộc gặp ba bên đầu tiên giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ là trọng tâm chuyến thăm thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc của ông Putin trong hai ngày 18 - 19/11.

Hãng tin Anadolu dẫn lời trợ lý Tổng thống Nga về chính sách đối ngoại Yuri Ushakov cho biết như vậy hôm 16/11. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Moscow, ông Ushakov thông báo Tổng thống Putin sẽ tới Trung Quốc tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

(Từ trái qua phải) Tổng thống Mỹ Trump, Tổng thống Nga Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Anadolu

“Đây là cuộc tiếp xúc đầu tiên theo hình thức như vậy. Cuộc gặp được tổ chức dựa trên sự hiểu biết chung và mối quan hệ đồng minh giữa ba nước từ Thế chiến II, với trọng tâm là sự hợp tác của các nước chúng ta trong quá trình thành lập Liên Hợp Quốc. Tầm quan trọng và ý nghĩa biểu tượng của cuộc gặp này khó có thể đánh giá quá cao”, ông Ushakov nhấn mạnh.

Theo ông, cuộc gặp dự kiến diễn ra tại dinh thự chính thức của nhà lãnh đạo Trung Quốc. Công tác chuẩn bị đang được tiến hành nhằm xác định chương trình nghị sự.

Điện Kremlin hy vọng các cuộc thảo luận sẽ dẫn tới một thông cáo chung. Nội dung văn kiện này đang được đàm phán thông qua quá trình mà ông Ushakov mô tả là “những nỗ lực ngoại giao hết sức khó khăn”. Theo quan chức Nga, nếu các nhà lãnh đạo không đạt được thỏa thuận về một văn kiện chung, mỗi bên sẽ tự đưa ra đánh giá riêng về cuộc gặp.

Ông Ushakov thừa nhận trong khi nhiều người hoan nghênh triển vọng của cuộc gặp, những người khác lại không mấy hào hứng. Tuy nhiên, ông khẳng định cuộc gặp là cần thiết.

Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố cuộc gặp ba bên dự kiến diễn ra vào ngày 19/11. Ông Peskov nói thêm rằng một cuộc gặp song phương, riêng rẽ giữa ông Putin và ông Trump cũng đang được thu xếp.

“Tôi có thể khẳng định chắc chắn 100% rằng khi ông Putin và ông Trump cùng có mặt tại Thâm Quyến, họ đương nhiên sẽ gặp nhau. Chúng tôi chỉ đang phối hợp để thống nhất tính chất và địa điểm tổ chức cuộc gặp này”, ông Peskov cho hay.

Theo ông Ushakov, cuộc gặp song phương giữa ông Putin và ông Tập được lên lịch vào ngày 18/11, bắt đầu bằng bữa sáng làm việc tập trung vào các vấn đề đối ngoại, trong đó có Ukraine.