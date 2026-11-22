Không người dẫn chương trình, không khách mời, Mỹ Tâm hát trọn 40 ca khúc trong hơn 4 tiếng trước 25.000 khán giả tại 'See the light' day 2 ở TPHCM, rồi khép lại đêm diễn bằng lời hẹn "ngủ đông" đến năm 2027.

Từ 19h40 đến gần 23h40 tối 21/11, sân khấu ở Khu đô thị Vạn Phúc (TPHCM) chỉ có một người đứng tên. Mỹ Tâm xuất hiện trên bàn nâng trong bộ trang phục trắng, mở màn concert See the light day 2 bằng Hào quang giữa đội trống, cờ lớn và vũ đoàn. Sau đó, cô tự hát, tự nhảy, tự dẫn dắt và thay trang phục liên tục qua 40 ca khúc, tính cả các bài trong liên khúc. Đó là màn trở lại TPHCM với đêm nhạc quy mô lớn đầu tiên sau hơn 5 năm của nữ ca sĩ có 25 năm đi hát.

Sân khấu mở màn của Mỹ Tâm trong concert day 2.

Mỹ Tâm chọn đứng một mình trước 25.000 khán giả

Mỹ Tâm đưa See the light day 2 về TPHCM giữa lúc thị trường biểu diễn cuối năm sôi động nhất. Nếu như See the light day 1 ở Mỹ Đình tháng 12/2025 có Đen Vâu cùng hát thì lần này, Mỹ Tâm không mời ai. Quyết định ấy lấy đi yếu tố bất ngờ và dồn mọi áp lực về giọng hát, thể lực, khả năng giữ khán giả lên vai một người.

Mỹ Tầm đầy năng lượng suốt 4 tiếng biểu diễn trên sân khấu.

Điểm thuyết phục nhất là sức bền. Mỹ Tâm hát trực tiếp từ đầu đến cuối, chuyển liền mạch giữa những bản tình ca cần hơi dài và các tiết mục vũ đạo sôi động. Cô còn tự giao lưu, tặng nón, kể chuyện mà không cần người đỡ lời. Ở khu vực đứng sát sân khấu, không ít khán giả trẻ hơn cô hàng chục tuổi phải ngồi nghỉ giữa chừng, nhiều người mất giọng. Nữ ca sĩ 45 tuổi vẫn giữ năng lượng đến bài cuối. Đó là kết quả của kỷ luật tập luyện.

Mỹ Tâm khoe body bốc lửa:

Về hình ảnh, Mỹ Tâm biến hóa từ váy trắng, đầm dạ hội đính đá đến áo da đỏ, quần jeans, nón đính đinh cá tính. Những lần thay trang phục nhanh gần như không làm đứt mạch sân khấu.

Hiếm đêm nhạc nào có nhiều cặp đôi và gia đình nhiều thế hệ như vậy. Có người ngoài 50 tuổi từ Hà Nội bay vào, có người ngoài 40 tuổi đi cùng con. Khán giả thế hệ Z thuộc lời cả những ca khúc ra đời trước khi họ sinh ra.

Mai Tài Phến ngồi cùng hàng với bố mẹ Mỹ Tâm:

Sân khấu không có khách mời nhưng dưới khán đài có nhiều nghệ sĩ. Mai Tài Phến ngồi cùng hàng ghế với gia đình Mỹ Tâm, trò chuyện với người thân nữ ca sĩ và vẫy gậy cổ vũ phát sáng suốt buổi. Khi cảm ơn ê-kíp, Mỹ Tâm nói thêm 2 chữ "kia kia" mà không gọi tên ai. Chi tiết này lập tức được cho là lời cảm ơn ngầm dành cho bạn diễn đã gắn bó hơn 8 năm, gần nhất trong phim Tài. Đàm Vĩnh Hưng không nhận lịch diễn ngày 21/11 để đưa con trai Polo đi xem. Phương Mỹ Chi, Vũ Hà, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cũng có mặt, còn HURRYKNG đi cùng bạn gái và hát theo như mọi Tri Âm khác.

Mỹ Tâm hát suốt 4 tiếng trong chương trình không có khách mời ở tuổi 45.

'See the light' day 2 kể tiếp câu chuyện ánh sáng qua 4 chương

Nếu đêm diễn ở Hà Nội là hành trình của cô gái đi tìm ánh sáng, See the light day 2 kể tiếp khi cô đã tìm thấy ánh sáng trong chính mình. Mỹ Tâm mạnh mẽ như một chiến binh, đủ sức vượt thử thách và lan tỏa điều tốt đẹp. Giám đốc âm nhạc Hoài Sa xếp 40 ca khúc thành 4 chương. Sân khấu nhiều tầng có màn hình LED khổ lớn, đường diễn kéo ra khán đài và bàn nâng tự động. Ánh sáng, lửa, pháo, khói lạnh cùng đạo cụ thiết kế riêng tạo nên những đại cảnh liên tục thay đổi.

Chương đầu đưa khán giả về miền ký ức với Hào quang, liên khúc Tóc nâu môi trầm - Họa mi tóc nâu, liên khúc Đôi cánh tình yêu - Cô gái đến từ hôm qua. Tiếp theo là Rực rỡ tháng năm, Hẹn ước từ hư vô, Tình em ngọn nến và liên khúc Giấc mơ tình yêu - Nhé anh, tất cả được phối mới theo hướng hiện đại.

Chương 2 đi vào góc khuất tình yêu với Tay vớt ánh trăng, Hát với dòng sông, Sai, Nụ hôn bất ngờ, Muộn màng là từ lúc, Hoa nắng, Đừng hỏi em, Ngày anh ra đi, Độc và Lạnh lùng. Các tiết mục kết hợp múa đương đại và nghệ thuật tạo hình. Hoa nắng ca khúc phát hành ngày 11/11 lần đầu được Mỹ Tâm hát trực tiếp.

Mỹ Tâm dẫn dắt cảm xúc của 25.000 khán giả bằng những ca khúc quen thuộc.

Chương 3 mang tên Lửa, phần bùng nổ nhất đêm diễn, gồm Vì em tất cả, Nếu có buông tay, Như một giấc mơ, Yêu dại khờ, Khi tình yêu trở lại, Nếu anh đi, Biết khi nào gặp lại, Chuyện để dành, Vì đâu và Giấc mơ muôn màu. Sắc đỏ, đội trống, pháo và lửa tạo nên những cao trào liên tiếp. Hình ảnh Mỹ Tâm trong váy đỏ hát giữa khung trái tim rực lửa là khung hình đắt giá nhất.

Chương cuối, Hành trình, mở bằng ca khúc chủ đề. Tiếp nối là Chuyện như chưa bắt đầu, Dường như ta đã, Đúng cũng thành sai, Vì em quá yêu anh và Cây đàn sinh viên, khi Mỹ Tâm tự ôm đàn ghi-ta. Lắng đọng nhất là Em vẫn ở đây, ca khúc mới cô lần đầu giới thiệu và dành tặng ê-kíp. Bài hát kể về những vui buồn sau ánh đèn, về ngày đầu, những lần chia xa và những người cùng Mỹ Tâm đi qua thăng trầm. Nó nói rằng dù có mất mát, đổi thay, nếu được trở về thời điểm bắt đầu, cô vẫn chọn hành trình ấy. Tri Âm được mời tham gia tiết mục này. Sau đó là Nơi mình dừng chân và Người hãy quên em đi, rồi Ước gì khép lại đêm nhạc khi Mỹ Tâm đi giữa khán đài hát cùng người hâm mộ.

Day 2 không phải bản sao đêm Mỹ Đình. Quy mô nhỏ hơn, 25.000 khán giả so với 40.000 nhưng sân khấu gần khán giả hơn và mỗi chương đều được dàn dựng có chủ ý. Hạn chế là ý tưởng "cô gái chiến binh" còn trừu tượng và do không có khách mời nên thời gian nghỉ của Mỹ Tâm khá ngắn, không đủ thời gian để cô có thể tạo được nhiều kiểu tóc ấn tượng trong đêm diễn với các trang phục. Tuy vậy, thứ thực sự dẫn dắt cảm xúc của 25.000 người vẫn là những ca khúc quen thuộc và cách Mỹ Tâm thể hiện trong những bản phối mới.

Mỹ Tâm hát cùng khán giả:

Mỹ Tâm hẹn "ngủ đông" và câu hỏi về album 'Tâm 10'

Gần cuối chương trình, màn hình hiện dòng chữ "XIN LỖI" cùng con số 2027. Mỹ Tâm nói sẽ "ngủ đông" một thời gian và chưa biết khi nào trở lại. Cô đùa bảo khán giả hãy quên Tâm đi rồi hát Người hãy quên em đi nhưng vẫn trấn an: "Có một điều Tâm chắc chắn rằng mình sẽ hát, hát hoài". Lá thư viết tay trình chiếu cuối đêm cũng nhắn Tri Âm rằng cô vẫn ở đây, vẫn như ngày đầu để cùng khán giả viết tiếp những hành trình rực rỡ khác.

Lời chia sẻ cuối chương trình của Mỹ Tâm.

Con số 2027 được hiểu là gợi ý về album Tâm 10. Tâm 9 ra mắt từ năm 2017 và sau 9 năm, khán giả vẫn chờ một album trọn vẹn. 40 bài ở Day 2 phần lớn là những ca khúc đã thành ký ức của nhiều thế hệ, chỉ có 2 bài mới là Hoa nắng và Em vẫn ở đây.

Ảnh: NVCC, video: HM